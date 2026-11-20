Defecțiunile care afectează sisteme importante, însoțite de explicații insuficiente din partea autorităților, îi determină pe unii americani să își facă provizii și să se pregătească pentru situații de urgență considerate până recent de neconceput.

Americanii fac provizii de alimente Foto: DMS

Conservarea fructelor era pentru Korrie Roth doar un hobby, până când serviciul Microsoft Outlook a devenit indisponibil. Apoi au fost oprite zborurile, Apple Pay a întâmpinat probleme, iar Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA), responsabilă inclusiv de protejarea instituțiilor guvernamentale împotriva atacurilor cibernetice, a raportat, la rândul său, o întrerupere inexplicabilă a serviciilor.

„Acum mă pregătesc pentru supraviețuire”, spune Roth, în vârstă de 37 de ani, specialist IT și mamă a cinci copii, care locuiește în Greenwood, statul Indiana.

Explicațiile oferite de liderii americani nu au reușit să îi înlăture temerile, scrie The Washington Post.

Declarația președintelui Donald Trump, care a sugerat marți că totul este „în regulă”, nu i s-a părut suficient de convingătoare. În plus, fluxurile sale de pe rețelele sociale erau pline de mesaje ale unor prieteni îngrijorați, care încercau să afle ce se întâmplă.

„Ar trebui să ai încredere că guvernul îți oferă informații și te protejează. Dar noi suntem îngrijorați, iar guvernul se comportă de parcă am fi ridicoli”, a declarat ea.

Roth și-a cumpărat un radio cu manivelă și rezerve suplimentare de apă îmbuteliată. De asemenea, a cerut sfatul unei persoane în care are încredere în această perioadă: tatăl său. Acesta i-a povestit că și-a cumpărat un generator portabil în timpul întreruperii serviciilor Microsoft.

Seria de defecțiuni aparent fără legătură între ele, combinată cu relatări din presă considerate de unii alarmante și insuficient explicate, a alimentat îngrijorarea în rândul populației.

Tot mai mulți americani spun că se pregătesc pentru scenarii extreme: pene de curent de amploare, prăbușirea rețelei electrice sau chiar sfârșitul lumii.

Autoritățile încearcă să calmeze temerile

Reacția politică nu a adus prea multă claritate. Unii republicani au amplificat suspiciunile potrivit cărora întreruperile ar putea avea o cauză comună.

„Americanii văd toate aceste întreruperi ale serviciilor și au impresia că nu li se spune întreaga poveste”, a scris marți pe platforma X senatorul republican Rick Scott, din Florida, cerând companiilor și agențiilor federale să ofere explicații transparente.

Senatorul republican Josh Hawley, din Missouri, a mers mai departe.

„Dacă toate acestea sunt doar o coincidență, atunci este cea mai mare coincidență din istoria lumii”, le-a spus el jurnaliștilor de la Capitoliu.

Administrația Trump a încercat, în schimb, să limiteze speculațiile. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat marți că înțelege motivele de îngrijorare ale populației, dar că guvernul nu are „nicio dovadă” care să lege incidentele între ele.

La o audiere desfășurată miercuri în Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanților, directorul serviciilor naționale de informații, Jay Clayton, a afirmat că americanii au dreptul să pună întrebări, însă întreruperile sunt incidente separate, asociate unor lucrări de mentenanță și modificări tehnice.

„Nu este vorba despre un atac coordonat sau sponsorizat de un stat”, a precizat acesta.

Pe internet, însă, comunitățile celor care se pregătesc pentru situații extreme, cunoscuți drept preppers, continuă să distribuie recomandări și planuri de supraviețuire pe Facebook și Reddit.

Pentru unii dintre ei, aproape niciun scenariu nu mai pare imposibil.

Un mecanic de aeronave pensionat, în vârstă de 60 de ani, și-a refăcut proviziile alimentare și a cumpărat o stație de alimentare cu energie solară pentru dispozitive electronice, 16 butelii mici de propan, o butelie de capacitate mare și un încălzitor portabil. El estimează că a cheltuit aproximativ 3.500 de dolari în ultima lună pentru aceste achiziții.

Camille Sibert, o mamă în vârstă de 25 de ani, din Indiana, spune că se pregătește pentru situații de urgență de trei ani. Evenimentele din ultimele zile i-au întărit convingerea că această precauție este necesară.

După apariția informațiilor despre întreruperile serviciilor, ea și soțul său au mers la Walmart, unde au cumpărat conserve, recipiente de apă de aproximativ patru litri, vitamine și medicamente fără prescripție medicală. Și-au făcut, de asemenea, plinul la mașini.

„Încerc să evit cumpărăturile făcute din panică, dar, având în vedere tot ce se întâmplă, preferăm să fim precauți decât să regretăm mai târziu”, a spus ea.

Sibert afirmă că înainte privea pregătirile pentru supraviețuire ca pe un exercițiu ipotetic. Acum, însă, scenariile par mai apropiate de realitate.

„La început era doar un scenariu la care mă gândeam, încercând să îmi imaginez cum aș reacționa și cum aș supraviețui. Dar s-au întâmplat atât de multe lucruri neobișnuite în ultima vreme, încât ideea unei opriri a rețelei electrice nu mai pare atât de nebunească”, a explicat ea.

De ce se răspândesc temerile

Whitney Phillips, profesoară la Universitatea din Oregon, care studiază politica informației, spune că oamenii tind să completeze singuri informațiile care lipsesc atunci când sunt expuși unui flux de relatări alarmante, provenite din surse diferite.

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„Sunt prea multe lucruri de analizat. Ajungem să folosim scurtături mentale pentru a putea trece peste zi și pentru a încerca să înțelegem ce se întâmplă”, a explicat aceasta.

Potrivit cercetătoarei, incertitudinea îi poate împinge și mai mult spre scenarii apocaliptice pe cei care au deja o predispoziție de a privi lumea prin această perspectivă.

„Nu este nevoie de foarte mult pentru ca aceștia să treacă de cealaltă parte”, a adăugat Phillips.

Tendința de a face provizii nu se limitează însă la persoanele care se consideră pregătite pentru dezastre.

David Bellinger, analist senior la banca de investiții Mizuho Securities, a notat într-un raport publicat luni că magazinele Costco au înregistrat în ultimele zile o creștere a vânzărilor de produse pentru situații de urgență.

Până duminică seara, 21 dintre cele mai scumpe 26 de generatoare comercializate pe site-ul companiei nu mai erau disponibile.

Costco nu a răspuns solicitării de a comenta situația.

Îngrijorări și în interiorul agențiilor guvernamentale

Doi oficiali ai Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA), care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu aveau autorizația de a discuta cu presa, au declarat că sunt, la rândul lor, preocupați de succesiunea întreruperilor.

Unul dintre ei a povestit că a primit numeroase mesaje de la foști colegi de liceu, care îl întrebau dacă ar trebui să se pregătească pentru o situație de urgență majoră. Celălalt a spus că și-a retras o sumă suplimentară de bani în numerar.

„Nu am mai văzut până acum ceva de o asemenea amploare, care să afecteze atât de multe sectoare într-un interval atât de scurt. Este înfricoșător și nu există o conducere clară”, a declarat unul dintre oficiali.

FEMA nu a răspuns solicitării de comentarii.

John Rogula, specialist în gestionarea situațiilor de criză și director în cadrul diviziei de consultanță pentru riscuri a companiei Baker Tilly, consideră că, în perioade de incertitudine, liderii companiilor și ai instituțiilor publice pot reduce anxietatea prin comunicare clară și informații detaliate.

„Panica va fi mult mai redusă dacă există un plan”, a spus el.

Potrivit specialistului, modul în care reacționează cei aflați la conducere influențează comportamentul publicului. Minimalizarea îngrijorărilor poate avea efectul opus celui dorit.

„Este nevoie de transparență în ceea ce privește nivelul de pregătire”, a adăugat Rogula.

Europa recomandă pregătirea pentru cel puțin 72 de ore

Încercările administrației Trump de a diminua îngrijorările contrastează cu măsurile adoptate în Europa, unde au fost raportate în ultimele săptămâni atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare din supermarketuri și alerte false cu bombă.

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În Marea Britanie, autoritățile au lansat în octombrie campania „Be Ready” („Fiți pregătiți”), prin care îi încurajează pe cetățeni să aibă suficiente rezerve de apă și alimente pentru cel puțin trei zile.

Anul trecut, Comisia Europeană a anunțat o strategie de pregătire pentru situații de criză, care urmărește ca populația să poată face față cel puțin 72 de ore fără sprijin extern.

Recomandările includ păstrarea unor rezerve de alimente, apă, medicamente și generatoare de energie.

În timp ce unii americani încearcă acum să se pregătească pentru o eventuală lume fără electricitate, alții spun că au început aceste demersuri cu mult timp în urmă.

Shawn Hendrix, în vârstă de 49 de ani, fost manager de operațiuni al celebrului creator de conținut MrBeast, se descrie drept un adept al autosuficienței. El locuiește într-o fermă din estul Carolinei de Nord, alimentată cu energie solară și situată în afara rețelei electrice tradiționale.

Hendrix spune că întreruperile recente nu l-au surprins, deoarece se pregătește de zeci de ani pentru astfel de situații.

„Dacă se întâmplă ceva, nu va exista neapărat o zi anunțată în prealabil, în care să știm că urmează să se producă un anumit eveniment. Pur și simplu se va întâmpla. Nu vă fie teamă, fiți pregătiți. Apoi continuați-vă viața”, a declarat el.

„Dar dacă nu va fi totul bine?”

În ciuda propriilor temeri, Korrie Roth, specialista IT care a început să își facă provizii și să conserve alimente, a călătorit în această săptămână la Washington DC, în interes de serviciu.

Zborurile fuseseră reluate după ridicarea restricțiilor, însă întârzierile continuau să afecteze traficul aerian, iar ea își verifica în permanență telefonul pentru a urmări actualizările.

„Într-un colț al minții te gândești că, probabil, totul va fi bine”, a spus Roth, jurnaliștilor de la WP. Apoi a făcut o pauză. „Dar dacă nu va fi?”