Țările cu cel mai bun echilibru între viața profesională și cea personală în 2026 . Pe ce loc s-a clasat România

Să ai parte de multe zile de concediu, să nu-ți faci griji că nu ești plătit atunci când ești liber și să poți sta alături de familia care se extinde poate părea, pentru unii, un vis.

Pentru alții însă – care locuiesc în unele dintre țările cu cel mai bun echilibru între viața profesională și cea personală, potrivit unui studiu recent – este realitatea de zi cu zi. Indicele global al echilibrului muncă-viață 2025 analizează primele 60 de țări după PIB și ia în calcul o serie de factori, printre care concediul plătit obligatoriu, accesul la sistemul de sănătate, siguranța publică și media orelor lucrate săptămânal.

Pe baza acestor criterii, au fost identificate cele mai bune țări pentru un echilibru sănătos între carieră și viața personală. Iar Regatul Unit nici măcar nu intră în top 10.

1. Noua Zeelandă

Noua Zeelandă este cea mai bună destinație pentru un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, potrivit noului index realizat de Remote.

Țara a obținut 86,59 puncte din 100 și a impresionat prin durata concediului de odihnă plătit și prin indemnizația pentru zilele de boală.

Lucrătorii din Noua Zeelandă au dreptul la patru săptămâni de concediu plătit pentru fiecare 12 luni de muncă.

Cât despre zilele de boală, angajații pot lua până la 10 zile libere după ce au lucrat pentru același angajator timp de șase luni.

Politica este una destul de înțelegătoare: angajații pot sta acasă pentru a-și îngriji soțul, partenerul sau copilul dacă aceștia sunt bolnavi.

Pentru angajații care devin părinți, există posibilitatea unei indemnizații parentale timp de 26 de săptămâni (șase luni), dacă îndeplinesc condițiile necesare.

2. Irlanda

Irlanda s-a clasat pe locul al doilea, cu un scor impresionant de 81,17 puncte din 100.

Angajații cu normă întreagă din Țara de Smarald au dreptul la patru săptămâni de concediu de bază, dar pot primi chiar mai mult, în funcție de contract.

Angajații irlandezi pot avea până la cinci zile de boală plătite pe an, dacă au lucrat mai mult de 13 săptămâni.

Viitoarele mămici sunt obligate să își ia cel puțin două săptămâni libere înainte de data nașterii și cel puțin patru săptămâni după ce copilul s-a născut.

Pot primi maximum 26 de săptămâni plătite integral și alte 16 săptămâni neplătite după încheierea concediului de maternitate.

3. Belgia

Un alt stat european, Belgia, a obținut 75,91 de puncte și s-a clasat pe locul al treilea în index.

Cunoscută pentru ciocolata și berea delicioasă, Belgia le oferă angajaților o mulțime de alte beneficii.

Angajații beneficiază de 20 de zile libere pe an dacă lucrează cinci zile pe săptămână, sau 24 dacă vin la birou șase zile pe săptămână.

În ceea ce privește concediul de maternitate, mamele trebuie să își ia cel puțin o săptămână liber înainte de naștere și apoi nouă săptămâni după ce copilul s-a născut. Cele care au gemeni primesc două săptămâni în plus.

Fondul belgian de asigurări de sănătate plătește 82% din salariu pentru primele 30 de zile, apoi 75%.

Concediul de paternitate este de 15 zile și este plătit integral de angajator pentru primele trei zile. Apoi, Fondul de asigurări de sănătate acoperă restul zilelor la 82% din salariul brut.

4. Germania

Cu un scor de 74,37 din 100, Germania se află pe locul patru și le oferă angajaților o gamă variată de opțiuni pentru concedii.

Angajații cu normă întreagă primesc cel puțin 20 de zile libere, sau 24 dacă lucrează șase zile pe săptămână. Au dreptul și la nouă sărbători legale plătite pe an.

Cât despre concediul de maternitate, mamele pot beneficia de până la șase săptămâni de concediu prenatal înainte de data nașterii.

După naștere, au dreptul la cel puțin opt săptămâni libere. Părinții pot solicita și un concediu prelungit de până la 36 de luni, până când copilul împlinește trei ani.

5. Norvegia

Un scor de 74,20 din 100 plasează Norvegia pe locul cinci în clasament – și are una dintre cele mai generoase politici de concediu parental.

Mamele care lucrează în Norvegia nu trebuie să își facă prea multe griji cu privire la finanțarea concediului de maternitate: pot beneficia de 54 de săptămâni libere după naștere, plătite la 80% din salariul obișnuit.

Sau, dacă aleg să ia doar 44 de săptămâni, angajata va primi 100% din salariu.

Concediul poate fi chiar împărțit cu soțul sau partenerul, cu excepția a trei săptămâni înainte de naștere și a șase săptămâni după.

Alte zile libere includ concediul pentru spitalizare, care le oferă părinților 10 zile pe an pentru a-și îngriji copilul bolnav.

Concediul medical poate ajunge până la 52 de săptămâni, iar angajatorii trebuie să plătească până în a 16-a zi. Ulterior, pot cere despăgubiri de la Sistemul Național de Asigurări pentru 50 de săptămâni.

În ceea ce privește concediul anual, angajații care fac parte dintr-un sindicat au dreptul la cinci săptămâni libere, plătite integral. Cei care nu sunt sindicalizați primesc doar patru săptămâni și o zi.

6. Danemarca

Cu un rating de 73,76 din 100, Danemarca se află pe locul șase și le oferă angajaților un număr generos de zile libere.

Angajații cu normă întreagă beneficiază de cinci săptămâni de concediu plătit, conform Legii concediilor. Pot reporta și zilele neutilizate din anul precedent.

Spre deosebire de majoritatea țărilor, angajații au dreptul la plata integrală a concediului medical, indiferent de cât timp au lucrat în companie și de durata bolii.

Angajatorii trebuie să solicite plata concediului medical dacă angajatul este absent mai mult de 30 de zile.

Concediul de maternitate este împărțit în patru săptămâni înainte de data nașterii și cel puțin 14 săptămâni după.

Mamele primesc 50% din salariu, dar angajatorii pot conveni să plătească integral dacă doresc.

Între timp, tații pot beneficia de două săptămâni înainte și 14 săptămâni după naștere. Nu au dreptul la plată, dar pot solicita anumite beneficii.

7. Canada

Fiecare provincie canadiană are propriile legi privind concediile, dar țara a reușit totuși să obțină un scor de 72,89 din 100 în index.

După un an de muncă, angajații au dreptul la două săptămâni de concediu plătit. După cinci ani de angajare, au dreptul la cel puțin trei săptămâni. Cei care au muncit zece ani pot beneficia de cel puțin patru săptămâni.

Politicile sunt însă aplicate diferit, iar companiile pot oferi angajaților concedii nelimitate.

Cât despre sărbătorile legale, lucrătorii au dreptul la acestea indiferent de cât timp au fost angajați.

Durata concediului medical variază în funcție de provincie, dar angajații au dreptul la timp liber protejat atunci când sunt bolnavi.

De asemenea, concediul de maternitate poate diferi, dar angajații primesc cel puțin 15 săptămâni de concediu de maternitate și 35 de săptămâni de concediu parental.

8. Australia

Clasată pe locul opt, Australia atrage datorită vremii excelente și stilului de viață relaxat – reflectate în scorul său de 71,53 din 100.

Cei care lucrează pe bază de contract salarial beneficiază de patru săptămâni de concediu anual, în timp ce lucrătorii în ture primesc o săptămână în plus.

În Australia, concediul de maternitate și indemnizația de maternitate sunt două lucruri separate – primul este oferit de angajator și presupune păstrarea locului de muncă pentru o perioadă stabilită, iar al doilea este plătit de guvern.

Angajații pot beneficia de până la doi ani de concediu parental neplătit, care poate fi folosit de oricare dintre părinți, și se pot întoarce ulterior la locul lor de muncă.

În plus, până la 20 de săptămâni de concediu plătit pot fi împărțite între cei doi părinți.

9. Finlanda

Cu un scor solid de 71,42 din 100, Finlanda se mândrește cu politici flexibile de echilibru între viața profesională și cea personală.

Acest lucru se reflectă probabil în fericirea țării, deoarece Finlanda a fost desemnată cea mai fericită națiune de pe Pământ pentru al nouălea an consecutiv, potrivit Raportului mondial al fericirii 2026.

Angajații pot beneficia între 24 și 30 de zile libere, plătite integral, în funcție de contract.

Există, de asemenea, 11 sărbători legale la care lucrătorii au dreptul, iar dacă aleg să vină la birou în aceste zile, pot primi chiar dublu plată.

Nouă zile de concediu medical sunt oferite pe an, iar viitoarele mămici pot beneficia de până la 105 zile neplătite de concediu de maternitate, care poate începe între 30 și 50 de zile înainte de data nașterii.

Mamele care își iau timp liber pot solicita, de asemenea, bani de la Instituția finlandeză de asigurări sociale, Kela.

Cât despre tați, aceștia pot beneficia de până la 54 de zile de concediu de paternitate neplătit.

10. Spania

Spania, o altă țară europeană, completează topul celor 10 țări care promovează un echilibru adecvat între viața profesională și cea personală.

Aceasta a obținut un scor general de 70,53 din 100 și oferă angajaților cu normă întreagă 23 de zile de concediu plătit. Angajații cu normă întreagă beneficiază, de asemenea, de 14 zile de sărbători legale plătite.

Concediul de maternitate este de 19 săptămâni pentru fiecare părinte, iar aceștia nu trebuie să-și facă griji în privința banilor în această perioadă, deoarece asigurările sociale le plătesc salariul integral.

Politica este, de asemenea, destul de flexibilă – primele șase săptămâni trebuie luate după naștere, dar 11 pot fi utilizate în mod flexibil în primul an de viață al copilului. Se pot solicita încă două săptămâni înainte ca acesta să împlinească opt ani.

România, locul 28

România se află pe locul 28, în urma unor state precum Polonia și Suedia, dar înaintea unor economii importante precum Statele Unite, care ocupă una dintre ultimele poziții.

Clasamentul complet al țărilor cu cel mai bun echilibru între viața profesională și cea personală în 2025

1. Noua Zeelandă

2. Irlanda

3. Belgia

4. Germania

5. Norvegia

6. Danemarca

7. Canada

8. Australia

9. Finlanda

10. Spania

11. Țările de Jos

12. Portugalia

13. Regatul Unit

14. Argentina

15. Austria

16. Franța

17. Polonia

18. Suedia

19. Ungaria

20. Grecia

21. Republica Cehă

22. Italia

23. Japonia

24. Elveția

25. Brazilia

26. Chile

27. Singapore

28. România

29. Malaezia

30. Taiwan

31. Peru

32. Coreea de Sud

33. Columbia

34. Africa de Sud

35. Indonezia

36. Arabia Saudită

37. Israel

38. Ucraina

39. Vietnam

40. Thailanda

41. Filipine

42. Rusia

43. Kazahstan

44. Emiratele Arabe Unite

45. Mexic

46. Hong Kong

47. Algeria

48. Turcia

49. Iran

50. Maroc

51. China

52. India

53. Bangladesh

54. Qatar

55. Pakistan

56. Irak

57. Etiopia

58. Egipt

59. Statele Unite ale Americii

60. Nigeria