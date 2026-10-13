 Directoarele colegiilor „Lazăr” și „Caragiale” din Capitală, eliminate de la concursul pentru conducerea școlilor | adevarul.ro
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Directoarele colegiilor „Lazăr” și „Caragiale” din Capitală, eliminate de la concursul pentru conducerea școlilor

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Directoarele Colegiilor Naționale „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” din București au fost eliminate din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director de școală, după ce nu au promovat proba de competențe. Andreia Bodea critică timpul insuficient pentru rezolvarea subiectelor, pe care le descrie drept „complet dezechilibrate în raport cu timpul”, în timp ce Ionela Neagoe cere reprezentanților Ministerului Educației să susțină testul în aceleași condiții. La nivel național, doar 69% dintre candidați au trecut de această etapă eliminatorie.

Prof. Ionela Neagoe (st.) și prof. Andreia Bodea nu merg mai departe în concurs
Prof. Ionela Neagoe (st.) și prof. Andreia Bodea nu merg mai departe în concurs Foto: Facebook/Ionela Neagoe/Andreia Bodea

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale”, sunt printre candidații care nu au reușit să promoveze proba de competențe din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director/director adjunct de școală.

Rata de promovare a probei a fost de 69% la nivel național, în București doar două treimi dintre candidații reușind să treacă în următoarea etapă. Nota medie la nivel de țară a fost 6,45.

Proba de competențe, separată, în această sesiune de concurs, de proba scrisă, este cea care le permite candidaților accesul în următoarea etapă, cei care reușeau să dea minimum 12 răspunsuri corecte din 20 fiind declarați admiși.

Cea mai mare provocare a fost încadrarea în timp. Candidații au avut de rezolvat 20 de temi în doar 60 de minute, foarte mulți mărturisind că nu s-au putut încadra în timp, așa că au ales multe răspunsuri la întâmplare.

„Subiectele au fost pe șase pagini, scrise mărunt. Șase pagini”

Andreia Bodea, un director cu mare experiență, a explicat pentru „Adevărul” cum a fost experiența de marți, 13 octombrie 2026.

Eu am mai dat de două ori acest concurs de director, deci nu e ca și cum sunt novice. Sigur, în structura în care a fost el acum cinci ani și acum nouă ani. Pentru mine a fost destul de neașteptat. Nu mi s-a părut o probă neapărat grea. Mi s-a părut o probă complet dezechilibrată în raport cu timpul. Pentru că este adevărat că zici 20 de itemi. Dar fiecare item avea un text. Subiectele au fost pe șase pagini, scrise mărunt. Șase pagini. Citiți dumneavoastră șase pagini la prima vedere și vedeți cât timp vă ia, dar cu atenție”, a reacționat prof. Bodea.

Textele necesitau atenție „nu pentru că ar fi fost Schopenhauer”, completează Andreia Bodea, ci pentru că veneau cu informații multe pe care trebuia să le reții, după care să alegi o variantă de răspuns.

Șase sau șapte itemi au fost numerici, iar aceștia necesitau calcule, pe care un profesor care nu predă matematică, fizică sau informatică le face pe hârtie. „Colegi de-ai mei sau oameni pe care-i știu, care predau aceste discipline, le-au făcut în gând. Deci, deodată ai dezavantajat ușor acei candidați care nu predau aceste discipline. Nu ai venit în contrapartidă cu niște structuri lingvistice comparabile”, a semnalat Bodea.

Unde se dau lupte strânse pentru funcțiile de director de școală și unde lipsesc candidații

Directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” atrage atenția că sunt mulți directori cu experiență care nu au promovat proba, ceea ce ar trebui să dea de gândit.

Nu știu care este relevanța acestei probe, atâta vreme cât nu au promovat această probă directori foarte buni, vechi, care au mai dat aceste concursuri. Eu mi-aș pune un semn de întrebare. Dacă directori de școli și de colegii vechi, manageri foarte buni, te uiți la rezultatele lor, oameni cunoscuți ca directori buni, nu au trecut astăzi de această probă, atunci din două, una: ori ei au fost niște directori proști, slabi, și dacă au fost slabi, cum Dumnezeului și-au dus misiunea asta la bun sfârșit, ori... Ce să vă spun, că au fost candidați care au pus la noroc câte niște răspunsuri? Adică nu a fost timp. Nici eu nu am avut timp să termin. Asta este. Nu am avut timp să termin. Și nu sunt nici tâmpită, și știu să citesc, și asta, și asta, și asta”, a mai spus prof. Bodea.

„Proba a reușit să elimine oameni extrem de valoroși”

Nota de la proba de competențe nu va conta în media finală. A fost în schimb eliminatorie pentru candidații care nu au reușit să obțină minim nota 6,00, ceea ce nu s-a întâmplat în sesiunile anterioare de concurs.

„Și data trecută și data răs-trecută a fost o singură probă scrisă. A fost de două ore și au fost, dacă nu mă înșel, 50 de itemi, la un loc: cognitiv, numeric, legislație, bibliografie, erau toate la un loc. Acum le-au separat, nu știu de ce, și au lăsat eliminatorie această probă care, iată, a reușit să elimine oameni extrem de valoroși”, a mai spus Andreea Bodea.

Neagoe: „Aș vrea ca cei din minister să dea testul”

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, a declarat pentru educațieprivata.ro. că „zece minute îți lua numai să citești subiectele”.

Când am văzut cât erau de alambicate subiectele, am avut senzația că vor să demonstreze că suntem tâmpiți. Zece minute îți lua numai să citești subiectele. Cred că pe ultimele patru le-am bifat fără să citesc, fiind conștientă că nu o să iau. Aș vrea ca cei din minister sa dea testul, tot într-o oră, să vedem ce reușesc”, a spus prof. Neagoe, pentru sursa citată.

Ca majoritatea candidaților care au susținut proba, Ionela Neagoe a ridicat problema timpului insuficient alocat probei.

Niște oameni cu un istoric bun de management sunt niște oameni obosiți. Au fost subiecte prea lungi. Mi s-a părut că intenția nu e să se verifice capacitățile logice”, a mai spus Neagoe, pentru Educație Privată.

La nivel național, din 6.841 de candidați înscriși și validați, au promovat prima prima probă (obținând minimum nota 6,00) 4.615 candidați, ceea ce reprezintă 69,05%. Media notelor a fost 6,45.

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