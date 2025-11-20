search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Bărbatul care a stat 38 de ani în închisoare nevinovat susține că a fost bătut de polițiști pentru a mărturisi o crimă pe care nu o comisese

0
0
Publicat:

Peter Sullivan, în vârstă de 68 de ani, care a petrecut cea mai mare parte a vieții în închisoare din cauza unei erori judiciare, a declarat că a fost bătut și „hărțuit” de polițiști pentru a mărturisi în mod fals o crimă.

Peter Sullivan/FOTO: Merseyside Police
Peter Sullivan/FOTO: Merseyside Police

Sullivan a mărturisit pentru BBC că a fost „înscenat” în 1986 pentru uciderea lui Diane Sindall, o tânără atacată și bătută până la moarte în timpul unei agresiuni sexuale violente în Birkenhead, Wirral.

Acesta, care are dificultăți de învățare, și-a văzut condamnarea anulată de Curtea de Apel în mai, după efectuarea unor noi teste ADN. Acum, Sullivan dorește scuze din partea poliției din Merseyside.

Poliția din comitat a declarat că, deși „regretă” că a avut loc o „eroare judiciară gravă”, susține că ofițerii săi au acționat în conformitate cu legea la momentul respectiv.

Anterior, poliția a spus că s-a autopreluat în atenția organismului de supraveghere Independent Office for Police Conduct (IOPC) pentru a doua oară, pe baza declarațiilor lui Sullivan, după ce inițial o făcuse în mai, după decizia de apel.

„Nu pot să-i iert pentru ceea ce mi-au făcut”

Discutând cu jurnaliștii într-o locație nedivulgată și cu fața ascunsă pentru a-i proteja intimitatea, Sullivan a spus că vrea o explicație pentru motivul pentru care detectivii „l-au ales pe el”.

„Nu pot să-i iert pentru ceea ce mi-au făcut, pentru că va rămâne cu mine toată viața”, a spus el, adăugând că „a pierdut totul” de când a ajuns la închisoare.

„Trebuie să car această povară până când voi primi o scuză.”

Decenii la rând, Sullivan și familia sa au fost urmăriți de poreclele tabloidelor, inclusiv „Bestia din Birkenhead”, „Mersey Ripper” (Măcelarul din Ripper) și „Omul-lup”.

„Aceste nume vor rămâne mereu cu mine, pentru că nu am fost niciodată așa ceva”, a spus el.

Sullivan a spus că, în ciuda momentelor de aproape disperare, a fost mereu sprijinit de părinții săi, care au murit cu ani înainte să-și poată demonstra nevinovăția.

Mama mea mi-a spus înainte să moară: «Vreau să continui să lupți pentru acest caz, pentru că nu ai făcut nimic rău».”

Ororile au început când corpul semi-nud al floristei de 21 de ani, Miss Sindall, a fost găsit cu răni grave pe Borough Road, Birkenhead, pe 2 august 1986. Două săptămâni mai târziu, hainele ei parțial arse au fost descoperite pe Bidston Hill.

După apelul BBC Crimewatch, martorii au spus că l-au văzut pe Sullivan lângă locul crimei și în apropierea Bidston Hill a doua zi. El a fost arestat sub suspiciunea de crimă pe 23 septembrie 1986 și a fost intervievat de 22 de ori în următoarele patru săptămâni.

În primele șapte interogatorii i s-a refuzat asistența juridică, ceea ce a făcut experiența „foarte descurajantă”.

„Îmi băgau idei în cap, apoi mă trimiteau înapoi în celulă, apoi mă întorceam și spuneam ce voiau ei, fără să realizez ce făceam la momentul respectiv”, a spus el.

„Mă loveau cu sălbăticie”

În această perioadă, Sullivan a declarat că a fost bătut de polițiști de două ori în celulă.

„Mi-au pus o pătură peste mine și mă loveau cu bastoanele ca să cooperez cu ei”, a spus el. „Mă durea foarte mult, mă loveau cu sălbăticie.”

Bărbatul a adăugat că polițiștii i-au spus că, dacă nu mărturisește, va fi acuzat de „alte 35 de violuri” și că i s-au refuzat cererile privind hrana și somnul. Nu i s-a pus la dispoziție o persoană de sprijin care să-l ajute să înțeleagă interogatoriul, deși în fișele poliției se nota că avea dificultăți de învățare.

Întrebat de ce ar fi mărturisit o crimă pe care nu a comis-o, Sullivan a spus: „Tot ce pot spune este că bullying-ul m-a forțat să cedez, pentru că nu mai puteam să suport.”

Documentele Curții de Apel confirmă că prima sa „mărturisire” nu a fost înregistrată și niciun avocat nu era prezent. Alte interogatorii au fost înregistrate.

Cum răspund polițiștii

Poliția din Merseyside a spus că anterior nu a știut despre acuzațiile de bătaie sau de amenințări privind alte infracțiuni și că documentele din acea perioadă nu conțineau detalii.

Citește și: Un bărbat a petrecut 38 de ani în închisoare, acuzat pe nedrept de crimă. Cea mai veche eroare judiciară din istoria Marii Britanii

De asemenea, instituția a menționat că ghidurile privind „persoanele de sprijin” au fost consolidate după 1986.

Poliția a acceptat că asistența juridică a fost inițial refuzată, adăugând că ofițerii se temeau să nu dezvăluie părți ale investigației unui avocat, de teamă că probele ar putea fi distruse.

Sullivan a spus că în timpul unui interogatoriu i s-a cerut să marcheze pe hartă unde și-a lăsat hainele pe Bidston Hill. Când a indicat locul greșit, un detectiv i-ar fi spus: „Hai, Peter, știi mai bine decât atât”, sugerând apoi locul „corect”.

Chiar dacă ulterior și-a retras mărturisirile, poliția și procuratura s-au bazat pe dovezi controversate, cum ar fi analiza urmelor de dinți, o metodă acum larg contestată.

Cazul, judecat înainte ca testele ADN să fie disponibile pe scară largă, a convins juriul de vinovăția sa, iar pe 5 noiembrie 1987, de la „hoț mărunt”, Sullivan a devenit condamnat pentru crimă.

Sullivan așteaptă despăgubiri de 1,3 milioane de lire

Detenția a fost extrem de dificilă, fiind bătut în închisori. Coșmarul său s-a încheiat în 2023, când probele ADN au fost retestate, iar procuratura nu le-a contestat. În mai 2025, Curtea de Apel i-a comunicat eliberarea, moment care l-a copleșit, lumea exterioară fiind complet schimbată.

De la eliberare, Sullivan a spus că încă mai are momente în care se așteaptă la apelul unui gardian. El și-a exprimat compasiunea pentru familia victimei, spunând că și ei trebuie să înceapă de la zero în căutarea justiției.

Poliția a spus că, din cauza schimbărilor majore în legislație și proceduri, o revizuire formală a investigației originale ar fi de mare folos.

Cazul este redeschis, dar nu au fost efectuate arestări.

Sullivan așteaptă despăgubirile din partea guvernului, plafonate la 1,3 milioane de lire pentru condamnări greșite. Avocata sa a spus că „nu există o sumă care să fie suficientă pentru a recupera 38 de ani din viața sa”.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
Ce scrie presa italiană despre un eventual baraj între Azzurri și România pentru CM 2026: „Echipa nu e spectaculoasă”
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în practică la Institutul Fundeni, pentru mafia deșeurilor
fanatik.ro
image
Metoda prin care „Rechinul” Florian Tudor își amână de 4 ani extrădarea în România. Temutul interlop a determinat suspendarea unei judecătoare în Mexic
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Noul proiect pentru pensiile magistraților: 70% din salariu, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani în 2041
antena3.ro
image
Iarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munte
observatornews.ro
image
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Perioade necontributive: în ce condiții îți sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit contribuții
playtech.ro
image
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Scriitorul Cornel Ungureanu s-a stins din viață la 82 de ani
kanald.ro
image
O companie aeriană europeană a intrat în faliment, mii de bilete anulate și concedieri. În România...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Planul secret făcut de SUA cu Rusia. Trump îi va cere Ucrainei să capituleze
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia (8) jpg
Kate Middleton și Prințul William, revenire de nota 10 pe covorul roșu! Îmbrăcată în catifea verde, prințesa și-a evidențiat talia
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)
Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!