Analiză Ce se ascunde în spatele scrisorii deschise a lui Zelenski către Putin: invitație la negocieri, mesaj pentru Trump sau operațiune de imagine?

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ales o formulă neobișnuită pentru a transmite un nou mesaj Kremlinului: o scrisoare deschisă adresată direct lui Vladimir Putin, în care combină apelul la reluarea negocierilor de pace cu ironii la adresa liderului rus și a dificultăților cu care se confruntă Rusia după mai bine de trei ani de război.

Publicată pe 4 iunie, în contextul unor atacuri ucrainene tot mai profunde pe teritoriul rus și al unor evoluții favorabile Kievului pe front, scrisoarea a atras imediat atenția observatorilor internaționali. Potrivit unei analize realizate de publicația americană The New York Times, rămâne neclar dacă demersul lui Zelenski urmărește relansarea dialogului de pace, transmiterea unui mesaj către președintele american Donald Trump sau subminarea imaginii lui Putin în interiorul Rusiei.

Nu este pentru prima dată când liderul ucrainean se adresează direct președintelui rus. Încă din primele zile ale invaziei din 2022, Zelenski a publicat mai multe mesaje video destinate atât Kremlinului, cât și populației ruse. De această dată însă, tonul a fost considerabil mai dur.

În textul său, președintele ucrainean amintește că Putin și-a petrecut aproape jumătate din cei 26 de ani aflați la conducerea Rusiei în conflict cu Ucraina și îi propune o încetare a focului, precum și reluarea negocierilor directe.

Totodată, Zelenski se declară dispus să participe la discuții în afara cadrului de negociere susținut de administrația Trump. El sugerează organizarea unei întâlniri în Elveția, Turcia sau într-un stat arab și propune implicarea unor țări europene în procesul de mediere.

Remarci ironice la adresa lui Putin

În paralel însă, liderul de la Kiev introduce în scrisoare mai multe remarci ironice la adresa lui Putin, referindu-se la incapacitatea autorităților ruse de a proteja Moscova și Sankt Petersburg de atacurile cu drone ucrainene.

„După 26 de ani, bătrânețea începe să-și spună cuvântul”, a scris Zelenski, făcând referire la vârsta liderului rus, care a împlinit 73 de ani.

Comentariul este interpretat de analiști drept o încercare de a pune sub semnul întrebării stabilitatea sistemului politic construit în jurul puterii personale a lui Putin.

Scrisoarea amintește și de problemele economice ale Rusiei, inclusiv inflația, penuria de carburanți provocată de atacurile asupra infrastructurii petroliere și oboseala populației față de război.

Cu toate acestea, majoritatea experților independenți în politica rusă apreciază că regimul de la Kremlin rămâne suficient de stabil pentru a face față unor eventuale nemulțumiri interne.

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Momentul ales pentru publicarea documentului nu pare întâmplător

Scrisoarea a apărut la o zi după atacurile ucrainene asupra unui terminal petrolier din Sankt Petersburg și cu puțin timp înainte ca Putin să susțină un discurs important în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

În aceste condiții, The New York Times sugerează că inițiativa ar putea reprezenta și o operațiune de comunicare menită să amplifice impactul succeselor militare recente ale Ucrainei.

„Acum vedem cu toții că rușii încep să nu mai accepte faptul că războiul aduce tot mai multe consecințe negative pentru Rusia”, a scris Zelenski.

O altă parte a mesajului pare să fie adresată indirect lui Donald Trump. Liderul ucrainean a făcut referire la promisiunile formulate în trecut privind soluționarea conflictului și la întâlnirea dintre Trump și Putin desfășurată anul trecut în Alaska.

„Am auzit că vi s-a promis la Alaska rezolvarea unor probleme care privesc Ucraina și Europa. Dar vedeți și dumneavoastră că problemele Ucrainei și ale Europei nu se decid la Anchorage”, a notat Zelenski.

Potrivit publicației americane, tactica liderului ucrainean este una dificil de interpretat. Pe de o parte, el provoacă și ironizează adversarul; pe de altă parte, îl invită la negocieri și propune o cale diplomatică de ieșire din conflict.

Mesajul ar putea urmări mai multe obiective simultan

Analiștii consideră că mesajul ar putea urmări mai multe obiective simultan: consolidarea moralului populației ucrainene, transmiterea către Washington a ideii că influența lui Putin se erodează sau chiar stimularea unor tensiuni în interiorul societății ruse.

În același timp, la Kiev există convingerea că Rusia dispune de puține opțiuni suplimentare de represalii, având în vedere amploarea bombardamentelor și atacurilor cu rachete pe care le desfășoară deja împotriva Ucrainei.

Reacția Kremlinului a fost rezervată. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a confirmat că președintele rus a fost informat despre existența scrisorii, însă a refuzat să ofere detalii suplimentare și nu a precizat dacă Putin a citit personal documentul.

Comentatorii apropiați Kremlinului au acuzat imediat Kievul că încearcă să îl insulte pe liderul rus și să provoace diviziuni în societatea rusă, dar au apreciat că este puțin probabil ca Moscova să răspundă oficial în mod semnificativ.

În ultimele săptămâni, autoritățile ucrainene au transmis în repetate rânduri că există încă o fereastră de oportunitate pentru negocieri înainte de venirea iernii. Șeful serviciului de informații militare, Kirilo Budanov, a admis recent că dialogul politic la nivel înalt traversează o perioadă de stagnare, însă contactele tehnice dintre cele două părți nu au fost întrerupte complet.