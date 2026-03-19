search
Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Reținere zero!” Amenințările Iranului după atacul asupra zăcămintelor de gaz: „Vom distruge complet infrastructura SUA și a aliaților”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat joi într-o fază critică, marcată de o premieră militară pentru Europa și de atacuri directe asupra infrastructurii energetice mondiale. În timp ce prețul petrolului a sărit la 116 dolari, liderii europeni fac presiuni disperate la Bruxelles pentru o încetare a focului între SUA și Iran.

Incendiu la depozitul de petrol din Shahran în urma atacurilor în Iran FOTO AFP
Premieră militară: Grecii interceptează rachete balistice iraniene

Sistemul de apărare aeriană Patriot, operat de militari greci în Arabia Saudită, a interceptat joi două rachete balistice lansate de Iran. Este prima intervenție directă a forțelor elene de la desfășurarea lor în regat în 2021. Rachetele vizau rafinăriile de petrol saudite, inclusiv terminalul strategic de la Marea Roșie, Yanbu

Amenințări după atacul asupra South Pars, inima energetică a Iranului

Israelul a lovit zăcământul South Pars din Iran, cel mai mare rezervor de gaz natural din lume, într-o acțiune coordonată cu SUA, deși președintele Trump a negat inițial implicarea. Trei oficiali israelieni l-au contrazis joi pe preşedintele american Donald Trump, care afirmase că nu ştia nimic despre atacul de miercuri al Israelului. Sub rezerva anonimatului, israelienii au declarat agenţiei Reuters că operaţiunea a fost coordonată cu Statele Unite.

Iranul a ripostat dur, lovind terminalul Ras Laffan din Qatar, provocând „daune semnificative”. De asemenea, drone și rachete iraniene au vizat rafinării din Kuweit (Mina Al-Ahmadi) și facilități din Emiratele Arabe Unite.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a lansat un avertisment brutal pe platforma X, afirmând că distrugerea parțială a complexului energetic Ras Laffan din Qatar a fost realizată folosind doar o „fracțiune” din forța militară a Iranului. Araghchi a subliniat că singurul motiv pentru care Teheranul nu a lovit mai dur până acum a fost respectul pentru solicitările de dezescaladare, însă a avertizat că va exista „reținere zero” în cazul în care infrastructura iraniană va fi vizată din nou de aviația israeliană sau americană. Mai mult, oficialul de la Teheran condiționează orice viitor acord de pace de plata despăgubirilor pentru daunele provocate siturilor civile iraniene.

Rafinărie din câmpul de gaze South Pars din Iran în flăcări FOTO Profimedia
Armata iraniană a avertizat joi că răspunsul său la atacurile împotriva infrastructurii sale energetice „este deja în curs de desfăşurare şi nu s-a încheiat încă", în urma recentelor bombardamente israeliene asupra instalaţiilor de gaze din sudul ţării.

Îl avertizăm pe duşman că a făcut o greşeală gravă atacând infrastructura energetică a Republicii Islamice Iran, iar răspunsul este deja în curs de desfăşurare şi nu s-a încheiat încă", a avertizat Brahim Zolfaqari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central din Khatam al-Anbiya. Zolfaqari a declarat că, dacă atacurile împotriva instalaţiilor energetice iraniene se vor repeta, Iranul va răspunde prin atacarea infrastructurii energetice aparţinând SUA, Israelului şi aliaţilor acestora „până la distrugerea completă".

Arabia Saudită a anunţat joi că două dintre rafinăriile sale din Riad au fost atacate, potrivit Al Jazeera, în timp ce ministrul de externe saudit, prinţul Faisal bin Farhan Al Saud, a declarat că ţara îşi rezervă dreptul de a lua măsuri militare împotriva Iranului, dacă este necesar. La rândul său, Qatarul a denunţat din nou atacuri iraniene asupra infrastructurii sale energetice joi dimineaţă devreme, după ce un atac a provocat miercuri un incendiu la rafinăria Ras Laffan, principala instalaţie de gaze naturale lichefiate a ţării.   

Europa cere negocieri, SUA cer „mulțumiri”

Președintele francez Emmanuel Macron a numit schimburile de focuri o „escaladare nechibzuită” și a cerut negocieri directe SUA-Iran, avertizând că distrugerea capacităților de producție va avea un impact global durabil.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că Donald Trump ar fi dat semnale că este gata să oprească acțiunile militare, deși amenințările publice ale președintelui american privind „aruncarea în aer” a întregului zăcământ South Pars contrazic optimismul european.

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacul iranian asupra Qatarului, subliniind că oprirea războiului este singura cale de a reduce costul vieții în Regatul Unit.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a taxat dur partenerii europeni, numindu-i „aliați nerecunoscători” care ar trebui să îi mulțumească președintelui Trump pentru neutralizarea amenințării nucleare iraniene.

Lumea, Orientul Mijlociu, aliații noștri nerecunoscători din Europa și chiar segmente din propria noastră presă ar trebui să îi spună un singur lucru președintelui Trump: «Mulțumim»”, a transmis el joi.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce salariu a cerut David Pușcaș la angajare. Cât plătește chirie pentru garsoniera în care locuiește: „TikTok-ul mă ține în viață”
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Când este durerea de spate semn de cancer