Zelenski clarifică țintele din Rusia ce pot fi vizate de rachetele Tomahawk

Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit potențialele ținte pe teritoriul rusesc pentru atacurile cu rachetele cu rază medie de acțiune Tomahawk, furnizate de SUA.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Fox News și publicat pe 12 octombrie, scrie Defense România.

Întrebat dacă președintele Donald Trump a aprobat furnizarea de rachete Ucrainei, Zelenski a declarat că discuțiile pe acest subiect sunt, deocamdată, în desfășurare.

„Aștept decizia președintelui Trump. Da, desigur, contăm pe astfel de decizii, dar vom vedea”, a declarat președintele Ucrainei.

Referitor la potențialele ținte ale rachetelor Tomahawk pe teritoriul Rusiei, potrivit lui Zelenski, acestea vor fi exclusiv ținte strâns legate de capacitatea Rusiei de a desfășura războiul din Ucraina.

„Rușii vând resurse energetice, primesc bani, îi investesc în domeniul militar. Pentru noi, acestea sunt obiective militare. Cred că cel mai important lucru este să reducem capacitatea Rusiei de a continua un război pe termen atât de lung.

Dacă vorbim despre atacuri la distanță, atunci vorbim exclusiv despre obiective militare”, a declarat șeful statului ucrainean.

Între timp, Rusia a declarat duminică, 12 octombrie, că este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, avertizând că războiul a ajuns într-un moment dramatic, în care toate părțile escaladează lucrurile.

„Subiectul rachetelor Tomahawk este extrem de îngrijorător”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterului de la televiziunea de stat rusă, Pavel Zarubin, într-un interviu publicat duminică. „Acum este un moment cu adevărat dramatic, având în vedere că tensiunile sunt escaladate de toate părțile.”

Peskov a subliniat că, dacă rachete Tomahawk ar fi lansate asupra Rusiei, Moscova ar trebui să ia în considerare faptul că unele versiuni ale acestei arme sunt capabile să transporte focoase nucleare.

„Imaginați-vă: o rachetă cu rază lungă de acțiune este lansată și este în aer, iar noi știm că ar putea fi nucleară. Ce ar trebui să creadă Federația Rusă? Cum ar trebui să reacționeze Rusia? Experții militari din străinătate ar trebui să înțeleagă acest lucru”, a spus Peskov.