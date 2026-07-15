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Breaking Descinderi DIICOT la Casa de Pensii București. O rețea ar fi folosit adeverințe false de vechime pentru pensii mai mari

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Procurorii DIICOT au descins miercuri, 15 iulie, la Casa de Pensii a Municipiului București, într-un dosar care vizează o presupusă fraudă estimată la aproximativ 7 milioane de lei. Anchetatorii verifică existența unei rețele care ar fi ajutat mai multe persoane să introducă în dosarele de pensionare perioade fictive de vechime în muncă, cu scopul obținerii unor drepturi de pensie mai mari.

Percheziții DIICOT la Casa de Pensii București Foto: arhivă, adevărul
Percheziții DIICOT la Casa de Pensii București Foto: arhivă, adevărul

Din primele date ale anchetei reiese că documentele falsificate ar fi fost utilizate pentru a justifica perioade de vechime care nu ar fi existat în realitate.

Adeverințele ar fi ajuns în dosarele unor persoane care solicitau stabilirea sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit informațiilor prezentate de Antena 3.

În schimbul unor sume importante de bani, viitorii pensionari declarau în fals că au lucrat mai mulți ani decât în realitate. 

În anchetă sunt vizate mai multe persoane, printre care un angajat, un expert judiciar, un contabil și reprezentanți ai unor societăți comerciale.

Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 7 milioane de lei, potrivit surselor judiciare.

Știre în curs de actualizare...

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