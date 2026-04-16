Piloți americani, înregistrați în timp ce „miorlăiau” și „lătrau” la controlorul de trafic

Un incident neobișnuit petrecut în spațiul de comunicare al aviației civile din Statele Unite a atras atenția autorităților și a comunității de piloți, după ce pe o frecvență a controlului traficului aerian de la Aeroportul Național „Ronald Reagan” din Washington s-a auzit „miau, miau”.

Înregistrarea audio, obținută de pe platforma ATC.com de ABC News, surprinde un „dialog” neobișnuit între piloți și controlul de trafic aerian, desfășurat pe 12 aprilie, când piloții s-au apucat să miorlăie la controlorul de trafic.

La un moment dat, o altă persoană aflată pe frecvență i-a mustrat pe aceștia, spunându-le: „Ar trebui să fiți piloți profesioniști”.

Observația nu pus capăt situației, ci, dimpotrivă, miorlăielile au continuat, urmate, de data aceasta şi de lătrături.

„Din acest motiv zburați cu un RJ”, li s-a reproșat piloților, cu referire la un „regional jet”, tip de aeronavă folosit frecvent de companiile aeriene regionale, unde activează adesea piloți aflați la început de carieră.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a transmis ulterior că regulile le interzic piloților să poarte conversații neesențiale atunci când aeronava se află sub altitudinea de 10.000 de picioare, aproximativ 3.000 de metri, și că toate situațiile suspecte sunt supuse verificării.

Instituția a precizat, totodată, că înregistrarea audio provine dintr-o sursă terță și va fi analizată oficial după confirmarea autenticității.

Dennis Tajer, pilot și purtător de cuvânt al sindicatului Allied Pilots Association, a declarat că nu este prima dată când apar astfel de comportamente pe frecvențele de urgență sau de monitorizare, inclusiv pe canalul „guard”, utilizat strict pentru situații critice şi rezervat exclusiv comunicărilor de urgență între piloți și controlorii de trafic aerian.

„Nu este pentru divertisment, este o frecvență serioasă și are un scop serios. Orice lucru care o «contaminează» cu umor inutil sau cu orice fel de glume nu este bine primit și ar trebui să înceteze”, a mai precizat Dennis Tajer.