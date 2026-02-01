search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un judecător american ordonă eliberarea micuțului Liam și a tatălui său, reținuți de ICE. Băiețelul de 5 ani era într-un centru pentru imigranți

0
0
Publicat:

Un judecător american a ordonat eliberarea unui băiețel de cinci ani, Liam Conejo Ramos, și a tatălui său, Adrian Alexander Conejo Arias, dintr-un centru de detenție pentru imigranți din Texas, condamnând detenția lor drept un act motivat de „dorința perfidă de putere neîngrădită”.

Băiețelul de cinci ani, Liam Conejo Ramos, de 5 ani a fost eliberat. FOTO: X / Kamala Harris
Băiețelul de cinci ani, Liam Conejo Ramos, de 5 ani a fost eliberat. FOTO: X / Kamala Harris

Fotografia băiețelului, purtând o căciuliță albastră în formă de iepuraș și un rucsac Spider-Man, a stârnit indignare națională după ce acesta a fost reținut împreună cu tatăl său, în fața casei lor din Minneapolis. Oficialii de imigrare au susținut că operațiunea nu a vizat copilul, ci doar pe tată, pe care îl considerau un „străin ilegal” care „și-a abandonat” fiul la momentul abordării.

Judecătorul districtual Fred Biery a aprobat o cerere de urgență din partea avocatului familiei, ordonând ca tatăl și fiul să fie eliberați până pe 3 februarie. În hotărârea sa, Biery a inclus și fotografia lui Liam cu căciulița sa albastră și a condamnat dur sistemul de imigrație: „Cazul își are originea în urmărirea prost concepută și implementată în mod incompetent a cotelor zilnice de deportare, aparent chiar dacă acest lucru presupune traumatizarea copiilor”.

Biery a adăugat că deportările ar trebui să fie conduse printr-o politică ordonată și umană, criticând modul în care oficialii federali aplică legile privind imigrația: „Observarea comportamentului uman confirmă că, pentru unii dintre noi, pofta perfidă de putere neîngrădită și impunerea cruzimii în căutarea acesteia nu cunosc limite și sunt lipsite de decență umană”.

Contextul imigrației și Operațiunea Metro Surge

Liam și tatăl său au venit în SUA în 2024 din Ecuador pentru a solicita azil și au respectat toate protocoalele de imigrare corespunzătoare, potrivit avocatului Marc Prokosch. Copilul și tatăl său se aflau într-un centru de detenție din San Antonio, Texas, în așteptarea unei decizii privind statutul lor.

Detenția survine pe fondul intensificării eforturilor de aplicare a legilor privind imigrația în Minneapolis de către administrația Trump, în cadrul așa-numitei „Operațiuni Metro Surge”, care a implicat mii de agenți federali pe străzile orașului. Operațiunea a atras critici puternice după împușcarea mortală a doi cetățeni americani de către agenți federali.

În ultimele săptămâni, oficialii administrației Trump au sugerat că ar putea începe retragerea forțelor federale din stat, după protestele naționale. Totodată, un judecător federal a respins cererea guvernului statului Texas de a opri desfășurarea masivă a agenților de imigrare, afirmând că statul nu a dovedit că activitatea era ilegală.

Impactul asupra copilului și reacții publice

Joaquín Castro, reprezentant democrat din Texas, a vizitat familia și a transmis că băiatul „nu mai este același”, iar tatăl său îl descrie ca fiind deprimat și trist. „Îmi fac griji pentru sănătatea lui mintală”, a spus Castro, adăugând că Liam „vrea să se întoarcă la școală”.

Protestele au continuat și în fața centrului de detenție, unde aproximativ o sută de persoane au manifestat pentru eliberarea copilului și a tatălui său, fiind dispersate cu gaze lacrimogene. Cazul a reaprins discuțiile despre politicile dure de imigrație ale administrației Trump și impactul acestora asupra familiilor și copiilor vulnerabili.

Avocații familiei și activiștii pentru drepturile imigranților subliniază că acest caz evidențiază necesitatea unei politici de imigrație mai umane și mai ordonate, care să respecte drepturile fundamentale ale copiilor și ale familiilor.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care fiul Andreei Esca a fost exmatriculat din liceu. Câte clase și ce studii are Aris Eram + adevărul despre concurentul Survivor 2026
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Andrei Cordea a reacționat după ce a fost catalogat ca fotbalist „expirat”. Cine l-a convins să aleagă CFR Cluj, și nu FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sfat pentru România: Pregătiți-vă din timp pentru război! Avertismentul dur lansat de oficialul din Herson care a trăit teroarea invaziei ruse
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Ninge zile la rând la munte. Prognoza meteo pentru următoarea perioadă, copiii vor avea o vacanţă de schi de vis
playtech.ro
image
Anunțul BNR: „Se schimbă banii în România de la 1 februarie”. Se întâmplă pentru prima oară în ultimii 25 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Și de data asta! Femeia cu 12 ani mai mare decât Carlos Alcaraz a făcut anunțul
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Decizie privind alocațiile! Se întâmplă chiar în februarie
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
William, Meghan, Harry, GettyImages (2) jpg
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea