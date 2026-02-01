search
„Prizonieri în propria casă”. Viața unei familii de imigranți în ultimele două luni, sub raziile administrației Trump

0
0
Publicat:

De două luni, de când mii de polițiști federali patrulează pe străzile orașului Minneapolis, o familie de imigranți mexicani trăiește practic izolată în propria locuință, de teamă să nu fie arestată sau expulzată. Perdelele rămân trase permanent, iar ușa este baricadată cu o bară de metal, pentru a preveni o eventuală spargere.

Agenți ai serviciului de imigrație- Minneapolis FOTO: EPA-EFE
Agenți ai serviciului de imigrație- Minneapolis FOTO: EPA-EFE

Pentru Ana și Carlos, stabiliți de peste zece ani în Minnesota, al doilea mandat al lui Donald Trump a transformat visul american într-un coșmar.

„Este inuman să trăiești așa, prizonier în propria casă”, spune Ana, care, la fel ca soțul și fiul ei, a acceptat să vorbească sub pseudonim, relatează AFP.

Femeia, în vârstă de 47 de ani, are patru copii. Unul dintre ei, Luis, în vârstă de 15 ani, s-a născut în Mexic și nu mai iese deloc din casă. Ceilalți trei sunt cetățeni americani, dar acest lucru nu îi oferă mamei nicio liniște.

„Mi-e teamă că, deși sunt cetățeni americani, ar putea fi arestați doar din cauza culorii pielii lor”, mărturisește ea, cu vocea tremurândă.

Copiii trebuie să trimită un mesaj înainte de a ajunge acasă, altfel ușa nu se deschide. Luis își privește frații venind și plecând, visând la o libertate banală: „Să merg la fast-food-ul de la capătul străzii, când lucrurile vor merge mai bine. Deocamdată e atât de aproape, dar atât de departe”.

Adolescentul urmează cursuri online și petrece ore întregi jucându-se pe calculator.

„Este singurul lucru care mă ajută să uit ce se întâmplă”, spune el.

Tatăl, Carlos, în vârstă de 43 de ani, este revoltat. Instalator de blaturi din granit, a plătit 11.000 de dolari avocaților pentru o cerere de viză aflată în analiză de aproape trei ani. Deși el și soția sa au permis de muncă, acest document nu mai oferă protecție împotriva arestării sau expulzării.

„Îți dau un permis de muncă, dar asta nu înseamnă că poți rămâne legal în această țară. Cum este posibil?”, întreabă el. „Avem impresia că Trump ne-a înșelat. Nu suntem criminali, nu am făcut nimic rău”.

Carlos spune că metodele agențiilor de imigrație ICE și CBP sunt mult mai dure decât în primul mandat al lui Donald Trump. În Minneapolis, dar și în orașe precum Los Angeles sau Chicago, agenți mascați desfășoară razii frecvente, în special în stațiile de autobuz și în apropierea magazinelor de bricolaj.

Operațiunea „Metro Surge”, lansată de administrația Trump în Minneapolis, este încă în desfășurare. Datele privind o operațiune similară derulată vara trecută la Los Angeles arată că peste jumătate dintre imigranții arestați nu aveau antecedente penale.

Până în decembrie, familia câștiga aproximativ 6.000 de dolari pe lună din salariul lui Carlos și din slujbele ocazionale ale Anei, ca bucătăreasă sau casieră. De atunci, veniturile au dispărut complet. Pentru a-și plăti chiria de 2.200 de dolari în ianuarie, au fost nevoiți să împrumute bani de la o prietenă.

„Dacă nu se va termina niciodată?”, se întreabă Carlos. „Președintele mai are trei ani de mandat, iar trei ani sunt foarte mulți”.

În fața copiilor, Ana încearcă să pară puternică. În gând însă, se vede întoarsă în Mexic. „Singurul lucru care mă ține aici sunt visurile copiilor mei”, spune ea.

SUA

