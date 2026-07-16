Şapte persoane au fost reținute în cazul fraudării sistemului public de pensii. Rețeaua infracțională vindea vechime fictivă în muncă unor persoane cu pensii mici

Şapte persoane au fost reţinute şi alte 13 au fost plasate sub control judiciar, în cazul fraudării cu şapte milioane de lei a sistemului public de pensii de către o reţea infracţională din care făceau parte şi doi funcţionari publici şi care „vindea” vechime fictivă în muncă unor persoane vulnerabile, cu sume cuprinse între 15.000 şi 50.000 de lei.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism informează, joi, că la data de 15 iulie 2026 procurorii Structurii Centrale au dispus reţinerea a şapte inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de alţi 13 inculpaţi, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, scrie News.

Potrivit sursei citate, în urma percheziţiilor de miercuri, au fost găsite şi ridicate sumele de 114.330 euro şi 373.490 lei, 110 dispozitive de stocare a datelor, patru token-uri utilizate pentru semnătura digitală, 160 ştampile cu diferite impresiuni, 87 carnete de muncă (în original), înscrisuri olografe, documente, o armă neletală cu aer comprimat, precum şi alte mijloace de probă.Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă a şase inculpaţi, pentru o perioadă de 30 de zile. în cazul altui inculpat procurorii luând măsura controlului judiciar.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, iar acţiunea a avut suportul poliţiştilor Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi Galaţi, al Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi, precum şi al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Miercuri, procurori ai DIICOT şi poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate au făcut, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Galaţi, reuşind destructurarea unei reţele infracţionale care „vindea”, cu sume cuprinse între 15.000 şi 50.000 de lei, vechime fictivă în muncă unor persoane vulnerabile şi fără un loc de muncă real.

Gruparea era formată din şapte membri, între care şi doi funcţionari publici, şi acţiona încă din 2018, până în prezent fiind descoperiţi peste 860 de „beneficiari” pe nedrept ai unor pensii mai mari, unii dintre aceştia neavând, în realitate, dreptul la pensie. Potrivit anchetatorilor, paguba adusă Caselor teritoriale de pensii se ridică la 7 milioane de lei. Pentru a-şi pune planul în aplicare, presupuşii infractori introduceau informaţii nereale în bazele de date ale ANAF.

Surse judiciare precizau că una dintre percheziţii a fost făcută în biroul unui funcţionar public de la Casa de Pensii a municipiului Bucureşti.

Cum funcţiona reţeaua

Cercetările au relevat că, începând cu anul 2018, în Capitală s-a constituit şi a activat un grup infracţional organizat specializat în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date ale ANAF a unor date informatice nereale, reprezentate de declaraţiile fiscale D 112 (declaraţia privind obligaţia de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) care atestă o vechime fictivă în muncă pentru aproape 900 de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii la emiterea deciziilor de pensionare şi implicit stabilirea cuantumului pensiei.

Cum era fabricată vechimea în muncă pentru pensii. DIICOT a găsit 160 de ștampile la un fost angajat ITM

Membrii reţelei au folosit asociaţii non-profit fără activitate, societăţi comerciale fantomă şi persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obţină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 şi 50.000 lei."Prin depunerea acestor declaraţii fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceştia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.

Astfel, deşi beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajaţi la societăţile comerciale şi la asociaţiile nonprofit controlate de membrii grupului infracţional organizat, în urma depunerii declaraţiilor, aceştia au dobândit în mod fictiv şi retroactiv această calitate”, a explicat DIICOT. Potrivit anchetatorilor, pe parcursul a cinci ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru peste 860 beneficiari.

„De asemenea, aceste declaraţii au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei, calculată până la 31 decembrie 2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând să crească până în prezent", mai arăta DIICOT.

Urmare a acestor acţiuni, adaugă sursa citată, Casele teritoriale de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mari a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei. Mai mult, în unele cazuri, acestea au acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.