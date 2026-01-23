TikTok scapă de interdicție în SUA. Compania a bătut palma pentru o tranzacție de 14 miliarde de dolari

TikTok a finalizat o tranzacție de 14 miliarde de dolari prin care își înființează o filială în Statele Unite, pentru a evita o interdicție, a anunțat compania joi.

Noii proprietari vor include firma americană de private equity Silver Lake, compania de inteligență artificială MGX din Abu Dhabi și gigantul tehnologic Oracle, cofondat de Larry Ellison, un aliat al președintelui Donald Trump. Fiecare va deține o participație de 15% în joint-venture-ul din SUA. Tranzacția permite companiei-mamă din Beijing, ByteDance, să păstreze aproape 20% din acțiuni. De asemenea, Dell Family Office, firma de investiții a președintelui și CEO-ului Dell Technologies, Michael Dell, este investitor, scrie POLITICO.

Congresul american a adoptat în aprilie 2024 o lege care impunea vânzarea TikTok către un cumpărător american înainte de 19 ianuarie 2025, altfel aplicația urma să fie interzisă, invocând motive de securitate națională legate de legăturile aplicației cu China. Totuși, Trump a amânat de cinci ori aplicarea interdicției în cursul anului trecut, în timp ce se negocia tranzacția pentru transferul aplicației către proprietari americani. Trump a semnat un ordin executiv în septembrie, aprobând tranzacția și oferind părților termen până vineri pentru a formaliza acordul.

Tranzacția corespunde unui memo intern transmis luna trecută de CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, care anunța că acordul va fi finalizat joi.

Versiunea americană va funcționa ca o entitate independentă, guvernată de un consiliu de șapte membri, inclusiv CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, vicepreședintele executiv Oracle Kenneth Glueck, Timothy Dattels, consilier senior la TPG Global, Mark Dooley, director executiv la Susquehanna International Group, co-CEO Silver Lake Egon Durban, CEO DXC Technology Raul Fernandez și David Scott, director de strategie și siguranță la MGX.

Adam Presser, responsabil cu operațiunile și securitatea la TikTok, va deveni acum CEO al joint-venture-ului.

Trump a lăudat tranzacția într-o postare pe Truth Social joi seara. „Sunt atât de fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Acum va fi deținută de un grup de mari patrioți americani și investitori, cei mai mari din lume, și va fi o voce importantă”, a scris Trump.

Trump a spus în septembrie că președintele chinez Xi Jinping a fost de acord cu tranzacția, însă oficialii chinezi au oferit un mesaj ambiguu, sugerând că procesul va fi îndelungat. Ministerul de Externe al Chinei a declarat că țara „respectă dorințele întreprinderilor” și le încurajează să ajungă la „soluții care respectă legile și reglementările chineze și echilibrează interesele”.

Președintele Trump l-a mulțumit pe Xi în postarea sa de pe Truth Social „pentru colaborare și, în final, pentru aprobarea tranzacției”. „Ar fi putut să aleagă altă cale, dar nu a făcut-o, și îi suntem recunoscători pentru decizia sa”, a scris Trump.

Anterior, Trump descrisese tranzacția ca pe o „divestire calificată”, ceea ce înseamnă că vânzarea ar întrerupe complet controlul ByteDance asupra platformei și, prin urmare, ar face TikTok legal conform legii americane.

Susținătorii unei politici dure față de China din Capitol Hill au promovat această chestiune din motive de securitate națională și din teama că aplicația controlată de chinezi supune utilizatorii la supraveghere guvernamentală și manipulare a conținutului. Deși au promis să analizeze atent tranzacția pentru a se asigura că respectă legea, păreau pregătiți să accepte afirmația lui Trump că aceasta va rezolva problemele legate de securitatea națională și controlul aplicației.

Vicepreședintele JD Vance a confirmat că proprietarii americani vor avea control asupra algoritmului aplicației, element central al succesului platformei.

„Compania din SUA va controla modul în care algoritmul livrează conținutul utilizatorilor și acesta a fost un aspect foarte important”, a spus Vance în timpul semnării ordinului executiv în biroul Oval din septembrie. „Am considerat că este necesar pentru componenta de securitate națională prevăzută de lege.”

Potrivit comunicatului companiei, versiunea americană va recalibra și actualiza algoritmul platformei pe baza datelor utilizatorilor din SUA. Oracle va controla algoritmul în cadrul infrastructurii sale cloud din SUA.

„Președintele Trump a fost păcălit de Xi Jinping. A primit sfaturi teribile de la echipa sa în aceste negocieri. Aceasta nu este «Arta Tranzacției», ci arta furtului. Xi Jinping nu își poate crede norocul”, a declarat Michael Sobolik, cercetător senior la Hudson Institute, de orientare conservatoare, și expert în politica SUA-China, pentru POLITICO.