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Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul

Acordul SUA-Iran. Teheranul susține că va menține taxele în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce liderii G7 și aliații conservatori ai lui Trump cer clarificări

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Război în Orientul Mijlociu
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Iranul a anunțat că va percepe în continuare taxe pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în urma unei modificări de „ultim moment” aduse acordului de încetare a focului cu Statele Unite. Decizia vine în ciuda asigurărilor anterioare ale președintelui Donald Trump că această cale navigabilă vitală va rămâne permanent gratuită, scrie Daily Mail și CNN.

Situația Strâmtorii Ormuz rămâne neclară/FOTO:X
Situația Strâmtorii Ormuz rămâne neclară/FOTO:X

În timp ce textul oficial al memorandumului de înțelegere (MOU) rămâne confidențial, detaliile contradictorii venite de la Washington și Teheran au stârnit îngrijorare în rândul liderilor G7 și au atras critici dure din partea aliaților conservatori ai lui Trump, unii acuzându-l de o „capitulare” în fața Iranului.

Modificarea de ultim moment și disputa pe taxe

Potrivit agenției iraniene de presă Fars, Teheranul a introdus o clauză privind „serviciile maritime” chiar înainte de anunțarea acordului cadru, interpretată ca o acceptare din partea SUA a plății acestor taxe.

Prevederile stipulate în document:

Tranzit gratuit temporar:Iranul va garanta liberul pasaj prin strâmtoare pentru următoarele 60 de zile.

Introducerea taxelor: după expirarea acestei perioade de încetare a focului, navele vor plăti taxe pentru servicii de securitate, navigație, mediu și asigurări.

Recunoașterea suveranității: documentul amendat menționează explicit suveranitatea irano-omaneză asupra strâmtorii.

Deși președintele Trump afirmase că ruta va fi gratuită, vicepreședintele JD Vance a nuanțat poziția Washingtonului, declarând pentru CNBC că absența taxelor reprezintă doar o „așteptare pe termen lung” ce urmează să fie stabilită în cadrul negocierilor tehnice.

Reacția dură a Israelului

Acordul, care urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția, prevede încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare bilaterale, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea treptată a blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Cu toate acestea, ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a condamnat vehement înțelegerea, numind-o „un acord prost pentru întregul快 lumii libere”. Într-o postare pe platforma X, Smotrich a subliniat că Israelul va fi nevoit să își continue propria campanie pentru a bloca programul nuclear al Teheranului.

„Campania comună SUA-Israel a obținut multe succese în slăbirea Iranului, iar acele realizări nu au fost în zadar,” a declarat Bezalel Smotrich, ministrul de finanțe al Israelului

Secretomania de la summitul G7 din Évian-les-Bains

La dineul de lucru organizat în stațiunea franceză Évian-les-Bains, liderii celor mai puternice economii ale lumii s-au arătat derutați de lipsa de transparență a Washingtonului. Documentul de o pagină și jumătate a fost semnat electronic duminică, însă textul nu a fost făcut public.

Reconfigurare în Golf. Iranul supraviețuiește conflictului, în timp ce alianțele strategice sunt puse sub semnul întrebării

Fără detalii clare, liderii europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, ezită să își asume angajamente ferme privind operațiunile de deminare a strâmtorii. În plus, statele din Golf, prezente la discuții, sunt presate de SUA să finanțeze un fond de reconstrucție pentru Iran evaluat la 300 de miliarde de dolari.

Critici vehemente din tabăra conservatoare din SUA

Secretul din jurul acordului a provocat o revoltă neașteptată în rândul facțiunii dure de politică externă din Partidul Republican (GOP). Mulți se tem că Trump a acceptat un acord similar cu cel semnat de administrația Obama în 2015, pe care actualul președinte l-a criticat ani la rând.

Senatorul Lindsey Graham s-a declarat „îngrijorat” de neconcordanțele dintre versiunea SUA și cea a Iranului, cerând ca orice acord final să fie aprobat de Congres. Comentatorul Mark Levin (Fox News) a criticat dur lipsa textului public: „Dacă este un rezultat excelent pentru pace, atunci publicați-l!”

Erick Erickson, analist conservator, a mers mai departe, afirmând: „Trump a capitulat în fața Iranului. Cei care ucid americani adoră acest acord.”

Marc Thiessen (fost consilier al lui George W. Bush) a comparat propunerea unui fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari cu „oferirea Planului Marshall pentru reconstrucția Germaniei în timp ce naziștii erau încă la putere”.

Dosarul nuclear și incertitudinea din Liban

Pe parcursul următoarelor 60 de zile, negociatorii vor aborda problemele cele mai spinoase: programul nuclear iranian și sancțiunile economice.

Deși oficialii americani insistă că Iranul nu va beneficia de deblocarea fondurilor înghețate (aproximativ 24 de miliarde de dolari) sau de ridicarea sancțiunilor până nu demonstrează conformitatea, Teheranul susține că va primi jumătate din sumă înainte de începerea discuțiilor finale. Un oficial american a sugerat totuși că s-ar putea recurge la „mici gesturi” reciproce pentru construirea încrederii.

În privința Libanului, documentul menționează o oprire permanentă a operațiunilor militare, salutată de președintele libanez Joseph Aoun și de gruparea Hezbollah. Rămâne însă neclar dacă Israelul și Hezbollah vor respecta acest armistițiu, în condițiile în care ministrul israelian al apărării a declarat că forțele sale intenționează să rămână pe teritoriul libanez.

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