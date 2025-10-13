Președintele Donald Trump a abordat din nou perspectiva de a fi răsplătit pentru inițiativele sale de pace în viața de apoi, recunoscând pentru prima dată că poate nu este „destinat raiului”.

În timpul unei discuții avute cu reporterii la bordul Air Force One, în drum spre Israel, duminică, Trump a fost întrebat despre declarațiile sale recente legate de posibilitatea de a fi primit la porțile raiului și dacă planul său de pace pentru Israel și Hamas în Gaza îi îmbunătățise șansele.

„Sunt puțin șmecher”, a râs președintele ca răspuns la întrebare. „Nu cred că există ceva care să mă ducă în rai. Chiar nu cred. Cred că poate nu sunt destinat raiului. Poate că sunt deja în rai acum, în timp ce zburăm cu Air Force One. Nu sunt sigur că voi reuși să ajung în rai, dar am făcut viața mult mai bună pentru foarte mulți oameni”, a spus el, citat de The Independent.

Trump a continuat să se plângă că „dacă alegerile din 2020 nu ar fi fost trucate,” ar fi rămas la Casa Albă, în loc să fie înlocuit de Joe Biden, și ar fi putut împiedica invazia Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin, adăugând astfel un alt conflict major pe lista celor pe care ar fi putut să le încheie cu succes.

„Am avut o administrație incompetentă,” a spus președintele despre era Biden. „Am avut un președinte incompetent. Și din cauza unei alegeri trucate, milioane de oameni au murit. Și, apropo, problema israeliană a fost mult mai greu de rezolvat din cauza administrației anterioare.”

Trump se preocupă de șansele sale de a fi primit cu căldură de Sfântul Petru cel puțin din 19 august, când a spus: „Dacă pot salva 7.000 de oameni pe săptămână de la moarte, cred că asta e… Vreau să încerc să ajung în rai, dacă se poate. Aud că nu mă descurc bine. Sunt cu adevărat la baza piramidei. Dar dacă pot ajunge în rai, acesta va fi unul dintre motive.”

Ulterior, administrația a trimis un e-mail de strângere de fonduri cu subiectul „Vreau să încerc să ajung în rai,” solicitând susținătorilor președintelui donații de 15 dolari.

„Anul trecut, am fost la un milimetru de moarte când glonțul mi-a străpuns pielea,” scria în e-mailul de la Trump, făcând referire la tentativa de asasinat pe care a supraviețuit-o cu greu în Butler, Pennsylvania, în iulie 2024.

„Întoarcerea mea triumfală la Casa Albă nu trebuia să se întâmple! Dar cred că Dumnezeu m-a salvat dintr-un motiv: să fac America măreață din nou. Cu siguranță nu trebuia să supraviețuiesc unui glonț al unui asasin, dar prin harul atotputernicului Dumnezeu, am supraviețuit. AȘA CĂ ACUM, nu am altă alegere decât să răspund chemării datoriei, dar nu pot face asta singur...”, a adăugat el.

Întrebată despre strategie, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus la acea vreme: „Cred că președintele a fost serios. Cred că președintele vrea să ajungă în rai – așa cum sper că și noi toți din această încăpere ne dorim.”

Săptămâna trecută, Trump s-a întors la subiectul posibilei sale ascensiuni cerești, sugerând că „nu există niciun motiv să fii bun” dacă comportamentul moral pe pământ nu este răsplătit după moarte.

Deși nu a fost întotdeauna încrezător în chestiuni teologice, președintele nu s-a ferit niciodată să invoce credința creștină pentru a încuraja sprijinul evanghelic – cel mai notabil anul trecut, când și-a lansat propria linie de Biblii „God Bless the USA”, tipărite în China și vândute cu 59,99 dolari (sau 1.000 de dolari pentru o copie semnată).