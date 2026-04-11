Circulația feroviară, blocată pe o rută importantă din țară. Trenuri oprite și întârzieri în lanț. Reacția CFR

Circulația feroviară este întreruptă temporar, sâmbătă, între stațiile Mihăiești și Radomirești, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, din cauza unei defecțiuni la infrastructura feroviară, au anunțat autoritățile din domeniu.

Problema a apărut în urma lipsei de tensiune în firele de contact, ceea ce a dus la oprirea trenurilor electrice pe acest segment. Situația este cu atât mai complicată cu cât firul I este deja închis pentru lucrări de infrastructură, iar circulația se desfășura oricum cu restricții.

În acest context, mai multe trenuri au fost blocate. Trenul IR 16099 staționează la intrarea în stația Mihăești încă de la ora 13:00, iar trenul IR 16026 este oprit în stația Radomirești din jurul orei 13:15.

Echipele CFR SA intervin la fața locului cu utilaje speciale pentru remedierea defecțiunii la linia de contact. Până la finalizarea lucrărilor, circulația rămâne afectată, iar întârzierile se pot extinde și la alte trenuri care tranzitează zona.

Reprezentanții companiei au precizat că „impactul se reflectă în întârzieri temporare în circulația trenurilor de călători”, iar personalul feroviar încearcă să limiteze durata intervenției.

Reacția CFR Călători

În urma blocajului, CFR Călători a anunțat că a luat măsuri pentru gestionarea situației, punând la dispoziție locomotive diesel, la solicitarea CFR SA.

Compania a transmis că trenurile vor circula în funcție de deciziile operative ale managerului infrastructurii și a avertizat că pot apărea întârzieri suplimentare.

Totodată, CFR Călători și-a cerut scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și a recomandat consultarea informațiilor actualizate despre circulația trenurilor prin canalele oficiale.