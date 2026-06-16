Zelenski s-a întâlnit cu Trump și Macron la summitul G7. Ucraina insistă pentru reluarea negocierilor de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți cu președintele american Donald Trump și cu omologul său francez Emmanuel Macron în cadrul summitului G7 desfășurat în Franța, potrivit unor surse citate de The Kyiv Independent.

Întâlnirea, care a durat aproximativ 30 de minute, a fost prima întrevedere dintre Zelenski și Trump din ultimele patru luni și are loc într-un moment în care Kievul încearcă să relanseze negocierile de pace cu Rusia.

Ulterior, cei trei lideri au participat la o sesiune de lucru alături de ceilalți lideri ai statelor G7, unde războiul din Ucraina s-a aflat printre principalele subiecte de discuție.

Discuții despre apărarea antiaeriană

După întâlnire, Zelenski a declarat că partenerii din G7 au convenit să continue sprijinul pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

„Am discutat atât despre sisteme, cât și despre rachete”, a spus liderul ucrainean.

Acesta a precizat că a abordat subiectul direct cu Donald Trump și și-a exprimat speranța că Ucraina va putea obține licențe pentru producerea unor sisteme și rachete antibalistice.

Potrivit lui Zelenski, președintele american a privit favorabil această propunere.

La rândul său, Trump a declarat după întâlnire că a avut o discuție bună cu liderul ucrainean.

„Am avut o întâlnire bună. Mă voi întâlni din nou cu Zelenski mai târziu astăzi”, le-a spus Trump jurnaliștilor, adăugând că Rusia „ar trebui să încheie un acord”.

Kievul insistă pentru discuții directe cu Putin

Întâlnirea are loc în contextul în care Ucraina încearcă să exercite presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru organizarea unor negocieri directe cu Zelenski.

O astfel de întâlnire ar fi prima dintre cei doi lideri de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

Zelenski susține de mult timp că doar Putin are autoritatea de a lua decizia finală privind încheierea războiului.

Potrivit liderului ucrainean, el speră ca Donald Trump să contribuie la organizarea unei întâlniri trilaterale între el, Putin și președintele american.

„Dacă Rusia refuză și această oportunitate, va fi nevoie de presiuni”, a declarat Zelenski pe 15 iunie.

Până acum, Kremlinul a evitat o întâlnire cu liderul ucrainean într-o țară neutră și a insistat ca eventualele discuții să aibă loc la Moscova, propunere respinsă de Kiev.

Negocierile de pace mediate de Statele Unite sunt practic blocate din februarie. Potrivit oficialilor ucraineni și americani citați de The Kyiv Independent, atenția Washingtonului s-a mutat în ultimele luni către conflictul cu Iranul, ceea ce a redus ritmul eforturilor diplomatice privind războiul din Ucraina.