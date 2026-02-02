Un influencer brazilian care apăra campania anti-imigrație a SUA a fost arestat de ICE

Un influencer brazilian de dreapta, care susținea că măsurile dure ale lui Donald Trump împotriva migranților vizează doar „infractorii”, a fost arestat de agenți ICE în New Jersey.

Júnior Pena, al cărui nume complet este Eustáquio da Silva Pena Júnior, și-a declarat sprijinul pentru președintele american într-un mesaj video recent adresat sutelor de mii de urmăritori de pe rețelele sociale.

„Îl susțin pe Donald Trump – îmi place tipul ăsta”, a declarat TikToker-ul și Instagrammer-ul sud-american, a cărui pagină pretinde că arată „realitatea Statelor Unite” din perspectiva unui migrant.

Într-un videoclip anterior, Pena i-a îndemnat pe brazilieni să rămână calmi și să nu „dispere” după apariția unor relatări că agenți ICE ar fi ridicat migranți, inclusiv brazilieni. „Dar sunt toți infractori. Toți!”, a susținut el în mod fals despre migranții ridicați.

Sâmbătă, Pena a fost el însuși reținut și dus la centrul de detenție Delaney Hall din Newark, New Jersey. Un prieten a declarat pentru ziarul local Brazilian Times că Pena a fost luat în custodie după ce a lipsit de la o ședință de judecată. Avocatul său, Andrew Lattarulo, încerca să rezolve situația și să prevină transferul acestuia în alt stat, scrie The Guardian.

Influencerul brazilian trăiește în SUA din 2009 și provine din Belo Horizonte, capitala statului Minas Gerais, de unde mulți oameni au emigrat către SUA și Europa.

Pena folosește rețelele sociale pentru a reda poveștile migranților, dar și opinii critice la adresa președintelui brazilian de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, și a celor care îl susțin pe fostul președinte de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, recent încarcerat, aliat al lui Trump.

Comunitatea braziliană din SUA, estimată la aproximativ 2 milioane de persoane, a fost puternic afectată de politica anti-migranți a lui Trump, numărul brazilienilor deportați atingând un record de 2.785 anul trecut, comparativ cu 1.640 în 2024.

Într-un raport recent despre „vânătoarea adevărată” desfășurată sub Trump, revista braziliană Veja avertiza cititorii: „Există o atmosferă de frică pe străzi, unde oricine ‘arată străin’ poate fi vizat … indiferent de statutul său [imigrațional]”.

Brazilienii de stânga au invadat contul de Instagram al lui Pena pentru a-l ironiza după ce vestea reținerii sale a devenit virală. „L-ai susținut pe Trump și, în final, ai plătit consecințele”, a scris unul dintre ei.