Un oraș american oferă 50.000 de dolari celor care vor să se mute acolo

Un mic oraș din Statele Unite vrea să atragă noi locuitori și oferă un sprijin financiar generos: 50.000 de dolari pentru cei care își cumpără o casă.

Pawnee, situat în statul Nebraska, speră astfel să își revitalizeze comunitatea și să aducă mai mulți oameni în zonă. Autoritățile au lansat inițiativa Vision 2030, care prevede construirea a 25 de case noi pe terenuri libere.

Locuințele, care includ trei dormitoare, două băi, un garaj dublu și o curte spațioasă, au un preț de 325.000 de dolari. Cei care aplică și sunt acceptați primesc 50.000 de dolari pentru avans, reducând astfel considerabil costurile inițiale.

Programul se adresează familiilor, angajaților și pensionarilor, însă există anumite condiții de venit. De exemplu, o persoană singură trebuie să aibă un venit sub 69.450 de dolari pe an, iar pentru o familie de șase persoane, pragul maxim este de 115.100 de dolari pe an. Cei interesați trebuie să completeze un formular cu informații despre locul de muncă, venituri și componența familiei.

Planul Vision 2030 a fost lansat oficial pe 14 martie, iar până pe 27 martie, peste 100 de persoane au aplicat pentru acest program, a declarat Aaron Sawyer, reprezentant al Camerei de Comerț din Pawnee, pentru Business Insider.

Lucrările la prima casă au început în noiembrie 2023, iar finalizarea este prevăzută pentru vara acestui an. Prin acest proiect, Pawnee își propune să genereze o adevărată „renaștere rurală”, având în vedere că, în prezent, orașul are doar 865 de locuitori.

Deși nu este un oraș mare, Pawnee are facilități importante pentru locuitori: o școală, un spital, două parcuri și un amfiteatru deschis recent. „Este un loc minunat în care să crești și să-ți crești copiii”, spune Aaron Sawyer. Orașul este cunoscut și pentru câteva personalități născute aici, printre care actrița Irish McCalla și comediantul Larry the Cable Guy.

Fenomenul de atragere a noilor locuitori nu este unic. Și orașul Penne din Italia vinde case abandonate la prețul unui espresso, încercând să aducă viață în comunitățile rurale.

Această inițiativă ar putea face din Pawnee o nouă destinație pentru cei care își doresc o casă accesibilă și o viață liniștită într-o comunitate primitoare.