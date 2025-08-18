Video Un locuitor din Alaska a primit o motocicletă nouă din partea lui Putin. „Sunt fără cuvinte, este uimitor”

Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea președintelui rus Vladimir Putin în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump, ce s-a desfășurat pe 15 august.

Un angajat al ambasadei Rusiei în SUA i-a înmânat bărbatului, pe nume Mark Warren, cheile noii sale motociclete Ural în parcarea hotelului din Anchorage unde era cazată delegația rusă, scrie Agerpres.

„Trebuie să precizez că acesta este un cadou personal din partea președintelui Federației Ruse”, i-a spus lui Warren angajatul ambasadei, Andrei Ledenev.

„Ca de la cer la pământ! Îmi place bătrâna mea (motocicletă), însă aceasta este în mod clar mult mai bună”, a declarat Warren. „Sunt fără cuvinte, este uimitor. Mulțumesc foarte mult”, a adăugat el.

Cadoul neașteptat al liderului rus a survenit după ce jurnaliști de la televiziunea de stat rusă Pervîi Kanal l-au întâlnit din întâmplare pe Warren pe o stradă din Anchorage înainte de summit.

Jurnaliștii s-au oprit pentru a admira motocicleta lui Warren, care a fost fabricată de Ural, prima uzină a căreia a fost fondată în 1941 în Rusia sovietică.

Warren i-a spus reporterului, Valentin Bogdanov, că se chinuie să obțină piese de schimb pentru motocicleta sa, inclusiv un demaror nou, pentru că uzina care le produce este „localizată în Ucraina”.

„Deci pentru tine, dacă ei vor soluționa conflictul aici în Alaska, adică Putin și Trump, va fi bine?”, l-a întrebat Bogdanov pe Warren.

„Da, va fi bine”, a răspuns locuitorul din Alaska.

Compania Ural, care își are sediul în statul Washington, a precizat că toate motocicletele sale sunt asamblate în Kazahstan. Compania și-a retras toată producția din Rusia după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.

Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au părăsit Alaska fără să ajungă la un acord pentru o încetare a focului în Ucraina. Președintele american a spus că s-au înregistrat „progrese importante”, dar nu a oferit detalii clare, recunoscând ulterior că „nu s-a ajuns la un acord”.

Presa internațională notează că summitul din Alaska a afectat imaginea lui Trump de „negociator și pacificator”, în condițiile în care nu a obținut niciun rezultat concret, deși anterior susținea că șansele de eșec sunt de doar 25%. De cealaltă parte, Putin a declarat că s-au convenit câteva puncte care ar putea constitui o bază pentru viitoare discuții.

„Nu am ajuns acolo (n.r la un rezultat)”, a spus Trump înainte de a părăsi sala, fără a răspunde la întrebările sutelor de reporteri adunați. Pentru un om căruia îi place să se laude că este un pacificator și un negociator, se pare că Trump a părăsit Alaska fără niciuna dintre aceste calități, notează jurnaliștii de la BBC.