Anchetă în Bulgaria, după ce trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap într-o cabană distrusă de foc

Autoritățile din Bulgaria au demarat o anchetă, după ce trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap într-o cabană păzită cu drone și care a fost distrusă într-un incendiu.

Anchetatorii au continuat să lucreze pe parcursul nopții la cazul penal deosebit de grav din apropierea fostei cabane Petrohan, unde, luni după-amiază, au fost descoperite cadavrele a trei bărbați. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze principale, de la omor până la posibilitatea unei sinucideri ritualice, scrie Novinite.

Potrivit informațiilor preliminare, cei trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap, iar în apropierea corpurilor au fost descoperite arme de foc. Victimele aveau vârste de 45, 49 și 51 de ani.

Cabana este situată la est de actualul drum care traversează Pasul Petrohan, în apropierea vechiului traseu istoric ce pornește din satul Brakyovtsi. Locuitorii din zonă au declarat că au auzit focuri de armă luni seara.

Clădirea a fost distrusă de foc

Alarma a fost dată în jurul orei 11:20, când a fost primit un apel privind o cabană incendiată. Polițiștii ajunși la fața locului au găsit clădirea carbonizată și, la mică distanță, trupurile neînsuflețite ale celor trei bărbați, a declarat directorul Poliției Regionale Sofia, comisar-șef Tihomir Tsenov.

Cabana se află în proprietate privată, iar anchetatorii cred că bărbații locuiau acolo permanent. Din cauza prezenței unor butelii de gaz și a riscurilor generate de incendiul produs, interiorul clădirii nu a fost încă verificat complet. Poliția va continua cercetările după ce pompierii vor confirma că zona este sigură.

Informații suplimentare au apărut după ce, la numărul de urgență 112, a fost primit un apel de la mama uneia dintre victime, care a cerut ajutor după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiul ei. Surse neoficiale susțin că unul dintre bărbați și-ar fi sunat mama chiar înainte de incident, lăsând să se înțeleagă ce urma să se întâmple.

Victimele au fost împușcate în cap

Zona a fost izolată pe un perimetru extins, iar accesul a fost strict restricționat. Primarul satului Gintsi, Georgi Todorov, pe teritoriul căruia se află cabana, a declarat că a fost prezent încă din primele momente ale intervenției.

Todorov a confirmat că toți cei trei bărbați prezentau plăgi prin împușcare în zona capului și că la fața locului au fost găsite mai multe arme de foc – trei pistoale și o carabină –, precum și un număr mare de tuburi de cartușe. El a subliniat că specialiștii trebuie să stabilească exact cauza morții și să reconstituie succesiunea evenimentelor.

Primarul a mai spus că, la cabană, s-ar fi aflat între opt și zece persoane. Autoritățile caută în prezent una sau două persoane despre care se crede că au părăsit zona și s-au deplasat spre Burgas. Acestea sunt considerate posibili apropiați ai victimelor. Todorov a recunoscut personal două dintre victime din întâlniri anterioare.

Inițial, au existat informații despre prezența a patru persoane în zonă, însă până în prezent au fost găsite doar trei cadavre. Acestea se aflau în exterior, în apropierea clădirii arse, nu în interiorul acesteia.

Cabana era puternic securizată

Potrivit autorităților locale, cabana era puternic securizată, cu garduri, bariere, camere de supraveghere și chiar drone. Bărbații susțineau că „protejează pădurile și mediul” și erau cunoscuți pentru faptul că opreau turiști și localnici, le solicitau actele de identitate și restricționau accesul în zonă.

Incendiul de la cabană ar fi izbucnit, a fost stins, apoi s-a reaprins, forțând pompierii să intervină din nou. În interiorul clădirii au fost găsiți câini arși, despre care se crede că erau închiși în momentul izbucnirii focului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile oferă informații limitate, pe măsură ce continuă cercetările criminalistice și audierile martorilor.