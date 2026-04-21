Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru 2026-2027. Ce trebuie să știe părinții

Înscrierile la creșă și grădiniță pentru 2026–2027 au intrat în linie dreaptă, după ce Ministerul Educației a stabilit forma finală a calendarului. Procesul se desfășoară, pe etape, în baza unor criterii de departajare, nu în ordinea depunerii cererilor. Experiența anilor trecuți arată însă că locurile limitate și birocrația continuă să creeze dificultăți pentru părinți.

FOTO Arhivă

De la ce vârstă pot fi înscriși copiii la creșele și grădinițele de stat

Pentru anul școlar 2026–2027, regulile de vârstă rămân neschimbate:

  • Creșă  (nivel antepreșcolar): copii cu vârste între 3 luni și 3 ani;
  • Grădiniță (nivel preșcolar): copii între 3 și 6 ani.

Grupa mijlocie și grupa mare de la grădiniță fac parte din învățământul obligatoriu.

Calendarul etapelor de înscriere

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, înscrierea se desfășoară în mai multe etape, între mai și august 2026. În cereri, părinții trebuie să completeze trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

1. Reînscrierile: 18 - 22 mai

În această etapă, sunt reînscriși copiii care frecventează deja creșa sau grădinița și pentru care părinții solicită continuarea în anul școlar următor. De asemenea, în cazul unităților de învățământ care includ și creșe, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile.   

Afișarea rezultatelor și locurilor rămase libere după finalizarea etapei de reînscrieri:  22 mai 2026

2. Prima etapă de înscrieri: 25 mai - 18 iunie 2026

  • Depunerea cererilor: 25 – 29 mai 2026
  • Procesarea cererilor (prima opțiune): 2 – 8 iunie 2026
  • Procesarea cererilor (a doua opțiune): 9 – 12 iunie 2026
  • Procesarea cererilor (a treia opțiune): 15 - 18 iunie 2026
  • Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după a doua etapă de înscrieri: 18 iunie 2026

În această etapă, părinții pot completa trei opțiuni de grădinițe/creșe, în funcție de locurile rămase libere după reînscrieri. Dacă numărul de cereri este mai mare decât locurile disponibile, repartizarea se face în funcție de criteriile de departajare, nu de ordinea depunerii.  Lista criteriilor este disponibilă aici. 

3. A doua etapă de înscrieri: 22 iunie - 9 iulie 2026

  • Depunerea cererilor: 22  – 26 iunie
  • Procesarea cererilor (prima opțiune): 28 iunie  – 1 iulie 2026
  • Procesarea cererilor (a doua opțiune): 2 – 6 iulie 2026
  • Procesarea cererilor (a treia opțiune): 7 - 8 iulie 2026
  • Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după a doua etapă de înscrieri: 9 iulie 2026

Această etapă vizează copiii care nu au fost repartizați în prima rundă sau care nu au depus cereri anterior.

4. Etapa de ajustări: 17 – 27 august 2026

În această etapă se realizează, în baza cererilor depuse de părinți la inspectorate, înscrierea pe locurile rămase libere a  copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape (din lipsă de locuri/ din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape)

În această etapă pot fi înscriși:

  • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
  • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
  • copiii de peste 2 ani pentru  care se  solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar.

Afișarea rezultatelor după etapa de ajustări: 28 august 2026.

Documentele necesare pentru înscrierea la grădiniță

În centrul dosarului de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:

  •  cererea-tip de înscriere, pe care părintele sau reprezentantul legal va completa datele copilului și va menționa trei opțiuni de unități de învățământ, în ordinea preferințelor
  • copia certificatului de naștere a copilului
  • copia actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal
  • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar
  • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere

Probleme recurente din anii trecuți

Deși metodologia este clară, în teren au existat probleme în fiecare an. Cea mai mare problemă: lipsa locurilor suficiente. În 2024, în Popești Leordeni, o localitate de lângă București, oamenii s-au așezat la coadă chiar și cu 12 ore înainte de începerea înscrierilor. Situații asemănătoare s-au repetat și în alte orașe din țară. Asta cu toate că  Ministerul Educației a precizat și atunci că locurile nu se completează în funcție de ordinea depunerii documentelor. În fiecare an, instituția a revenit cu mesaje de acest tip. 

