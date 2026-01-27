search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Utilizatorii TikTok reclamă că videoclipurile critice la adresa ICE nu pot fi încărcate. Compania invocă probleme tehnice

0
0
Publicat:

Mai mulți utilizatori TikTok susțin că videoclipurile care critică activitatea agenției americane de imigrație (ICE) nu pot fi încărcate pe platformă. TikTok afirmă însă că problemele sunt cauzate de defecțiuni tehnice și nu au legătură cu conținutul postat.

Dezinstalările TikTok au crescut cu aproape 150% în ultimele cinci zile FOTO:Pixabay
Dezinstalările TikTok au crescut cu aproape 150% în ultimele cinci zile FOTO:Pixabay

Comediana Megan Stalter, cunoscută pentru conținutul publicat pe Instagram și TikTok, a încercat sâmbătă seara să posteze un videoclip cu un mesaj politic, diferit de conținutul său obișnuit. Motivată de moartea lui Alex Pretti, un asistent medical împușcat de agenți federali de imigrație, Stalter a îndemnat creștinii să se pronunțe public împotriva raidurilor ICE din Minneapolis.

„Trebuie să desființăm ICE. Cred cu adevărat că asta ar face Isus”, spune ea în înregistrare.

Videoclipul a fost redistribuit de peste 12.000 de ori pe Instagram, însă nu a putut fi publicat pe TikTok. Într-o postare ulterioară, Stalter a afirmat că a încercat de mai multe ori să încarce materialul fără succes, după care și-a șters contul TikTok, considerând că este victima cenzurii. CNN a solicitat un punct de vedere din partea comediantei.

Și alți utilizatori au raportat dificultăți similare, sugerând o posibilă legătură între subiectul ICE și problemele tehnice apărute în weekend. Situația a atras atenția senatorului democrat Chris Murphy din Connecticut, care a declarat că presupusa cenzură pe TikTok reprezintă una dintre „amenințările la adresa democrației”. Biroul senatorului nu a oferit încă un răspuns oficial.

TikTok a transmis că defecțiunile au fost cauzate de o pană de curent la un centru de date din SUA. Potrivit unui purtător de cuvânt al TikTok US Joint Venture, acest lucru a dus la întârzieri în încărcarea și distribuirea videoclipurilor. Compania a precizat că problemele sunt în curs de remediere și nu au legătură cu evenimentele recente.

Controlul asupra operațiunilor TikTok din SUA a fost preluat de o companie mixtă cu capital majoritar american

Săptămâna trecută, controlul asupra operațiunilor TikTok din SUA a fost preluat de o companie mixtă cu capital majoritar american, în urma unei legi din 2024 care impunea separarea de proprietatea chineză sau interzicerea aplicației în Statele Unite. Printre noii investitori se numără compania Oracle, condusă de Larry Ellison, un apropiat al președintelui Donald Trump. TikTok a anunțat că datele utilizatorilor americani vor fi stocate într-un „mediu cloud securizat din SUA”, iar noua entitate va avea autoritate asupra politicilor de moderare și siguranță.

Ca platformă privată, TikTok are dreptul legal de a decide ce conținut permite, chiar și în cazul unor acuzații de cenzură dificil de demonstrat. Totuși, scepticismul utilizatorilor este de înțeles în actualul context, spune Casey Fiesler, profesor asociat de etică a tehnologiei și dreptul internetului la Universitatea din Colorado Boulder.

„În general, există foarte puțină încredere în conducerea platformelor de social media”, a declarat Fiesler. „Având în vedere legăturile noii structuri de proprietate cu administrația Trump și politicile legate de ICE, lipsa de încredere nu este surprinzătoare.”

Potrivit acesteia, imediat după schimbarea controlului, au apărut informații eronate privind noii termeni de utilizare, inclusiv în privința colectării datelor și partajării locației. Fiesler a încercat să demonteze aceste zvonuri prin videoclipuri care au fost încărcate fără probleme, însă alte materiale recente, care făceau referire indirectă la ICE, au fost fie întârziate, fie blocate temporar.

„Chiar dacă nu este vorba de o cenzură intenționată, percepția contează. Iar încrederea este afectată”, a spus ea.

Algoritmul TikTok este extrem de opac, spun experții

Jen Hamilton, asistentă medicală și creatoare cu peste 4,5 milioane de urmăritori pe TikTok, afirmă că a devenit suspicioasă pe 22 ianuarie, ziua în care a fost anunțată schimbarea de control, când un videoclip despre un copil de cinci ani reținut de agenți federali nu a putut fi publicat. Ea spune că alte materiale au întâmpinat probleme similare.

Deși recunoaște că nu are dovezi clare de cenzură, Hamilton consideră situația „cel puțin ironică”. Algoritmul TikTok este extrem de opac, spun experții, ceea ce face aproape imposibil de demonstrat o eventuală suprimare intenționată a conținutului.

Unii utilizatori au ales să părăsească platforma. Potrivit firmei de analiză SensorTower, dezinstalările TikTok au crescut cu aproape 150% în ultimele cinci zile față de media ultimelor trei luni.

Cu toate acestea, Hamilton spune că nu intenționează să renunțe complet la aplicație și caută modalități alternative de a-și transmite mesajele, inclusiv folosind un limbaj codificat.

„Dacă scopul este să îi facă pe oameni să tacă, atunci voi găsi alte moduri de a vorbi”, a spus ea.

SUA

