Acordul pentru funcționarea TikTok în SUA, aprobat de Donald Trump prin ordin executiv. Afacerea ar fi evaluată la 14 miliarde de dolari

Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o tranzacţie pe care vicepreşedintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari.

Acordul îndeplinește cerințele legii de securitate națională care obligă ByteDance, compania-mamă din China, să vândă operațiunile TikTok din SUA sau să riște interzicerea platformei. Conform documentului, o nouă companie mixtă va administra afacerea din SUA, cu ByteDance păstrând o participație sub 20%.

Oracle, Silver Lake şi fondul MGX din Abu Dhabi vor fi principalii investitori, cu aproximativ 45% din acțiuni, în timp ce investitori existenți ai ByteDance şi noi acționari vor deține 35%. Oracle va superviza securitatea aplicației şi va continua să furnizeze servicii de cloud computing, scrie News.

Trump a declarat că președintele chinez Xi Jinping şi-a dat acordul pentru tranzacție, deși Beijingul nu a confirmat oficial. „Este deținută de americani, şi de americani foarte sofisticaţi. Va fi operată în totalitate de americani”, a spus Trump la semnare.

Printre investitorii menționați se numără General Atlantic, Susquehanna şi Sequoia, iar în discuții au fost evocați şi Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch şi Michael Dell. ByteDance fusese evaluată luna trecută la 330 de miliarde de dolari, în timp ce operaţiunile TikTok din SUA erau estimate la 30–35 de miliarde de dolari.

Ordinul executiv prelungeşte termenul pentru vânzarea activelor TikTok din SUA până la 16 decembrie, suspendând aplicarea legii de securitate naţională care ar fi obligat Apple şi Google să elimine aplicaţia din magazinele lor.