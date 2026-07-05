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Video Două cupluri au închiriat o cabană, apoi au distrus-o. Proprietarul: „Au spart cinci uși și patru televizoare”

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O cabană din satul Brebu, comuna Runcu, județul Dâmbovița, a fost distrusă în urma unui scandal izbucnit între doi prieteni care petreceau alături de iubitele lor. După ce au consumat alcool, cei doi bărbați s-au luat la bătaie și au provocat pagube importante în locuință, în timp ce femeile s-au refugiat într-o baie, de unde au filmat scenele violente.

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

În imaginile surprinse de cele două tinere se aud amenințări și reproșuri între cei doi bărbați, notează Antena 3 CNN

„Te omor! Tu crezi că îmi e frică de tine?”, îi spune unul dintre ei adversarului său.

După ce aruncă mai multe farfurii spre acesta, bărbatul afirmă: „Am făcut să fie bine în familia lui”.

În înregistrare se aud și încercările femeilor de a-i opri.

„Băi, gata!”, spune una dintre tinere, iar câteva momente mai târziu o strigă pe prietena sa: „Marina!”, înainte ca ambele să se refugieze în interiorul cabanei.

Scandalul a continuat și în locuință.

„Dumnezeule! Te rog, calmează-te”, îl imploră una dintre femei pe unul dintre agresori, în timp ce dincolo de ușa încuiată se aud zgomote puternice.

Proprietarul: „Cred că a fost o petrecere tematică, de distrugere”

Imaginile publicate pe rețelele de socializare de proprietarul cabanei arată camere devastate, mobilier distrus și numeroase obiecte sparte.

„Sigur s-au bătut. Când am venit eu erau niște șervețele cu sânge. Cred că a fost o petrecere tematică, de distrugere. Au spart cinci uși, patru televizoare”, a afirmat proprietarul într-un videoclip postat online.

Potrivit acestuia, în cabană au fost cazate două cupluri, formate din persoane cu vârste de aproximativ 30 de ani.

În secțiunea de comentarii a postării, proprietarul a precizat că incidentul este real și că la fața locului au fost chemați polițiști, inclusiv specialiști ai Serviciului Criminalistic, care au ridicat probe.

Imaginile au stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare.

„Am auzit povești cu anumite daune provocate la cabane, dar asta este ceva ireal”, a scris un internaut.

„Nu este primul caz… și nici ultimul”, a comentat o altă persoană, în timp ce o femeie a transmis: „Ireal ce au putut face”.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații oficiale cu privire la valoarea pagubelor sau la eventualele acuzații formulate în acest caz.

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