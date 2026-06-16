Ucraina, în centrul summitului G7. Zelenski cere măsuri ferme după noile atacuri rusești

Liderii statelor din G7 se reunesc marți pentru discuții dedicate războiului din Ucraina, în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a cerut un răspuns „decisiv și substanțial” din partea aliaților occidentali după cel mai recent val de atacuri rusești asupra Kievului.

Summitul are loc în stațiunea franceză Evian, iar Ucraina se află în centrul agendei de dimineață. Mai târziu, liderii vor aborda și situația din Iran, în cadrul unei reuniuni la care vor participa mai mulți lideri din lumea arabă.

Președintele american Donald Trump a declarat la sosirea la summit că există șanse pentru un progres diplomatic în privința conflictului din Ucraina.

„Poate putem face ceva”, a afirmat liderul de la Casa Albă, precizând că a purtat recent discuții telefonice atât cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât și cu liderul rus Vladimir Putin.

„Amândoi sunt deschiși la această idee. Am avut două conversații foarte bune ieri”, a spus Trump, fără să ofere detalii suplimentare despre eventualele propuneri discutate.

Președintele SUA a dezvăluit, de asemenea, că a propus o întâlnire cu Vladimir Putin în marja summitului G7, însă Moscova nu a fost de acord.

„Rusia nu era pregătită”, a declarat Trump.

Zelenski cere măsuri concrete

Luni, președintele Ucrainei a solicitat liderilor G7 să adopte măsuri ferme împotriva Rusiei, după atacurile lansate asupra Kievului, soldate cu cel puțin 11 morți. Bombardamentele au provocat și un incendiu la una dintre catedralele simbol ale capitalei ucrainene.

Liderii europeni, reuniți sub coordonarea președintelui francez Emmanuel Macron, încearcă să mențină presiunea asupra Moscovei și să evite orice scenariu în care Kievul ar fi obligat să accepte concesii teritoriale sau politice în schimbul păcii.

Noi sancțiuni și sprijin pentru Ucraina

Înaintea summitului, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit va furniza Ucrainei uraniu îmbogățit destinat centralelor nucleare și va introduce un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Liderul britanic a condamnat ceea ce a numit „atacurile barbare” ale Moscovei și a declarat că măsurile urmăresc atât reducerea resurselor financiare ale Kremlinului, cât și sprijinirea Ucrainei pe termen lung.

„Blocăm veniturile care alimentează războiul lui Putin și susținem Ucraina în iernile care vor urma”, a transmis Starmer.

Iranul, al doilea subiect major al summitului

După discuțiile privind Ucraina, liderii G7 vor aborda și situația din Orientul Mijlociu. La reuniunea dedicată Iranului sunt așteptați președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, emirul Qatarului și președintele Emiratelor Arabe Unite.

Participanții la summit vor încerca să afle mai multe detalii despre negocierile purtate de administrația Trump cu Teheranul și despre perspectivele unui acord care să reducă tensiunile din regiune și să asigure libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz.