Dronele doborâte de România ar fi fost trimise deliberat de Rusia, susține consilierul lui Zelenski

Principalul consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, susține că dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al României nu au ajuns accidental aici, ci fac parte dintr-o strategie deliberată a Moscovei de intimidare și escaladare a conflictului.

Oficialul de la Kiev afirmă că România și celelalte state europene trebuie să răspundă ferm unor astfel de provocări și să distrugă orice aparat de zbor neidentificat care le încalcă spațiul aerian.

Potrivit lui Mihailo Podoliak, astfel de incidente urmăresc obiective strategice bine stabilite.

„Vedem că Rusia trimite periodic, în mod provocator, instrumentele sale ale morții pe teritoriul altor țări, nu doar pe teritoriul Ucrainei. Și, prin urmare, este clar de ce se face acest lucru. Pentru Rusia, aceasta este o cale de a crește mizele în război, un mod de a provoca alte țări pentru a exercita presiuni asupra grupurilor sociale din aceste țări, astfel încât aceste state, la rândul lor, să renunțe la sprijinul direct acordat Ucrainei”, a declarat consilierul lui Volodimir Zelenski, joi, pentru Digi24.



Acesta susține că obiectivele Kremlinului depășesc conflictul din Ucraina.

„Obiectivele Rusiei sunt mult mai vaste decât atacarea unei singure țări – este o încercare de a domina în Europa, o încercare de a impune, prin instrumentul fricii, regulile de comportament pe care Rusia dorește ca alte țări din Europa să le respecte”, a afirmat Podoliak.

Avertisment: „Sunt posibile roiuri de drone”

Oficialul ucrainean avertizează că provocările ar putea deveni și mai agresive, inclusiv prin utilizarea unor grupuri de drone îndreptate către state membre NATO.

„Având în vedere modul în care evoluează astăzi războiul din Ucraina, este clar că Rusia va avea, în orice caz, dorința, nevoia și posibilitatea de a provoca alte țări. Accentuez încă o dată: pentru a extinde manifestările hibride ale acestui război”, a spus acesta.

Podoliak a adăugat că sunt posibile „grupuri de atac și provocări mai active cu utilizarea acelorași drone pe teritoriul altor țări”.

Apel către România: „Orice dronă trebuie distrusă”

Consilierul președintelui ucrainean consideră că reacția autorităților române, care au doborât dronele ce au încălcat spațiul aerian național, reprezintă modelul care trebuie urmat și în viitor.

„Ceea ce demonstrează acum, după părerea mea, Bucureștiul, ceea ce demonstrează România — să adopte o poziție fermă în protejarea propriului spațiu aerian suveran. Evident, siguranța propriilor cetățeni este mai presus de toate și, prin urmare, orice aparat aerian neidentificat care apare în acest spațiu trebuie distrus”, a declarat Mihailo Podoliak.

Acesta a subliniat că România a demonstrat că un astfel de mecanism este eficient.

„Doborând pentru prima dată o astfel de dronă, devine clar și limpede că acest lucru este necesar, posibil și absolut obligatoriu de făcut. Alte variante, în afară de distrugerea dronelor sau a rachetelor, așa cum vedem în Polonia (unde acum pătrund rachete rusești), alte variante pentru a opri escaladarea în creștere nu există — doar protecția fermă și obligatorie a propriului spațiu aerian”, a mai spus oficialul ucrainean.

Drone rusești au ajuns în repetate rânduri pe teritoriul României

În ultimele luni, mai multe drone lansate de Rusia în atacurile asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței au pătruns în spațiul aerian românesc.

În unul dintre incidente, o dronă a lovit un bloc din Galați, provocând rănirea a două persoane. Ulterior, Armata Română a început să intervină activ împotriva aparatelor de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al României, doborând trei drone rusești în ultimele zile.