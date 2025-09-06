Caz șocant în Minnesota. A stat 27 de ani închis fără să fie vinovat. Martora cheie a recunoscut că ea a comis crima

Un bărbat din Minnesota, condamnat pe nedrept pentru crimă și încarcerat timp de 27 de ani, a fost eliberat după ce martora principală a recunoscut că ea a comis uciderea victimei. Bryan Hooper și-a recăpătat libertatea după ce o judecătoare i-a anulat condamnarea.

Un bărbat din Minnesota, condamnat pe nedrept pentru crimă și care a petrecut aproape trei decenii în închisoare după ce a fost implicat fals de o femeie care între timp a mărturisit că ea a comis crima, a fost eliberat joi, potrivit apnews.com.

Judecătoarea Districtuală Marta Chou a anulat condamnarea lui Bryan Hooper Sr. pentru crimă de gradul întâi cu o zi înainte. Hooper a fost eliberat joi dimineață din Facilitățile Corecționale Stillwater, a declarat un purtător de cuvânt al Great North Innocence Project.

„Astăzi, instanțele au confirmat ceea ce Bryan Hooper, familia sa, cei dragi și susținătorii săi au știut întotdeauna: domnul Hooper este un om nevinovat”, a declarat procurorul județean Mary Moriarty. „Este datoria noastră, ca procurori, să ne asigurăm că persoanele corecte sunt trase la răspundere pentru acțiunile lor, iar această datorie ne cere să ne recunoaștem greșelile și să reparăm lucrurile cât mai repede posibil.”

După eliberare, bărbatul s-a reunit cu copiii sai și dorește să petreacă timp cu familia sa

Hooper s-a reunit cu copiii săi și a planificat să ia masa împreună cu ei și să petreacă timp cu familia, a spus purtătoarea de cuvânt a proiectului, Hayley Poxleitner. De asemenea, el intenționează să locuiască pentru moment în zona Twin Cities, unde locuiesc copiii săi.

Cum a fost condamnat pe nedrept pentru crimă. Martora care l-a implicat în mod fals, a recunoscut abia acum că ea a ucis victima

În 1998, un juriu l-a condamnat pe Hooper pentru crimă premeditată, crimă în timpul comiterii unui jaf și crimă în timpul comiterii unei răpiri, în legătură cu moartea femeii de 77 de ani, Ann Prazniak. Condamnarea sa s-a bazat în mare parte pe mărturia unei femei care, potrivit autorităților, între timp a mărturisit că ea a comis crima.

Poliția a descoperit corpul lui Prazniak în aprilie 1998, într-o cutie de carton învelită cu lumini de Crăciun, într-un dulap din apartamentul ei din Minneapolis — gleznele, nasul, gura, încheieturile și capul erau legate, iar corpul era învelit în saci de gunoi, pături și lenjerie. Cauza morții a fost stabilită ca asfixiere, iar femeia a murit cu două săptămâni până la o lună înainte ca poliția să-i descopere corpul, conform documentelor instanței.

Hooper primise trei condamnări pe viață, cu posibilitatea eliberării după 30 de ani. În 2020, un judecător i-a aprobat cererea de anulare a două dintre cele trei acuzații de crimă de gradul întâi, după ce a susținut că a fost condamnat pe nedrept și judecat pentru trei capete de acuzare pentru aceeași persoană.

Martora cheie ales să spună adevărul după ce au trecut 27 de ani de la crima pe care chiar ea a săvârșit-o

Luna trecută, Moriarty a anunțat sprijinul biroului său pentru eliberarea lui Hooper, spunând că o martoră crucială din proces și-a retras mărturia în timpul revizuirii cazului și a mărturisit că ea a ucis-o pe Prazniak și i-a ascuns corpul. Informatorii din închisoare care îl implicaseră pe Hooper și-au retras de mult mărturiile, a precizat Moriarty. Biroul său și Great North Innocence Project au cerut instanței anularea condamnării lui Hooper.

Judecătoarea a scris: „Instanța constată că condamnarea domnului Hooper a fost viciată de dovezi false și că, fără această mărturie falsă, juriul ar fi putut ajunge la o concluzie diferită.”

Odată ce Hooper a fost achitat și eliberat, cazul Prazniak va reveni la Departamentul de Poliție din Minneapolis pentru orice investigație suplimentară, a spus șeful de cabinet al Procurorului Județean Hennepin, Shawn Daye.

Femeia care, potrivit oficialilor, a mărturisit crima se află în prezent în închisoare în Georgia pentru o infracțiune legată de agresiune și va fi eliberată peste aproximativ patru ani.