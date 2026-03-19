Cod galben de vânt puternic în opt judeţe, până vineri seară

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic, valabilă pe parcursul zilei de vineri, în opt judeţe, precum şi o informare de intensificări ale vântului, ce vizează majoritatea regiunilor.

Conform prognozei de specialitate, vineri, între orele 10:00 - 20:00, pe fondul atenţionării Cod galben, în Dobrogea, în estul Munteniei şi în sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 65 km/h, iar în Carpaţii de Curbură rafalele vor ajunge la 70 - 80 km/h.

Judeţele afectate de vânt sunt: Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea.

Totodată, în perioada 19 martie, ora 10:00 - 20 martie, ora 20:00, va fi în vigoare o informare de intensificări ale vântului. Astfel, joi, vântul va fi prezent în Muntenia, Dobrogea, în sudul Moldovei şi al Olteniei, iar vineri cu precădere în regiunile estice şi sud-estice. Vor fi viteze în general de 40 - 45 km/h, în timp ce în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60 - 80 km/h.