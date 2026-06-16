Summitul G7. Aliații occidentali își proiectează viitorul dincolo de umbra Casei Albe

După un deceniu de eforturi diplomatice pentru gestionarea relației cu Donald Trump, liderii europeni își redefinesc strategia, trecând de la acomodare la o rezistență deschisă față de presiunile Washingtonului.

Liderii celor mai puternice democrații ale lumii se reunesc pe malul lacului Geneva pentru summitul Grupului celor Șapte (G7), într-o atmosferă marcată de o schimbare fundamentală de paradigmă. Președintele american Donald Trump va găsi de această dată aliați mult mai deciși să își afirme propria autonomie și dispuși, într-o măsură mult mai mare decât în trecut, să exprime dezacorduri ferme față de agenda Casei Albe, scrie The Washington Post.

După ani caracterizați prin dispute tarifare, imprevizibilitate diplomatică și confruntări publice, cancelariile europene au ajuns la o concluzie strategică: abordarea politică a lui Donald Trump nu reprezintă o anomalie temporară a sistemului internațional, ci o trăsătură permanentă a acestuia. În consecință, Europa se pregătește pentru un viitor în care Statele Unite nu mai sunt un partener predictibil, reducându-și disponibilitatea de a urma necondiționat inițiativele americane.

Ecoul conflictelor globale asupra agendei G7

Reuniunea la vârf debutează într-un moment de vulnerabilitate pentru economia mondială, puternic afectată de consecințele conflictului din Iran, care a perturbat piețele energetice și a reaprins temerile privind inflația, în ciuda anunțului recent al Washingtonului privind încetarea ostilităților.

Donald Trump abordează summitul cu scopul de a demonstra că strategia sa de presiune dă rezultate și că partenerii internaționali se aliniază priorităților americane în domenii precum comerțul, inteligența artificială, securitatea și raporturile cu Beijingul. Deși împărtășesc parțial aceste obiective globale, liderii prezenți manifestă o rezistență crescută la presiuni.

„Europa se află într-o poziție complet diferită față de acum câțiva ani”, explică Max Bergmann, director în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS). „În acest moment, există limite politice clare care împiedică simpla acceptare a tuturor solicitărilor venite de la Washington.”

Deși Statele Unite rămân pilonul militar indispensabil al Alianței Nord-Atlantice, garantând umbrela nucleară, capacitățile de culegere de informații și suportul logistic, un număr tot mai mare de guverne analizează modul în care va funcționa o ordine mondială în care leadershipul american nu mai este garantat în fiecare criză internațională, notează WP.

Diplomație de protocol și tensiuni de fond

Organizatorii summitului au depus eforturi considerabile pentru a atenua fricțiunile diplomatice. Programul oficial a fost decalat cu o zi pentru a permite marcarea aniversării de 80 de ani a președintelui american, iar dineul privat oferit de președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Versailles subliniază dorința de a menține canalele de comunicare deschise, evitând o ruptură oficială.

Trump va lua cina cu Emmanuel Macron la Versailles după reuniunea liderilor G7

Cu toate acestea, provocarea majoră pentru liderii G7 rămâne anticiparea conduitei liderului de la Casa Albă, cunoscut pentru alternările dintre deschiderea către acorduri bilaterale și confruntările publice cu aliații tradiționali. Schimbarea de atitudine a Europei a devenit evidentă mai ales după tentativa Washingtonului de a obține controlul asupra Groenlandei, un episod care a dus popularitatea președintelui american în Europa la minime istorice și a ridicat întrebări serioase în rândul aliaților cu privire la beneficiile unei alinieri totale cu politicile sale.

Direcția autonomiei strategice europene

Președintele francez Emmanuel Macron continuă să fie cel mai vocal promotor al independenței strategice a Europei, argumentând că blocul comunitar trebuie să fie capabil să își apere interesele economice și de securitate în mod suveran. Această viziune reflectă o conștientizare crescută la nivelul Uniunii Europene cu privire la necesitatea unei acțiuni unite în fața provocărilor geopolitice actuale.

În paralel, oficialii de la Casa Albă au reafirmat că poziția SUA rămâne fermă în privința necesității ca statele europene să își asume o cotă mai mare din povara propriei apărări, subliniind că resursele americane nu pot acoperi simultan toate regiunile globului.

Dinamica internă a aliaților G7

Italia și Japonia

Pentru lideri precum premierul italian Giorgia Meloni sau premierul japonez Sanae Takaichi (aflată la primul său summit G7), echilibrarea relațiilor cu SUA și protejarea intereselor economice naționale într-un context global instabil reprezintă un test diplomatic major. Japonia, în special, încearcă să folosească bunele sale relații din Orientul Mijlociu pentru a contribui la stabilizarea situației post-conflict.

Marea Britanie

Premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni politice interne și cu o răcire evidentă a relațiilor cu Washingtonul, după refuzul Londrei de a participa la acțiunile militare din Iran. Această dinamică a determinat o apropiere vizibilă a guvernului britanic de pozițiile europene, la aproape un deceniu de la decizia privind Brexit.

Summitul G7 se anunță astfel a fi nu doar o platformă de gestionare a crizelor imediate, ci și un indicator precis al modului în care aliații tradiționali ai Statelor Unite înțeleg să navigheze într-o eră a incertitudinii strategice. Discuțiile de pe malul lacului Geneva vor fi continuate peste trei săptămâni la Ankara, în cadrul summitului NATO dedicat cheltuielilor de apărare și viitorului relației transatlantice.