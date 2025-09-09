Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”

Prima zi de școală a anului 2025-2026 a fost marcată la Alba Iulia de un protest inedit al profesorilor, care au purtat tricouri inscripționate cu un mesaj controversat, în limba engleză, care conținea o înjurătură.

Zeci de cadre didactice și personal auxiliar s-au strâns luni, 8 septembrie, în fața Prefecturii Județului Alba. Cei mai mulți au venit grupați cu un autocar și au purtat tricouri și șepci roșii, pe spatele tricourilor fiind imprimat mesajul: „Don’t f..k with the Union”.

Întrebat de Alba24 ce înseamnă expresia de pe tricoul pe care îl poartă, liderul sindical local, Ștefan Petru Damo, profesor de limba engleză, a răspuns: „Pentru a nu intra sub incidenţa CNA şi a altora, eu o să traduc în felul următor: «Nu te pune cu Sindicatul!»”, refuzând să să ofere traducerea mot-a-mot, „din respect pentru auditori”.

El a evitat, de asemenea, să le răspundă jurnaliştilor la întrebarea dacă mesajul este potrivit pentru un protest la care participă profesori și colegi din învățământ, adică intelectuali care ar trebui să reprezinte un model pentru societate, și și-a încurajat colegii să scandeze „Demisia!”.

Liderul sindical a luat cuvântul la portavoce, denunţând în primul rând măsurile de austeritate ale Guvernului, pe care le-a numit „abuzive” și „forțate”.

În discursul său, acesta a citat din Nicolae Iorga, dar și din Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. Abia după ce presa locală i-a cerut clarificări, a vorbit despre probleme concrete din educație: creșterea normei didactice și comasarea unităților de învățământ.

„Actualul guvern atacă educația, sănătatea și întreg sistemul de apărare”, a afirmat liderul FSIE.

Ce revendică profesorii

Nemulțumirile cadrelor didactice vizează prevederile Legii 141/2025, care schimbă fundamental sistemul de educație:

* Comasarea a sute de școli, care lasă fără funcții aproximativ 900 de directori.

* Creșterea numărului de elevi în clasă (până la 34 la liceu, față de 26 în prezent).

* Reducerea fondului de burse pentru studenți cu 40%.

* Majorarea normei didactice pentru toți profesorii, pentru prima dată în 30 de ani.

* Limitarea indemnizației de hrană doar la salarii sub 6.000 lei net.

* Interdicții pentru directori la plata cu ora și cumul.

* Tăierea cu 50% a tarifelor pentru orele suplimentare.

Manifestația a început la ora 13.00 și s-a încheiat după aproximativ o oră, în jurul orei 14.00 profesorii părăsind deja piața din fața Prefecturii Alba.

Pe pagina oficială de Facebook, FSIE se prezintă drept „singura federație sindicală combativă, anti-sistem, anti-coabitare și anti-corupție sindicală din educație, o echipă și o pavăză pentru cei ce cred în schimbarea radicală a situației actuale”.

Vă reamintim că anul acesta, prima zi de şcoală, 8 septembrie, a fost marcată proteste ale cadrelor didactice organizate nu doar în bucureşti, ci multe oraşe din România, în care s-a cerut anularea măsurilor de auteritate care privesc învăţământul, dar şi demisia ministrului Educaţiei, Daniel David.