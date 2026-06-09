Un elicopter american Apache s-a prăbușit în Strâmtoarea Ormuz. Trump a confirmat că piloţii „sunt bine”

Un elicopter american de atac Apache s-a prăbușit luni, 8 iunie, în Strâmtoarea Ormuz, iar cei doi membri ai echipajului au fost salvaţi şi sunt în siguranţă.

Informația a fost publicată inițial de New York Times, care a citat două persoane informate despre incident, scrie Agerpres.

Ulterior, președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că piloţii „sunt bine”.

Vorbind de pe pista aeroportului internaţional JF Kennedy din New York înainte de a reveni la Washington, Trump a spus că „nimeni nu a fost rănit”. Administraţia va emita un raport în cursul zilei, a adăugat el.

Nu este clar deocamdată dacă elicopterul Apache a fost doborât de un tir iranian, a avut o problemă mecanică sau de altă natură, a scris cotidianul american.

Casa Albă, Departamentul de Stat şi Comandamentul central al armatei americane nu au răspuns la solicitarea Reuters de a comenta.

Astfel de elicoptere au mai fost folosite anterior pentru a ataca ambarcațiuni rapide iraniene, în cadrul blocadei impuse de SUA asupra porturilor Iranului, scrie CNN.

Potrivit site-ului Comandamentului Central al SUA, elicopterele Apache sunt utilizate în principal pentru lovituri de precizie, sprijin aerian apropiat și misiuni de recunoaștere.

Aceasta ar reprezenta prima pierdere a unui elicopter Apache de la începutul conflictului cu Iranul.

Armata americană a pierdut zeci de aeronave de la declanșarea războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie. Potrivit unui raport al Serviciului de Cercetare al Congresului SUA publicat în mai, printre acestea se numără cel puțin cinci avioane de luptă, șapte aeronave-cisternă Stratotanker, un elicopter de căutare și salvare și peste douăzeci de drone.