Șeful Pentagonului promite răzbunare în Iran și le cere americanilor să se roage „în genunchi, în numele lui Iisus Hristos”

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a promis continuarea acțiunilor împotriva Iranului, după moartea a șase militari americani într-un accident în Irak și atacurile recente asupra țintei iraniene.

Într-o conferință de presă dedicată războiului din Iran, Pete Hegseth a declarat că a vorbit cu familiile a șase militari americani care și-au pierdut viața săptămâna trecută, când un avion de realimentare militară s-a prăbușit deasupra Irakului.

„Au spus, terminați asta. Onorați-le sacrificiul. Nu ezitați. Nu vă opriți până nu terminați treaba. Răspunsul meu, împreună cu cel al președintelui, a fost simplu: desigur că vom termina asta. Vom onora sacrificiul lor”, a spus Hegseth, potrivit The Guardian.

Forță militară „copleșitoare” împotriva Iranului

Secretarul american a subliniat amploarea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, afirmând că „până în prezent, am atacat peste 7.000 de ținte în Iran și în infrastructura sa militară. Este vorba de o forță copleșitoare aplicată cu precizie”.

El a precizat că capacitatea Iranului de a produce rachete balistice „a fost probabil cea mai afectată” și „a scăzut cu 90% de la începutul conflictului”. De asemenea, Hegseth a afirmat că și UAV-urile, inclusiv dronele kamikaze, „au scăzut cu 90%”.

Israel și atacul asupra gazoductului South Pars

Întrebat dacă Israel urmărește propriile obiective, referindu-se la atacul asupra gazoductului South Pars, despre care Donald Trump a spus că Statele Unite „nu știau nimic”, Hegseth a răspuns: „Noi deținem cărțile. Avem obiective. Aceste obiective sunt clare. Avem și aliați care urmăresc obiective”.

El a explicat că obiectivele Statelor Unite sunt clare: distrugerea rachetelor, lansatoarelor, bazei industriale de apărare și flotei iraniene, precum și prevenirea obținerii armelor nucleare de către Teheran. Despre atacul asupra South Pars, Hegseth a adăugat: „Iranul a transformat energia în armă timp de decenii. Israelul a transmis în mod clar un avertisment”.

La finalul discursului său pregătit, Hegseth a lansat un apel religios către cetățenii americani, încurajându-i să se roage pentru trupele americane „în genunchi cu familia, în școlile, în bisericile lor, în numele lui Iisus Hristos”.

Pentagonul a decis să trimită în Orientul Mijlociu a 31-a Unitate Expediționară de Pușcași Marini, formată din aproximativ 2.200 de militari. Decizia a alimentat speculațiile privind o posibilă implicare a trupelor americane la sol în conflictul cu Iranul.

În același timp, costurile operațiunilor militare americane în Iran cresc rapid, depășind probabil 18 miliarde de dolari, potrivit analiștilor. Conflictul generează cheltuieli de aproximativ 500 de milioane de dolari pe zi, scrie The Guardian.