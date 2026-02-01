Un judecător american ordonă eliberarea micuțului Liam și a tatălui său, reținuți de ICE. Băiețelul de 5 ani era într-un centru pentru imigranți

Un judecător american a ordonat eliberarea unui băiețel de cinci ani, Liam Conejo Ramos, și a tatălui său, Adrian Alexander Conejo Arias, dintr-un centru de detenție pentru imigranți din Texas, condamnând detenția lor drept un act motivat de „dorința perfidă de putere neîngrădită”.

Fotografia băiețelului, purtând o căciuliță albastră în formă de iepuraș și un rucsac Spider-Man, a stârnit indignare națională după ce acesta a fost reținut împreună cu tatăl său, în fața casei lor din Minneapolis. Oficialii de imigrare au susținut că operațiunea nu a vizat copilul, ci doar pe tată, pe care îl considerau un „străin ilegal” care „și-a abandonat” fiul la momentul abordării.

Judecătorul districtual Fred Biery a aprobat o cerere de urgență din partea avocatului familiei, ordonând ca tatăl și fiul să fie eliberați până pe 3 februarie. În hotărârea sa, Biery a inclus și fotografia lui Liam cu căciulița sa albastră și a condamnat dur sistemul de imigrație: „Cazul își are originea în urmărirea prost concepută și implementată în mod incompetent a cotelor zilnice de deportare, aparent chiar dacă acest lucru presupune traumatizarea copiilor”.

Biery a adăugat că deportările ar trebui să fie conduse printr-o politică ordonată și umană, criticând modul în care oficialii federali aplică legile privind imigrația: „Observarea comportamentului uman confirmă că, pentru unii dintre noi, pofta perfidă de putere neîngrădită și impunerea cruzimii în căutarea acesteia nu cunosc limite și sunt lipsite de decență umană”.

Contextul imigrației și Operațiunea Metro Surge

Liam și tatăl său au venit în SUA în 2024 din Ecuador pentru a solicita azil și au respectat toate protocoalele de imigrare corespunzătoare, potrivit avocatului Marc Prokosch. Copilul și tatăl său se aflau într-un centru de detenție din San Antonio, Texas, în așteptarea unei decizii privind statutul lor.

Detenția survine pe fondul intensificării eforturilor de aplicare a legilor privind imigrația în Minneapolis de către administrația Trump, în cadrul așa-numitei „Operațiuni Metro Surge”, care a implicat mii de agenți federali pe străzile orașului. Operațiunea a atras critici puternice după împușcarea mortală a doi cetățeni americani de către agenți federali.

În ultimele săptămâni, oficialii administrației Trump au sugerat că ar putea începe retragerea forțelor federale din stat, după protestele naționale. Totodată, un judecător federal a respins cererea guvernului statului Texas de a opri desfășurarea masivă a agenților de imigrare, afirmând că statul nu a dovedit că activitatea era ilegală.

Impactul asupra copilului și reacții publice

Joaquín Castro, reprezentant democrat din Texas, a vizitat familia și a transmis că băiatul „nu mai este același”, iar tatăl său îl descrie ca fiind deprimat și trist. „Îmi fac griji pentru sănătatea lui mintală”, a spus Castro, adăugând că Liam „vrea să se întoarcă la școală”.

Protestele au continuat și în fața centrului de detenție, unde aproximativ o sută de persoane au manifestat pentru eliberarea copilului și a tatălui său, fiind dispersate cu gaze lacrimogene. Cazul a reaprins discuțiile despre politicile dure de imigrație ale administrației Trump și impactul acestora asupra familiilor și copiilor vulnerabili.

Avocații familiei și activiștii pentru drepturile imigranților subliniază că acest caz evidențiază necesitatea unei politici de imigrație mai umane și mai ordonate, care să respecte drepturile fundamentale ale copiilor și ale familiilor.