 PSD cere sprijinul Ursulei von der Leyen pentru protejarea salariilor din Educație și Sănătate | adevarul.ro
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Greva din Sănătate, analizată de Alexandru Rogobete la Interviurile Adevărul, de la ora 14:00

PSD cere sprijinul Ursulei von der Leyen pentru protejarea salariilor din Educație și Sănătate

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PSD anunță că a transmis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o serie de propuneri menite să protejeze veniturile angajaților din Educație și Sănătate în contextul viitoarei legi a salarizării, fără a pune în pericol atragerea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

PSD contestă abordarea Guvernului și solicită intervenția Comisiei Europene. FOTO FB PSD
PSD contestă abordarea Guvernului și solicită intervenția Comisiei Europene. FOTO FB PSD

„Partidul Social Democrat continuă să vină cu soluții concrete pentru protejarea educației și sănătății și atragerea fondurilor alocate prin PNRR. Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat Adrian Streinu-Cercel și președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților Alexandru-Mihai Ghigiu au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care propun o serie de soluții pentru ca reforma salarizării să protejeze educația și sănătatea, fără a compromite obiectivele asumate de România”, a transmis PSD, joi, într-un Comunicat.

Demersul PSD are loc în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării și urmărește „identificarea unor soluții juridice și tehnice care să permită aplicarea reformei fără diminuarea veniturilor personalului din educație și sănătate și fără afectarea serviciilor publice esențiale”.

În scrisoare sunt enumerate mai multe argumente și date privind situația celor două sisteme, precum și o serie de propuneri concrete adresate Comisiei Europene.

„Semnatarii solicită clarificări care să permită României:

• protejarea veniturilor personalului din educație și sănătate;

• recunoașterea specificului acestor profesii și a plăților pentru gărzi, ture, muncă de noapte, condiții dificile și activitatea desfășurată în zone cu deficit de personal;

• realizarea unor simulări complete privind impactul reformei asupra tuturor categoriilor profesionale înainte de adoptarea legii;

• desfășurarea unui dialog real cu sindicatele reprezentative și cu profesioniștii din cele două domenii”, se arată în comunicatul social-democraților.

„Educația și sănătatea nu trebuie să plătească prețul unei implementări rigide”

PSD propune, prin acest demers, o abordare „diferită” de cea promovată până acum de Executiv, „punând accent pe dialog, fundamentarea deciziilor și protejarea serviciilor publice esențiale, în locul unor măsuri aplicate uniform, fără o evaluare completă a impactului”.

„Prin acest demers demonstrăm, încă o dată, că există alternative și soluții. Nu este suficient să vorbim despre reforme, ci trebuie să ne asigurăm că ele sunt aplicate inteligent și echilibrat. Educația și sănătatea nu trebuie să plătească prețul unei implementări rigide. Propunem soluții concrete prin care România poate atrage fondurile alocate prin PNRR, cât și avea profesori și cadre medicale motivate”, a explicat prim-vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, citat în comunicat.

„O reformă sustenabilă trebuie să protejeze personalul medical și să asigure continuitatea serviciilor pentru pacienți”

La rândul său, Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, afirmă că o reformă sustenabilă trebuie să aibă în vedere și protejarea resursei umane din sistemul medical.

„Sănătatea nu înseamnă doar investiții în clădiri și echipamente, ci și oameni. O reformă sustenabilă trebuie să protejeze personalul medical și să asigure continuitatea serviciilor pentru pacienți. Acesta este obiectivul soluțiilor pe care le-am propus”, spune Adrian Streinu-Cercel.

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Apel la predictibilitate pentru cadrele didactice

Președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, Alexandru-Mihai Ghigiu, a subliniat că „profesorii au nevoie de predictibilitate și respect”.

„Reforma salarizării trebuie să contribuie la consolidarea sistemului de educație, nu să accentueze problemele cu care acesta se confruntă. Dialogul și evaluarea reală a impactului sunt condiții esențiale pentru o reformă de succes”, a adăugat Ghigiu, citat în același comunicat 

Prin această inițiativă, PSD susține că poate contribui constructiv la „identificarea unor soluții care îmbină atragerea fondurilor europene și responsabilitatea fiscală cu investiția în oameni și cu protejarea domeniilor strategice pentru dezvoltarea Românie„i.

Amintim că, tot joi, 30 iulie, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a lansat un atac la adresa PSD, acuzând formațiunea că a întârziat reformele necesare pentru accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar acum încearcă să își asume meritele pentru adoptarea proiectelor legislative în Parlament.

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Scrisoarea semnată de social-democrați FOTO PSD
Scrisoarea semnată de social-democrați FOTO PSD

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