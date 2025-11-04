Trafic aerian întrerupt şi pasagerii evacuaţi pe Aeroportul „Ronald Reagan” din Washington, din cauza unei amenințări cu bombă

Traficul aerian a fost suspendat, marți, pe Aeroportul „Ronald Reagan” din Washington, după primirea unei amenințări care viza un avion al companiei United Airlines. Pasagerii au fost evacuați, iar aeronava este verificată de autoritățile americane.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a suspendat marți, 4 noiembrie, traficul aerian pe Aeroportul Național „Ronald Reagan” din Washington, după ce a fost primită o ameninţare cu bomba care viza o aeronavă aparținând companiei United Airlines, potrivit agenției Reuters.

În timp ce FAA a anunțat că toate zborurile au fost oprite „din cauza unei probleme de securitate pe care nu o precizează”, reprezentanții aeroportului au confirmat suspendarea operațiunilor, precizând că pasagerii unui zbor United Airlines au fost debarcați și transportați cu autobuzele către terminalul principal.

Conform site-ului specializat FlightRadar24, incidentul ar fi fost provocat de o amenințare cu bomba la adresa unui zbor United Airlines care sosise din Houston.

Aeronava a fost mutată într-o zonă izolată a aeroportului, departe de alte avioane, în timp ce echipaje ale forțelor de ordine și ale serviciilor de urgență au fost desfășurate în apropiere.

Potrivit postărilor apărute pe rețelele de socializare, imaginile de la fața locului arată o prezență masivă a poliției și vehiculelor de intervenție în apropierea avionului.

Reprezentanții FAA și United Airlines, contactați de Reuters, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Aeroportul „Ronald Reagan” se află la doar cinci mile de Casa Albă și de Capitoliul SUA, zonă în care FAA menține restricții speciale de securitate privind spațiul aerian.

Potrivit datelor actualizate de FlightAware, peste 190 de zboruri au fost deja întârziate în urma suspendării temporare a operațiunilor.