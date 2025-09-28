Video Atac armat într-o biserică din Michigan. Sunt mai mulți răniți, iar lăcașul de cult este în flăcări

Mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, Michigan, duminică, potrivit poliției.

Atacatorul a fost prins și nu mai reprezintă o amenințare pentru public, potrivit Departamentului de Poliție din Grand Blanc Township, scrie Mediafax.

Biserica este în prezent în flăcări, informează CNN.

Poliția îndeamnă publicul să evite zona, în timp ce eforturile de intervenție de urgență continuă.