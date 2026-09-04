 Pete Hegseth, în conflict cu senatorii republicani pe fondul tensiunilor din conducerea Pentagonului | adevarul.ro
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Pete Hegseth, în conflict cu senatorii republicani pe fondul tensiunilor din conducerea Pentagonului

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Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, se îndreaptă spre o confruntare cu mai mulți senatori republicani, pe fondul nemulțumirilor tot mai mari legate de plecările unor oficiali militari de rang înalt, lipsa unui plan clar pentru încheierea războiului cu Iranul și modul în care administrația încearcă să obțină sprijin pentru finanțarea priorităților de apărare, scrie The Hill.

Pete Hegseth, șeful Pentagonului
Pete Hegseth, șeful Pentagonului/FOTO:Profimedia

Hegseth a fost o figură controversată de la preluarea conducerii Pentagonului, iar tensiunile cu membrii importanți ai Partidului Republican sunt așteptate să se amplifice în această toamnă. Administrația Trump va încerca să obțină de la Congres peste 70 de miliarde de dolari în fonduri suplimentare de urgență pentru securitatea națională, destinate în mare parte acoperirii costurilor tot mai mari ale războiului cu Iranul.

Senatorii republicani cer explicații privind plecarea unor oficiali militari experimentați, inclusiv a secretarului Armatei, Dan Driscoll, care și-a anunțat demisia în această săptămână. Ei vor, de asemenea, informații suplimentare despre modul în care este gestionat conflictul cu Iranul, care durează deja de peste șase luni.

Critici directe la adresa lui Hegseth

Senatorul republican Thom Tillis, din Carolina de Nord, fost membru al Comisiei pentru Serviciile Armate a Senatului, l-a acuzat miercuri pe Hegseth de „management inept” al Pentagonului și i-a cerut președintelui Donald Trump să îl demită.

„Nu am văzut niciodată o gestionare atât de ineptă a bărbaților și femeilor curajoși care ne servesc țara”, a scris Tillis pe platforma X.

Senatorul l-a acuzat pe Hegseth că este „intimidat de competență” și că preferă să alimenteze conflictele culturale în loc să se concentreze asupra problemelor de apărare națională.

Tillis i-a cerut lui Trump să numească „un nou lider la Pentagon care să păstreze și să valorifice talentul militar, nu să îl diminueze”.

Departamentul de Război nu a comentat declarațiile senatorului.

Nemulțumirea republicanilor este alimentată și de plecarea mai multor oficiali militari cu experiență și reputație solidă. Printre aceștia se numără generalul Randy George, fost șef al Statului Major al Armatei, și generalul Christopher Donahue, fost comandant al forțelor terestre americane din Europa.

Senatorul Mike Rounds, membru important al Comisiei pentru Serviciile Armate, s-a declarat „dezamăgit” de demisia lui Dan Driscoll.

„Cred că a fost un om foarte solid. Așa că sunt dezamăgit”, a declarat Rounds.

El a spus că Driscoll era nemulțumit de îndepărtarea unora dintre generalii aflați în poziții importante.

„Nu este prima dată când aud asta. Cred că ridică întrebări pe care va trebui să le punem când ne întoarcem: unde este conducerea?”, a spus senatorul.

Rounds a adăugat că mai mulți generali considerați valoroși de republicani au părăsit administrația, pierzându-se astfel experiență importantă într-un moment în care armata americană încearcă să se adapteze la noile forme de război.

Republicanii se tem de costul politic

Un fost consilier republican de rang înalt al Comisiei pentru Serviciile Armate a declarat că tot mai mulți parlamentari republicani doresc schimbări la Pentagon și îl consideră pe Hegseth o vulnerabilitate politică înaintea alegerilor legislative din 3 noiembrie.

Potrivit acestuia, republicanii ezită însă să intre într-un conflict direct cu Trump din cauza poziției lui Hegseth în administrație.

Fostul consilier l-a acuzat pe secretarul Apărării că a transformat Pentagonul într-o platformă pentru „războaiele culturale” și că a îndepărtat peste douăzeci de oficiali de rang înalt.

El a susținut, de asemenea, că Hegseth ar fi intervenit personal în anchete oficiale, încălcând lanțul de comandă.

Potrivit aceleiași surse, Hegseth reprezintă „un dezastru” pentru republicani înaintea alegerilor intermediare, însă aceștia se tem să îl confrunte, bazându-se în continuare pe Trump pentru mobilizarea alegătorilor și sprijinirea candidaților partidului.

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Întrebat dacă mai are încredere în conducerea lui Hegseth, Rounds a răspuns că problema depinde în primul rând de încrederea președintelui Trump în secretarul Apărării.

„Președintele este cel care își alege liderii-cheie. Cred că încearcă. Noi vrem să vedem rezultate”, a spus senatorul.

Și în Camera Reprezentanților există îngrijorări. Mike Rogers, republican din Alabama și președintele Comisiei pentru Serviciile Armate, a declarat că este preocupat de instabilitatea din conducerea militară.

„M-am săturat de toată această schimbare continuă. Vreau să văd stabilitate”, a spus Rogers.

Disputa privind războiul cu drone

O parte dintre oficialii militari care au plecat au avut dispute cu Hegseth în legătură cu înființarea unui batalion special în Europa, destinat studierii tacticilor de luptă bazate pe drone dezvoltate în timpul războiului din Ucraina.

Generalul Christopher LaNeve, șeful interimar al Statului Major al Armatei, a ordonat luna trecută ca unitatea să își concentreze din nou activitatea asupra misiunii sale principale, ca batalion de infanterie aeropurtată.

Decizia a fost pusă sub semnul întrebării de Tillis și Rounds. Unii republicani consideră că dezvoltarea tacticilor de război cu drone ar putea reprezenta una dintre direcțiile principale ale conflictelor militare viitoare.

„Modul în care înțelegem războiul și presupunerile noastre despre acesta sunt contestate în locuri precum Ucraina și Iranul”, a spus Tillis.

El a afirmat că Dan Driscoll și generalul Randy George au contribuit la o perioadă de transformare în ceea ce privește modul în care armata americană își organizează forțele și își echipează soldații.

Întrebări privind războiul cu Iranul

Plecările succesive din conducerea Pentagonului ridică întrebări mai largi despre modul în care este administrat Departamentul Apărării, într-un moment în care Statele Unite sunt implicate într-un conflict cu Iranul care durează mult mai mult decât estimarea inițială a președintelui Trump.

Trump anticipase inițial un conflict de aproximativ patru-cinci săptămâni.

În iulie, un senator republican declara pentru The Hill, sub protecția anonimatului, că Hegseth pierde sprijinul în rândul conducerii militare.

„Am auzit din Pentagon că există o pierdere a încrederii — în interiorul Pentagonului. Iar apoi, desigur, toată lumea de aici, de pe Capitol Hill, aude aceleași îngrijorări”, a spus senatorul.

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O altă problemă majoră pentru Congres este finanțarea conflictului. Parlamentarii se întreabă dacă Pentagonul poate continua operațiunile militare împotriva Iranului la aceeași intensitate în cazul în care Congresul nu aprobă fondurile suplimentare înainte de sfârșitul lunii septembrie.

Durata misiunilor militare este, de asemenea, analizată. Portavionul USS Abraham Lincoln, de exemplu, a petrecut 260 de zile pe mare înainte de a ajunge miercuri într-un port din Thailanda.

Senatorii vor să afle mai multe și despre resursele militare utilizate în conflict, în condițiile în care critică lipsa de transparență a Pentagonului.

Hegseth, criticat pentru colaborarea exclusivă cu republicanii

Mike Rounds și alți senatori republicani au criticat, de asemenea, strategia administrației de a negocia în principal cu parlamentarii republicani pentru a obține sprijinul necesar celor peste 70 de miliarde de dolari în finanțare suplimentară pentru apărare.

Rounds a spus că este „frustrat” de faptul că echipa lui Hegseth nu a făcut suficiente eforturi pentru a obține sprijin bipartizan.

„Ei au consiliat și au lucrat doar cu republicanii. Trebuie să fie și republicani, și democrați la masă”, a declarat senatorul.

El a cerut administrației să își schimbe strategia și să transforme finanțarea pentru apărare într-un efort bipartizan.

Tensiunile dintre Hegseth și parlamentarii republicani se conturează astfel înaintea unei toamne dificile pentru administrația Trump, care trebuie să obțină atât finanțarea suplimentară pentru războiul cu Iranul, cât și sprijinul Congresului pentru strategia sa de apărare.

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