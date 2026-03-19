„Reținere zero!” Amenințările Iranului după atacul asupra zăcămintelor de gaz: „Vom distruge complet infrastructura SUA și a aliaților”

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat joi într-o fază critică, marcată de o premieră militară pentru Europa și de atacuri directe asupra infrastructurii energetice mondiale. În timp ce prețul petrolului a sărit la 116 dolari, liderii europeni fac presiuni disperate la Bruxelles pentru o încetare a focului între SUA și Iran.

Premieră militară: Grecii interceptează rachete balistice iraniene

Sistemul de apărare aeriană Patriot, operat de militari greci în Arabia Saudită, a interceptat joi două rachete balistice lansate de Iran. Este prima intervenție directă a forțelor elene de la desfășurarea lor în regat în 2021. Rachetele vizau rafinăriile de petrol saudite, inclusiv terminalul strategic de la Marea Roșie, Yanbu

Amenințări după atacul asupra South Pars, inima energetică a Iranului

Israelul a lovit zăcământul South Pars din Iran, cel mai mare rezervor de gaz natural din lume, într-o acțiune coordonată cu SUA, deși președintele Trump a negat inițial implicarea. Trei oficiali israelieni l-au contrazis joi pe preşedintele american Donald Trump, care afirmase că nu ştia nimic despre atacul de miercuri al Israelului. Sub rezerva anonimatului, israelienii au declarat agenţiei Reuters că operaţiunea a fost coordonată cu Statele Unite.

Iranul a ripostat dur, lovind terminalul Ras Laffan din Qatar, provocând „daune semnificative”. De asemenea, drone și rachete iraniene au vizat rafinării din Kuweit (Mina Al-Ahmadi) și facilități din Emiratele Arabe Unite.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a lansat un avertisment brutal pe platforma X, afirmând că distrugerea parțială a complexului energetic Ras Laffan din Qatar a fost realizată folosind doar o „fracțiune” din forța militară a Iranului. Araghchi a subliniat că singurul motiv pentru care Teheranul nu a lovit mai dur până acum a fost respectul pentru solicitările de dezescaladare, însă a avertizat că va exista „reținere zero” în cazul în care infrastructura iraniană va fi vizată din nou de aviația israeliană sau americană. Mai mult, oficialul de la Teheran condiționează orice viitor acord de pace de plata despăgubirilor pentru daunele provocate siturilor civile iraniene.

Armata iraniană a avertizat joi că răspunsul său la atacurile împotriva infrastructurii sale energetice „este deja în curs de desfăşurare şi nu s-a încheiat încă", în urma recentelor bombardamente israeliene asupra instalaţiilor de gaze din sudul ţării.

„Îl avertizăm pe duşman că a făcut o greşeală gravă atacând infrastructura energetică a Republicii Islamice Iran, iar răspunsul este deja în curs de desfăşurare şi nu s-a încheiat încă", a avertizat Brahim Zolfaqari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central din Khatam al-Anbiya. Zolfaqari a declarat că, dacă atacurile împotriva instalaţiilor energetice iraniene se vor repeta, Iranul va răspunde prin atacarea infrastructurii energetice aparţinând SUA, Israelului şi aliaţilor acestora „până la distrugerea completă".

Arabia Saudită a anunţat joi că două dintre rafinăriile sale din Riad au fost atacate, potrivit Al Jazeera, în timp ce ministrul de externe saudit, prinţul Faisal bin Farhan Al Saud, a declarat că ţara îşi rezervă dreptul de a lua măsuri militare împotriva Iranului, dacă este necesar. La rândul său, Qatarul a denunţat din nou atacuri iraniene asupra infrastructurii sale energetice joi dimineaţă devreme, după ce un atac a provocat miercuri un incendiu la rafinăria Ras Laffan, principala instalaţie de gaze naturale lichefiate a ţării.

Europa cere negocieri, SUA cer „mulțumiri”

Președintele francez Emmanuel Macron a numit schimburile de focuri o „escaladare nechibzuită” și a cerut negocieri directe SUA-Iran, avertizând că distrugerea capacităților de producție va avea un impact global durabil.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că Donald Trump ar fi dat semnale că este gata să oprească acțiunile militare, deși amenințările publice ale președintelui american privind „aruncarea în aer” a întregului zăcământ South Pars contrazic optimismul european.

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacul iranian asupra Qatarului, subliniind că oprirea războiului este singura cale de a reduce costul vieții în Regatul Unit.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a taxat dur partenerii europeni, numindu-i „aliați nerecunoscători” care ar trebui să îi mulțumească președintelui Trump pentru neutralizarea amenințării nucleare iraniene.

„Lumea, Orientul Mijlociu, aliații noștri nerecunoscători din Europa și chiar segmente din propria noastră presă ar trebui să îi spună un singur lucru președintelui Trump: «Mulțumim»”, a transmis el joi.