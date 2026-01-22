search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal al SUA (ICE) a reținut un copil de cinci ani din Minnesota, în timp ce se întorcea acasă de la școală, și l-a transportat, împreună cu tatăl său, într-un centru de detenție din Texas, potrivit oficialilor din educație.

Liam Ramos, în vârstă de 5 ani FOTO Columbia Heights Public Schools
Liam Ramos, în vârstă de 5 ani FOTO Columbia Heights Public Schools

Liam Ramos, un copil de grădiniță, și tatăl său au fost luați în custodie chiar în aleea casei lor, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, inpectorului districtului școlar din Columbia Heights, o suburbie a orașului Minneapolis. Liam, care împlinise recent cinci ani, este unul dintre cei patru copii din districtul școlar care au fost reținuți de agenți federali de imigrație în ultimele două săptămâni, în contextul intensificării acțiunilor de aplicare a legii în regiune în timpul administrației Trump, a precizat districtul, scrie The Guardian.

Potrivit inspectorului școlar Zena Stenvik, Liam și tatăl său tocmai ajunseseră acasă când au fost reținuți. Aceasta a spus că s-a deplasat la domiciliu imediat ce a aflat despre incidente.

La sosirea sa, a relatat Stenvik, mașina tatălui era încă pornită, iar acesta și fiul său fuseseră deja reținuți. Un agent îl scosese pe Liam din mașină, îl condusese până la ușa casei și îi ceruse să bată la ușă pentru a fi lăsat să intre, „pentru a vedea dacă mai este cineva acasă – practic folosindu-l pe un copil de cinci ani drept momeală”, a declarat superintendenta într-un comunicat.

Stenvik a mai spus că un alt adult care locuia în casă se afla afară în timpul intervenției și a implorat agenții să i se permită să aibă grijă de Liam, pentru ca băiatul să evite detenția, însă cererea a fost refuzată. Fratele mai mare al lui Liam, elev de gimnaziu, a ajuns acasă 20 de minute mai târziu și a constatat că tatăl și fratele său dispăruseră, a precizat Stenvik. Doi directori de școli din district au ajuns, de asemenea, la locuință pentru a oferi sprijin.

Oficialii școlii au făcut publice două fotografii de la intervenție: una îl arată pe Liam, purtând o căciulă albastră, în fața ușii casei, alături de un agent mascat; cealaltă îl surprinde pe Liam lângă o mașină, în timp ce un bărbat îi ține rucsacul.

FOTO Columbia Heights Public Schools
Imaginea 1/2: FOTO Columbia Heights Public Schools
FOTO Columbia Heights Public Schools
FOTO Columbia Heights Public Schools

Marc Prokosch, avocatul familiei, a declarat că aceasta are un dosar de azil activ și a prezentat documente care arată că tatăl și fiul au intrat în SUA printr-un punct oficial de frontieră. „Familia a făcut tot ce trebuia, conform regulilor stabilite”, a spus el. „Nu au intrat ilegal în țară. Nu sunt infractori.” Avocatul a mai afirmat că nu există niciun ordin de deportare pe numele lor și că, din câte știe, tatăl și fiul se află împreună în detenție.

„De ce să reții un copil de cinci ani? Nu puteți să-mi spuneți că acest copil poate fi clasificat drept un infractor violent”, a declarat Stenvik.

Nu este primul caz în care sunt implicați minori

Tot marți, un elev de 17 ani din Columbia Heights a fost reținut de „agenți înarmați și mascați”, în absența părinților, a mai spus Stenvik. Elevul a fost scos din mașină.

Într-un alt caz, pe 14 ianuarie, agenți ICE „au pătruns cu forța într-un apartament” și au reținut o elevă de liceu în vârstă de 17 ani și pe mama acesteia, a declarat superintendenta.

Într-un al patrulea caz, pe 6 ianuarie, o elevă de clasa a IV-a, în vârstă de 10 ani, ar fi fost reținută de ICE în drum spre școala primară, împreună cu mama sa. Superintendenta a spus că fetița l-a sunat pe tatăl ei în timpul arestărilor și i-a spus că agenții ICE o vor duce la școală, însă când tatăl a ajuns la unitatea de învățământ a descoperit că atât fiica, cât și soția sa fuseseră luate. Până la finalul acelei zile de școală, mama și fiica se aflau într-un centru de detenție din Texas.

Stenvik a relatat că, în timp ce oficialii școlari se pregăteau pentru conferința de presă de miercuri după-amiază, un vehicul ICE a intrat pe proprietatea liceului din district și a fost rugat de administratori să plece.

„Agenții ICE patrulează cartierele noastre, ocolesc școlile, urmăresc autobuzele, intră în parcările noastre și ne iau copiii”, a spus Stenvik.

„Copiii noștri sunt traumatizați. Sentimentul de siguranță din comunitatea noastră și din jurul școlilor a fost zdruncinat”, a spus Stenvik. „Pot vorbi în numele întregului personal școlar când spun că inimile noastre sunt frânte. După ce al patrulea elev a fost luat ieri, m-am gândit că cineva trebuie să audă această poveste. Sunt luați copii.”

Oficialii școlii au spus că unele familii aleg să rămână acasă de teama ICE.

SUA

