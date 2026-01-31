Video Demonstrații naționale în SUA după moartea celor doi americani împușcați de agenți federali. Mii de oameni au protestat la Minneapolis

Mii de protestatari au ieșit pe străzile din Minneapolis ca parte a demonstrațiilor naționale împotriva acțiunilor de aplicare a legilor imigrației, după împușcarea fatală a doi cetățeni americani de către agenți federali.

Proteste au avut loc și în alte orașe din SUA, inclusiv New York, Los Angeles, Chicago și Washington DC, organizatorii îndemnând americanii să rămână acasă de la muncă și școală, potrivit BBC.

Decesul lui Renee Good și Alex Pretti a stârnit proteste locale și un val de indignare publică în întreaga țară, provocând critici din partea legislatorilor din ambele partide.

Vineri, Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă privind drepturile civile în cazul morții lui Pretti.

Asistenta în vârstă de 37 de ani a fost al doilea locuitor din Minneapolis împușcat și ucis de oficialii federali de imigrație de la sosirea acestora în stat. Good, prima victimă, a fost ucisă de un agent al Serviciului de Imigrație și Vamă (ICE) pe 7 ianuarie.

Organizatorii protestului, denumit National Shutdown, au cerut „fără muncă. Fără școală. Fără cumpărături” pe 30 ianuarie și să „se oprească finanțarea ICE”.

Sursa X / NEXTA @nexta_tv

Acțiunea a fost organizată ca răspuns la moartea lui Pretti și Good, precum și a altor persoane ucise de ICE, inclusiv Silverio Villegas-Gonzales, împușcat de un agent ICE în septembrie 2025, potrivit site-ului grupului.

Sursa X / GAROWE ONLINE @GaroweOnline

Protestatarii au format literele „SOS” pe un lac înghețat din sudul Minneapolis, în timp ce un grup a mărșăluit prin oraș purtând o replică la scară mare a preambulului Constituției SUA.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi seara: „Ne vom menține țara în siguranță, vom face tot ce putem pentru a ne păstra țara în siguranță.”

Aproximativ 3.000 de agenți federali au fost trimiși la Minneapolis la ordinul lui Trump.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a afirmat că arestarea „celor mai răi dintre criminalii ilegali” urmărește să restabilească siguranța publică în Minnesota, însă criticii susțin că migranți cu cazier curat și cetățeni americani sunt prinși în această campanie.

Denumită Operațiunea Metro Surge, inițiativa de aplicare a legilor imigrației a stârnit indignare în rândul locuitorilor din Minneapolis, St. Paul și alte orașe din stat.

Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, și primarul Minneapolis, Jacob Frey, au cerut retragerea agenților federali din oraș.