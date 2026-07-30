Siegfried Mureșan acuză PSD că a blocat reformele din PNRR: „Acum încearcă să-și pună medalia la gât”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a lansat joi un atac la adresa PSD, acuzând formațiunea că a întârziat reformele necesare pentru accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar acum încearcă să își asume meritele pentru adoptarea proiectelor legislative în Parlament.

Siegfried Mureșan a susținut că Guvernul condus de Ilie Bolojan este cel care a deblocat reformele și a solicitat convocarea Parlamentului pentru adoptarea actelor normative.

„PSD a întârziat reformele, a amenințat că le blochează, iar acum încearcă să-și pună medalia la gât. Nu merge așa”, a transmis europarlamentarul liberal într-o postare publicată pe Facebook.

Miza: aproape 4 miliarde de euro din PNRR

Potrivit lui Siegfried Mureșan, Parlamentul a adoptat joi, 30 iulie, cinci dintre cele șase proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, de care depinde deblocarea a aproape 4 miliarde de euro pentru România.

Acesta îl contrazice pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că Parlamentul a făcut ceea ce Guvernul nu a reușit.

„Sorin Grindeanu susține acum că Parlamentul a făcut ceea ce Guvernul nu a fost în stare să facă. Realitatea este exact invers: Guvernul Bolojan a deblocat reformele pe care PSD le-a întârziat și a adus proiectele la vot”, a declarat Mureșan.

„Reformele înseamnă o administrație mai eficientă”

Europarlamentarul liberal susține că actele normative adoptate vizează domenii esențiale pentru modernizarea administrației și economiei.

„Aceste reforme înseamnă o administrație mai eficientă, performanță la ANAF și la Vamă, reguli mai clare pentru construcții și investiții, mai multă integritate și modernizarea sectorului energetic”, a afirmat acesta.

Apel către PSD pentru adoptarea Legii salarizării

Siegfried Mureșan a precizat că mai rămâne de adoptat Legea salarizării, de care depinde accesarea unei tranșe de 770 de milioane de euro din PNRR.

„PNL este pregătit să o susțină. PSD trebuie să renunțe la jocurile politice și să o voteze. Banii europeni sunt banii românilor. Cine îi blochează lucrează împotriva intereselor României”, a transmis europarlamentarul PNL.