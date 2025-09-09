Câte școli au fost afectate de boicotul profesorilor, potrivit Ministerului Educației

Ministerul Educației anunță că marți, 9 septembrie, cursurile s-au desfășurat normal în 98,2% din cele aproximativ 5.700 de școli de stat, în contextul protestelor sindicale din învățământ.

Tot potrivit ministerului, doar 1.8% din unitățile de învățământ au fost afectate de boicot.

„Astfel, conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene/al Municipiului București, în data de 8 septembrie copiii au fost primiți în unitățile școlare în care s-au prezentat, iar majoritatea acestora au ales să organizeze și festivități de începere a anului școlar.

În data de 9 septembrie, cursurile școlare s-au desfășurat normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, procesul didactic fiind, practic, neafectat.

Potrivit acelorași date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1.8% unități de învățământ se derulează diferite formule de boicot, activitatea fiind afectată partial, respectiv total (5 școli, toate în județul Dolj)”, transmite instituția într-un comunicat.

Cu toate acestea, prima zi de școală a început cu proteste de amploare. Mii de profesori s-au adunat în Piața Victoriei din București, unde a început mitingul organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia „Spiru Haret” şi Federaţia „Alma Mater”.

Protestul a fost urmat de un marș spre Palatul Cotroceni, la care au luat parte cadre didactice, elevi și studenți. La Cotroceni, liderii sindicatelor au discutat cu președintele Nicușor Dan.

Discuțiile au început de la ora 13.40 și au participat Simion Hăncescu (FSLI), Marius Nistor de la Spiru Haret, Anton Hadăr de la Alma Mater, conform lui Bogdan Manea, președintele FSLI Dolj.

„Protestele continuă”, spun sindicaliștii. Mulțimea a început să scandeze „Grevă generală”.

„Am cerut demisia domnului ministru Daniel David. Nu mi-a plăcut că nu a fost tranșant (n.r. președintele Nicușor Dan). Vrea să mai cugete. Cu domnul ministru nu am vorbit de zece zile”, a spus liderul federației Alma Mater, Anton Hadăr, la ieșirea de la discuțiile cu președintele.

Ministrul Educației, Daniel David, a comentat ameninţările cadrelor didactice privind un posibil boicot al cursurilor. Oficialul spune că „școala continuă” și că are încredere că profesorii își vor respecta „datoria profesională și obligația morală” față de elevi.

„Bucuria mea e că în prima zi copiii au fost primiţi în şcoli. Mâine lucrurile continuă în mod normal. Mă îndoiesc că sunt profesori care vor merge în clasă, şi doar îi vor supraveghea pe copii, fără să ţină ore”, a declarat ministrul.