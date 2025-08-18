search
Luni, 18 August 2025
Trump se întâlnește singur cu Zelenski înainte de a discuta cu liderii europeni. Mesajul pentru președintele ucrainean

Război în Ucraina
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington, unde urmează să aibă o întrevedere bilaterală cu omologul său american Donald Trump. Casa Albă a anunțat programul summitului crucial pentru demararea negocierilor de pace cu Rusia, după summitul din Alaska. Șase lideri europeni îl însoțesc pe liderul ucrainean și vor participa la discuții de grup extinse, care sunt programate după întâlnirea față-în-față Trump-Zelenski.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt rapid și definitiv acestui război.„Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va obliga Rusia să accepte o pace reală”, a transmis Zelenski pe rețelele de socializare, după sosirea sa la Washington, duminică seara.

Mesajul complet transmis de Zelenski e următorul:

„Am ajuns deja la Washington, mâine (n.r. - luni) mă voi întâlni cu preşedintele Trump. Mâine vom discuta şi cu liderii europeni. Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă.

Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit aşa-numitele „garanţii de securitate” în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022.

Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor. În prezent, soldaţii noştri înregistrează succese în regiunile Doneţk şi Sumî. Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, că vom garanta în mod eficient securitatea şi că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător preşedintelui Trump, tuturor americanilor şi tuturor partenerilor şi aliaţilor noştri pentru sprijinul şi ajutorul lor nepreţuit.

Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început. Şi sper că forţa noastră comună, alături de America şi de prietenii noştri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată. Vă mulţumesc!".

La rândul său, Trump a publicat un mesaj pe rețeaua sa, subliniind miza întâlnirii.,

„Zi mare mâine la Casa Albă. Niciodată nu au fost atât de mulți lideri europeni deodată. Am marea onoare să îi găzduiesc!!!”, a scris Donald Trump, duminică, pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a avut un mesaj și pentru omologul său ucrainean, prefațând întâlnirea lor.

„Președintele Zelenski al Ucrainei poate să pună capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte. Să ne amintim cum a început. Nu mai putem da timpul înapoi – Obama a cedat Crimeea (acum 12 ani, fără să se tragă un foc de armă!), și NICIO INTRARE A UCRAINEI ÎN NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

Liderii europeni se vor întâlni cu președintele american la Washington, în încercarea de a consolida poziția lui Zelenski, în contextul în care liderul de la Casa Albă presează Ucraina să accepte un acord de pace rapid, după summitul cu Vladimir Putin, pentru a pune capăt celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

Trump  a acceptat poziția Moscovei în ceea ce privește căutarea unui acord de pace în locul unui armistițiu.

„Dacă pacea nu va fi posibilă aici și acest conflict va continua sub forma unui război, oamenii vor continua să moară cu miile… Din păcate, s-ar putea să ajungem în această situație, dar nu vrem să ajungem acolo”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation” de la CBS.

Trump a scris despre războiul din Ucraina în mai multe postări pe rețelele de socializare duminică. Într-unul din mesaje a promis „PROGRESE MARI ÎN RUSIA” fără a preciza la ce se referă.

La Washington vor fi prezenți șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, secretarul-general al NATO Mark Rutte, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul italian Georgia Meloni și premierul britanic Keir Starmer.

Casa Albă a anunțat următorul program pentru întrevederile de luni de la Casa Albă:

Ora 19:00 – Liderii europeni sosesc la Casa Albă

Ora 20:00 – Donald Trump îl întâmpină pe Volodimir Zelenski

Ora 20:15 – Întâlnire bilaterală între Trump și Zelenski

Ora 21:15 – Trump îi întâmpină pe liderii europeni

Ora 21:30 – Fotografie de familie – Trump si liderii europeni

Ora 22:00 – Întâlnire multilaterală cu liderii europeni

