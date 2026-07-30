Scrima românească, pe podiumul mondial! Bronz spectaculos pentru echipa masculină de sabie la Mondiale din China

Scrima românească confirmă din nou că rămâne la cel mai înalt nivel internațional. Echipa masculină de sabie a reușit o performanță remarcabilă la Campionatele Mondiale desfășurate la Hong Kong, încheind competiția cu medalia de bronz.

Reprezentativa României a avut un parcurs excelent pe tabloul competiției, obținând victorii convingătoare în fața Marii Britanii (45-17), Venezuelei (45-30) și Italiei (45-36), rezultate care au asigurat calificarea în semifinale. Din lot au făcut parte Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir.

În penultimul act, tricolorii au fost învinși la limită de Coreea de Sud, ratând calificarea în marea finală. Totuși, au reacționat excelent în meciul pentru locul al treilea, unde au învins Ungaria cu scorul de 45-39 și au cucerit medalia de bronz.

„SCRIMĂ. BRONZ mondial pentru echipa masculină de sabie! Finala mică la Hong-Kong: România - Ungaria 45-39! Performanță extraordinară pentru Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir!”, se arată în postarea oficială a clubului CS Dinamo.

Rezultatul completează o ediție de succes pentru delegația României, după ce Radu Nițu obținuse anterior medalia de bronz în proba individuală. Astfel, scrima românească pleacă de la Campionatele Mondiale cu două medalii și cu confirmarea valorii unei generații care poate privi cu încredere spre viitoarele competiții internaționale.