Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii

Publicația Wall Street Journal (WSJ) a făcut dezvăluiri privind starea de spirit a liderului american după summitul cu Vladimir Putin în Alaska. Trump era treaz de 24 de ore la momentul când i-a sunat pe liderii europeni pentru a le oferi detalii cu privire la discuțiile purtate cu Putin în prezența consilierilor.

Potrivit WSJ, conversația telefonică dintre președintele SUA și liderii europeni a avut loc în jurul orei 03:00, ora Europei Centrale. Trump le-a dezvăluit că lucrează deja de 24 de ore fără pauză.

Președintele SUA părea obosit și iritat din cauza lui Putin, au declarat oficiali care au participat la conversație.

De asemenea, aceștia au menționat că Trump a declarat că este pregătit să ia în considerare restabilirea amenințării cu sancțiuni imediate împotriva Rusiei în eventualitatea în care eventuale negocieri trilaterale eșuează în a realiza progresele așteptate către pace.

Donald Trump a discutat cu liderii europeni despre garanții de securitate

Trump s-a arătat deschis față de oferirea de garanții de securitate din partea SUA după ce i-a anunțat pe liderii europeni că Putin nu acceptă un armistițiu, a relatat WSJ citând oficiali europeni

Garanțiile de securitate ale SUA i-ar putea permite lui Zelenski să facă un compromis în discuțiile cu Putin, cu condiția ca Rusia să fie pregătită să negocieze cu bună-credință, au declarat oficialii europeni care au participat la apel.

Trei persoane familiarizate cu apelul au declarat că Trump a indicat că acestea ar putea include sprijin militar american pentru o forță de securitate condusă de Europa , dar nu s-a angajat să staționeze forțelor americane în Ucraina.

Garanțiile de securitate, așa cum au fost prezentate de Trump în cadrul apelului, au inclus angajamente bilaterale de securitate și sprijin financiar și militar pentru forțele armate ale Ucrainei din partea unei coaliții occidentale a statelor dispuse să-l ofere Kievului, inclusiv a SUA, au declarat trei dintre oficialii europeni.

Persoanele care au participat la apeluri au dat interpretări diferite poziției lui Trump cu privire la includerea unei componente militare americane în orice garanție de securitate.

Într-o declarație comună emisă sâmbătă, după convorbirile cu Trump și între ei, liderii europeni au părut să facă referire la oferta președintelui de garanții de securitate.

„Ne este clar că Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate ferme pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială”, au declarat liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii, Poloniei, Italiei, Finlandei și ai instituțiilor Uniunii Europene în comunicat. „Salutăm declarația președintelui Trump conform căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate.”

Trump și Zelenski urmează să se întâlnească luni în Biroul Oval pentru discuții, la care vor participa mai mulți lideri european. Trump a declarat că, dacă întâlnirea va merge bine, va programa o întâlnire cu Putin.

Iuri Ușakov, consilierul principal al lui Putin, care a participat la întâlnirea cu Trump în Alaska, a declarat presei de stat că s-ar putea discuta despre un al doilea summit, dar că propunerea de a organiza discuții trilaterale între cei doi președinți și Zelenski „nu a fost abordată”.

Un acord de pace, nu un armistițiu

Trump și Putin au semnalat că s-au ajuns la unele acorduri, dar nu a existat niciun progres clar. Președintele SUA a părăsit Anchorage fără acordul de încetare a focului pe care era hotărât să-l obțină.

„Vor exista consecințe foarte grave”, a declarat Trump înainte de întâlnire, ca răspuns la o întrebare despre ce ar face dacă Putin nu ar oferi un armistițiu.

La câteva ore după întâlnirea cu Putin, însă, și-a retras cererea într-o postare pe platforma sa Truth Social, în care a pledat în favoarea trecerii directe la negocieri pentru un acord de pace cuprinzător.

„Toți au decis că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia și Ucraina este de a se ajunge direct la un Acord de Pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu Acord de Încetare a Focului, care adesea nu se menține”, a scris Trump.

Putin le-a spus sâmbătă legislatorilor că întâlnirea cu Trump a decurs bine și că conflictul din Ucraina poate fi domolir doar prin eliminarea a ceea ce el a numit „cauzele profunde”, pe care Kremlinul le definește drept apropiere a Kievului de Occident și aspirațiile sale de a adera NATO.

„Desigur, respectăm poziția administrației americane, care vede nevoia unei încetări rapide a acțiunilor militare”, a declarat Putin, conform unei transcrieri a Kremlinului. „Ei bine, și noi ne-ar plăcea acest lucru și am dori să trecem la rezolvarea tuturor problemelor prin mijloace pașnice.”