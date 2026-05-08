search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum vor fi aleși viitorii directori de școli. Ministerul Educației introduce probe eliminatorii și evaluări digitale în noua metodologie

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un nou proiect de metodologie pentru organizarea concursurilor de directori și directori adjuncți din învățământul preuniversitar de stat. Documentul aduce o serie de modificări importante atât în ceea ce privește structura concursului, cât și modul de evaluare, componența comisiilor și termenele de contestare.

FOTO Facebook/Ministerul Educației
FOTO Facebook/Ministerul Educației

Structura probelor: teste standardizate și interviu managerial

Concursul, așa cum este propus în noua metodologie, cuprinde trei probe:

  • proba pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului. ,,Constă în rezolvarea de către candidați, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi, cu un singur răspuns corect (fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte). Evaluarea se realizează prin utilizarea platformei informatice. Candidatul este declarat „promovat” dacă a obținut cel puțin nota 6. Proba este eliminatorie, nota obținută nu se include în media finală", arată Ministerul Educației. 
  • proba scrisă, în cadrul căreia se evaluează cunoștințele de management şi legislație școlară. ,,Constă în rezolvarea de către candidați, în maximum 90 de minute, a unui test standardizat cu 25 de itemi, cu un singur răspuns corect. Fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,4 puncte. Evaluarea se realizează automat, prin utilizarea platformei informatice. Candidatul este declarat ”promovat” dacă a obținut cel puțin nota 7"

Subiectele pentru aceste probe vor fi elaborate de Centrul Național pentru Curiculum și Evaluare și Institutul pentru Științele Educației, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației și specialiști în psihometrie.

Proba de interviu, cu următoarele etape:

  • ,,evaluarea administrativă a proiectului managerial și a planului de acțiune realizat de candidat pentru unitatea de învățământ la care candidează (pe baza grilei de evaluare prevăzută la anexa nr. 6 la prezentul proiect de metodologie). Candidatul este declarat „promovat” dacă a obținut cel puțin nota 7. Proba este eliminatorie, nota obținută nu se include în media finală."
  • ,,evaluarea capacităților și aptitudinilor personale, a competențelor digitale și a abilităților de rezolvare a unor situații-problemă, precum și evaluarea calității susținerii planului managerial."

Mai puțin timp pentru contestații

Una dintre schimbările majore vizează reducerea drastică a termenului în care candidații pot contesta rezultatele.

Astfel, notele obținute la proba de evaluare a competențelor și la proba scrisă pot fi contestate în cel mult 2 ore de la afișarea rezultatelor, față de 48 de ore în vechea metodologie. Pentru proba de interviu, termenul de contestare propus este de 24 de ore.

Cine va face parte din comisiile de evaluare

Proiectul introduce o structură detaliată a comisiei de interviu, formată din cinci membri:

  • un inspector școlar/metodist (președinte);
  • doi reprezentanți ai unității de învățământ;
  • un reprezentant al primarului;
  • un reprezentant din zona resurselor umane sau mediul universitar.

În plus, documentul prevede că în lipsa desemnării oficiale a membrilor de către instituțiile responsabile, inspectorul școlar general poate numi înlocuitori din cadrul inspectoratului școlar.

O prevedere similară se aplică și pentru comisia de contestații, care este constituită prin decizia inspectorului școlar general, acesta desemnând inclusiv președintele și o parte dintre membri.

La finalul procedurii, numirea directorilor câștigători se face tot prin decizie a inspectorului școlar general.

Cine poate candida pentru funcția de director

Conform proiectului, pot participa la concurs cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ mai multe condiții, printre care:

  • studii superioare cu diplomă de licență;
  • titularizare în învățământul preuniversitar;
  • minimum cinci ani vechime;
  • calificativ „Foarte bine” în ultimii doi ani;
  • lipsa sancțiunilor disciplinare recente;
  • lipsa unor interdicții sau condamnări care afectează dreptul de a ocupa funcții de conducere;
  • apt medical;
  • fără statut de colaborator sau lucrător al fostei Securități.

Ce spun experții: „Concursul nu este un portal magic”

Specialista în educație Gabriela Bartic consideră că introducerea unui concurs structurat este un pas pozitiv, dar insuficient pentru o reformă reală a sistemului.

„Faptul că avem un concurs este, în sine, un lucru bun. Orice sistem are nevoie de un mecanism de selecție, iar această metodologie încearcă să introducă mai multă structură și o anumită diversitate în evaluare — de la testarea competențelor, până la interviu și proiect managerial. Este important și faptul că apar mai multe perspective în evaluare, inclusiv din afara școlii, ceea ce poate aduce un plus de echilibru”, explică aceasta. 

Totuși, subliniază că simpla existență a unei proceduri nu garantează calitatea liderilor din școli:

Un concurs nu este un „portal magic” în care intri fără competențe și ieși format și gata pentru job, orice job, cu atât mai mult pentru cel de director de școală. Este, în cel mai bun caz, un mecanism care poate filtra candidații și îi poate lăsa în cursă pe cei mai bine pregătiți dintre cei care aleg să participe.

Întrebată dacă vom vedea transformări reale în sistem odată cu noua metodologie, Gabi Bartic a răspuns:

Transformările reale nu vin doar din metodologie, ci din calitatea formării oamenilor care intră în sistem și din sprijinul pe care îl primesc ulterior.

Totodată, subliniază că un concurs poate selecta candidați, dar nu poate compensa lipsa de pregătire managerială sau absența unor standarde clare de performanță.

,,Dacă vrem schimbare reală, trebuie să ne uităm nu doar la cum selectăm directorii, ci și la cum formăm competențe manageriale, cum construim și cum cultivăm relațiile din școli, cum se raportează întegul colectiv la management, în esență - la cum îi evaluăm (for,mal și informal) și la ce așteptări avem, concret, de la ei", a adăugat Gabi Bartic. 

Printre direcțiile necesare pentru o reformă reală, aceasta enumeră:

  • criterii clare de performanță legate de rezultate și bunăstarea elevilor;
  • programe solide de formare managerială;
  • un sistem de evaluare și feedback continuu.

„Altfel, riscăm să schimbăm procedura fără să schimbăm, de fapt, rezultatele", atrage atenția Gabi Bartic. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
stirileprotv.ro
image
Google face politică în România. Intervine în libertatea de expresie și cenzurează presa liberă. Avantajează narative care laudă puterea, anumite partide și politicieni și blochează presa critică. Este și cazul site-ului Gândul care a fost prăbușit de Google peste noapte
gandul.ro
image
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
mediafax.ro
image
Ea e marea câștigătoare! Țara care va trimite 5 echipe în Champions League după victoria lui Rayo Vallecano
fanatik.ro
image
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
digisport.ro
image
La câte săptămâni ar trebui să te tunzi pentru ca părul să crească mai repede?
click.ro
image
Surse: Ilie Bolojan l-a anunțat pe Nicușor Dan, la Cotroceni, că face alianța cu USR, REPER și Forța Dreptei. Ce a făcut Președintele
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
A murit înjunghiat de prietenii pe care îi invitase la o petrecere. Agresorii nu îşi amintesc motivul
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii cer creșterea punctului de pensie la CCR, unde s-au strâns 3.600 de dosare. Ce șanse au?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Sunt obligați taximetriștii și șoferii de ridesharing să aibă scaun pentru copii în mașină? Ce prevede legea
playtech.ro
image
Ce business de succes a lansat Mircea Lucescu chiar în 2026, înainte de deces. Cine conduce acum afacerea
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
digisport.ro
image
Apa oxigenată, secretul plantelor sănătoase. Cum se folosește corect și ce beneficii neașteptate are
click.ro
image
„Sinecuristul” arătat cu degetul de Bolojan. Cine e Bogdan Mîndrescu, fostul secretar de stat PSD ajuns șef la CNAB
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație! Ce au discutat Nicușor Dan și Bolojan la Cotroceni EXCLUSIV
romaniatv.net
image
Pace în Ucraina de la miezul nopții. Putin se pregătește să sărbătorească Ziua Victoriei
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”
click.ro
image
21 august 1986, ziua în care ceva a ucis 1.800 de oameni într-o noapte. „În acea zi nu erau muște pe morți. Erau și ele moarte”
click.ro
image
Mara Bănică, mesaj emoționant pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, chiar de ziua vedetei: „Un părinte iartă orice”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cristina Spătar a ajuns la spital! Prin ce trece de două luni: „M-am speriat foarte tare”
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”