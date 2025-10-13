Zelenski și Trump, din nou față în față, la Casa Albă, la sfârşitul săptămânii. „Trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să îi propun”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va efectua o vizită oficială în Statele Unite pe 17 octombrie, unde se va întâlni cu Donald Trump, la Casa Albă.

Informaţia a fost confirmată luni, 13 octombrie, de preşedintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev, alături de șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. Liderul ucrainean a explicat faptul că cele două convorbiri telefonice recente cu Donald Trump „nu au fost suficiente” pentru a aborda toate subiectele importante legate de cooperarea militară și de apărarea Ucrainei.

„Cred că trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să îi propun președintelui”, a declarat Volodimir Zelenski, precizând că o discuție față în față este necesară pentru stabilirea priorităților strategice ale colaborării.

Întâlnirea de la Washington este programată pentru sfârșitul acestei săptămâni și reprezintă a cincea întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie. Ultima lor discuție directă a avut loc pe 23 septembrie, la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

European Pravda notează că discuțiile vor viza consolidarea sistemului de apărare aeriană al Ucrainei, creșterea capacităților de atac la distanță lungă și furnizarea de rachete de croazieră americane Tomahawk.

Președintele american Donald Trump a declarat recent că ar putea transmite un mesaj direct liderului rus Vladimir Putin, avertizând că Statele Unite iau în calcul să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk „dacă războiul nu se încheie”.

De cealaltă parte, în acest context Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina va folosi aceste rachete exclusiv în scopuri militare.

Înaintea vizitei lui Zelenski la Casa Albă, o delegație ucraineană condusă de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko se află deja în drum spre Statele Unite, pentru a pregăti întâlnirea și documentele de cooperare.

Vizita de la Washington este considerată una dintre cele mai importante din acest an pentru Kiev, într-un moment în care Ucraina încearcă să obțină garanții suplimentare de securitate și sprijin militar extins din partea Statelor Unite.