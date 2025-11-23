„Un plan bun, dar nu final”. Trimisul special al SUA pentru Ucraina Keith Kellogg afirmă că înțelegerea Kiev-Moscova este „aproape gata”

Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un posibil acord-cadru între Kiev și Moscova se apropie de finalizare, descriind documentul în 28 de puncte drept „un plan bun” care ar putea fi în curând pregătit pentru a fi semnat, deși persistă incertitudini majore.

Într-un interviu pentru Fox News, Kellogg a subliniat că textul nu este final, dar „există premise pentru a ajunge la o concluzie”, adăugând că Washingtonul consideră că ambele părți pot fi împinse spre un compromis.

„Cred că îi putem aduce pe ucraineni acolo, iar mai târziu și pe ruși”, a spus el. „Este un plan bun. Sunt elemente care trebuie clarificate și detaliate, dar suntem aproape.” Oficialul a menționat și includerea organizării de alegeri, o condiție menită, în opinia sa, să ofere încredere ucrainenilor și lumii democratice.

Pentru moment, documentul rămâne o variantă de lucru, pe care Washingtonul speră să o definitiveze în săptămâna următoare.

„Cred că avem o șansă să îl finalizăm”, a spus Kellogg, precizând că vor fi necesare documente suplimentare, probabil un anexă dedicată garanțiilor de securitate.

Kellogg a insistat că administrația americană vrea să evite erorile trecutului, făcând referire la Memorandumul de la Budapesta și la acordurile de la Minsk. Orice înțelegere finală, a spus el, trebuie să conțină garanții obligatorii care să prevină o repetare a acelor situații.

„Dacă putem ajunge la un rezultat final pe baza celor 28 de puncte, vom fi într-o poziție bună”, a adăugat el. „Este un plan bun. Sunt părți care trebuie formalizate și clarificate, dar suntem aproape.”

Potrivit lui Kellogg, proiectul de acord americano-rus ar impune Ucrainei organizarea de alegeri naționale în termen de 100 de zile, o condiție pe care o consideră esențială pentru a reasigura societatea ucraineană și comunitatea internațională.

„Din ce am înțeles, ar putea fi realizat în aproximativ 90 de zile, deși procesul va fi unul dificil. Alegerile sunt necesare pentru a oferi încredere oamenilor și lumii libere”, a spus el.

Propunerea susținută de Washington ar obliga Ucraina să accepte Crimeea, Lugansk și Donețk ca fiind efectiv sub control rusesc, să organizeze alegeri anticipate în 100 de zile, să reducă dimensiunea forțelor armate și să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO – în timp ce sancțiunile împotriva Moscovei ar fi ridicate treptat.

Administrația Trump a stabilit pentru Kiev un termen limită până la Thanksgiving, solicitând un răspuns până joi. Consecințele unui eventual refuz nu au fost detaliate public, dar au fost sugerate în repetate rânduri.

Președintele Volodimir Zelenski, a spus Donald Trump, „va trebui să accepte” un plan de pace în 28 de puncte, despre care critici de la Washington și Kiev afirmă că poartă amprenta Moscovei.

„Joi este termenul – ni se pare momentul potrivit”, a declarat Trump la Casa Albă.

Oficiali americani au avertizat în privat că refuzul Kievului ar putea afecta sprijinul militar și de informații.

După o discuție telefonică de o oră cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul Armatei, Dan Driscoll, Zelenski a afirmat că Ucraina va lucra „împreună cu America și Europa” pentru a ajunge la un acord de pace.

Într-un discurs național, liderul ucrainean a avertizat că țara intră într-unul dintre „cele mai dificile momente” ale războiului și a promis că va prezenta propriile condiții alternative Washingtonului.

Zelenski și mai mulți lideri europeni depun acum eforturi pentru a revizui elemente-cheie ale propunerii americane înainte de termenul limită de 27 noiembrie, în încercarea de a o face mai acceptabilă pentru Kiev.