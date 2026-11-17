Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul calendarului de înscriere la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2027-2028. Documentul stabilește perioadele de reînscriere, etapele de admitere și criteriile generale de organizare a procesului.

Foto: FB Ministerul Educației

Potrivit Ministerului, în grupele de nivel antepreșcolar (creșă) vor putea fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor rămase disponibile după etapa de reînscrieri.

„În cererile-tip de înscriere părinţii pot trece trei opţiuni, în ordinea preferinţelor. Cererea se depune la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune. Etapa de reînscrieri este etapa în care părinţii copiilor care sunt acum la grădiniţă/creşă îşi exprimă opţiunea privind frecventarea aceleiaşi grădiniţe/creşe şi în anul şcolar următor. Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creşă/grădiniţă sunt locurile rămase libere după această etapă”, a explicat Ministerul pe Facebook.

Ministerul subliniază că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, iar înscrierile vor acorda prioritate copiilor de 4 și 5 ani.

Proiectul poate fi consultat AICI.

Reînscrierile încep pe 17 mai 2027

Conform proiectului aflat în dezbatere, etapa de reînscrieri va avea loc între 17 și 21 mai 2027, perioadă în care părinții copiilor deja înscriși vor confirma continuarea frecventării unității de învățământ și în anul școlar următor.

„Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții sau reprezentanții legali, printr-o cerere scrisă. În unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în baza principiului continuității și la solicitarea părinților, în limita locurilor disponibile pentru această categorie de vârstă. Dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, repartizarea se va face prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare”, se arată în proiectul supus consultării.

Rezultatele reînscrierilor și locurile rămase libere vor fi afișate pe 21 mai 2027.

Două etape de înscriere și o etapă de ajustări

Prima etapă de înscriere este programată în perioada 24 mai – 18 iunie 2027, iar părinții vor putea opta pentru trei unități de învățământ, în ordinea preferințelor.

După publicarea rezultatelor primei etape, procesul continuă cu o a doua rundă de înscrieri, desfășurată între 28 iunie și 16 iulie 2027, destinată ocupării locurilor rămase disponibile.

Pentru copiii care nu vor obține un loc în primele două etape este prevăzută o etapă suplimentară de ajustări, între 19 și 31 august 2027.

În această fază vor avea prioritate copiii de 4 și 5 ani care au rămas nerepartizați, precum și alte categorii prevăzute de metodologie.

Forma finală a calendarului va fi aprobată după analizarea observațiilor primite în cadrul consultării publice și după dezbaterea proiectului în Comisia de Dialog Social a Ministerului Educației și Cercetării.