Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
Video Atac sângeros la un club din SUA, unde avea loc o nuntă. Ce a strigat atacatorul înainte să deschidă focul

Publicat:

Un bărbat a deschis focul sâmbătă seara în Sky Meadow Country Club din Nashua, New Hampshire, ucigând o persoană și rănind mai mulți oameni. Martorii spun că atacatorul a strigat „Free Palestine” în timpul atacului. Suspectul, un bărbat adult, se află în custodia poliției.

Un bărbat a deschis focul sâmbătă seara într-un club din New Hampshire FOTO: Profimedia
Un bărbat a deschis focul sâmbătă seara într-un club din New Hampshire FOTO: Profimedia

Atacul armat a avut loc sâmbătă seară la clubul country Sky Meadow din Nashua, aflat la aproximativ 45 de minute de Boston. Procurorul adjunct din New Hampshire, Peter Hinckley, a declarat într-o conferință de presă că „unele răni au fost provocate de împuşcături, iar altele sunt leziuni suferite în haosul produs după atac”. Oficialul nu a precizat câte persoane au fost rănite și nici starea lor.

Inițial, autoritățile au crezut că ar fi doi atacatori, însă imaginile de pe camerele de supraveghere arată că a fost vorba de un singur suspect. Poliția statului New Hampshire a confirmat că sprijină ancheta.

Potrivit autorităților, atacul a avut loc în timpul unui eveniment organizat la clubul privat, unde se aflau peste 100 de persoane. Potrivit martorilor, în seara atacului, în club avea loc o nuntă. Procurorul general al statului, John Formella, și șeful poliției din Nashua, Kevin Rourke, au confirmat că o persoană a murit și mai mulți oameni au fost răniți în urma împușcăturilor și a haosului creat.

Strigătul atacatorului și ținta vizată

Un martor a declarat că atacatorul părea să vizeze direct victima ucisă: „Părea că avea o țintă, că mergea direct spre acea persoană. Mă simt groaznic pentru el. Ceea ce a spus a fost că «copiii sunt în siguranță» și, știți, «Free Palestine»”.

Autoritățile nu au confirmat informațiile legate de strigătul atacatorului și nici dacă incidentul este investigat ca posibilă crimă motivată de ură. „Nu putem comenta în această etapă a anchetei”, a spus Hinckley.

Persoană de interes, reținută de poliție

Potrivit poliției, nicio persoană nu a fost arestată până acum, însă „o persoană de interes” se află în custodia autorităților. „Nu mai există vreo ameninţare pentru comunitate”, a subliniat Hinckley, citat de CNN.

Citește și: Atentat sângeros la Ierusalim: cinci morți și 22 răniți după ce doi atacatori au deschis focul într-un autobuz

În apropiere, hotelul Sheraton din Nashua a fost desemnat drept punct de reuniune pentru cei care au fugit din club sau caută informații despre cei dragi. Totodată, autoritățile au cerut locuitorilor să evite zona Sky Meadow.

Măsuri de securitate în localitățile din jur

Autoritatea de management al urgențelor din Dunstable, Massachusetts, localitate aflată în apropiere, a emis sâmbătă seara un ordin de adăpostire. Locuitorilor li s-a cerut „să încuie uşile şi ferestrele, să nu primească străini în case şi să rămână în interior până la noi recomandări”, având în vedere amenințarea activă din Nashua.

Reacții politice după tragedie

Senatorul Jeanne Shaheen a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele: „Billy şi cu mine ne rugăm pentru cei răniţi. Nu este loc în statul nostru pentru acest tip de violenţă fără sens”, a scris ea pe X.

Congresmena Maggie Goodlander a declarat la rândul ei: „Inima mea este alături de victime, de familiile lor şi de întreaga comunitate din Nashua, în timp ce aşteptăm mai multe informaţii”.

Și senatoarea Maggie Hassan a reacționat: „Inima mea e alături de familiile celor afectaţi și sunt recunoscătoare pentru munca ofiţerilor şi salvatorilor de la locul incidentului”.

Sky Meadow Country Club este un club privat care include și un teren de golf, dar și spații pentru evenimente. Potrivit site-ului său oficial, aici au loc frecvent nunți și petreceri, inclusiv una organizată chiar în seara atacului.

SUA

