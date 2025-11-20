Bărbatul care a stat 38 de ani în închisoare nevinovat susține că a fost bătut de polițiști pentru a mărturisi o crimă pe care nu o comisese

Peter Sullivan, în vârstă de 68 de ani, care a petrecut cea mai mare parte a vieții în închisoare din cauza unei erori judiciare, a declarat că a fost bătut și „hărțuit” de polițiști pentru a mărturisi în mod fals o crimă.

Sullivan a mărturisit pentru BBC că a fost „înscenat” în 1986 pentru uciderea lui Diane Sindall, o tânără atacată și bătută până la moarte în timpul unei agresiuni sexuale violente în Birkenhead, Wirral.

Acesta, care are dificultăți de învățare, și-a văzut condamnarea anulată de Curtea de Apel în mai, după efectuarea unor noi teste ADN. Acum, Sullivan dorește scuze din partea poliției din Merseyside.

Poliția din comitat a declarat că, deși „regretă” că a avut loc o „eroare judiciară gravă”, susține că ofițerii săi au acționat în conformitate cu legea la momentul respectiv.

Anterior, poliția a spus că s-a autopreluat în atenția organismului de supraveghere Independent Office for Police Conduct (IOPC) pentru a doua oară, pe baza declarațiilor lui Sullivan, după ce inițial o făcuse în mai, după decizia de apel.

„Nu pot să-i iert pentru ceea ce mi-au făcut”

Discutând cu jurnaliștii într-o locație nedivulgată și cu fața ascunsă pentru a-i proteja intimitatea, Sullivan a spus că vrea o explicație pentru motivul pentru care detectivii „l-au ales pe el”.

„Nu pot să-i iert pentru ceea ce mi-au făcut, pentru că va rămâne cu mine toată viața”, a spus el, adăugând că „a pierdut totul” de când a ajuns la închisoare.

„Trebuie să car această povară până când voi primi o scuză.”

Decenii la rând, Sullivan și familia sa au fost urmăriți de poreclele tabloidelor, inclusiv „Bestia din Birkenhead”, „Mersey Ripper” (Măcelarul din Ripper) și „Omul-lup”.

„Aceste nume vor rămâne mereu cu mine, pentru că nu am fost niciodată așa ceva”, a spus el.

Sullivan a spus că, în ciuda momentelor de aproape disperare, a fost mereu sprijinit de părinții săi, care au murit cu ani înainte să-și poată demonstra nevinovăția.

„Mama mea mi-a spus înainte să moară: «Vreau să continui să lupți pentru acest caz, pentru că nu ai făcut nimic rău».”

Ororile au început când corpul semi-nud al floristei de 21 de ani, Miss Sindall, a fost găsit cu răni grave pe Borough Road, Birkenhead, pe 2 august 1986. Două săptămâni mai târziu, hainele ei parțial arse au fost descoperite pe Bidston Hill.

După apelul BBC Crimewatch, martorii au spus că l-au văzut pe Sullivan lângă locul crimei și în apropierea Bidston Hill a doua zi. El a fost arestat sub suspiciunea de crimă pe 23 septembrie 1986 și a fost intervievat de 22 de ori în următoarele patru săptămâni.

În primele șapte interogatorii i s-a refuzat asistența juridică, ceea ce a făcut experiența „foarte descurajantă”.

„Îmi băgau idei în cap, apoi mă trimiteau înapoi în celulă, apoi mă întorceam și spuneam ce voiau ei, fără să realizez ce făceam la momentul respectiv”, a spus el.

„Mă loveau cu sălbăticie”

În această perioadă, Sullivan a declarat că a fost bătut de polițiști de două ori în celulă.

„Mi-au pus o pătură peste mine și mă loveau cu bastoanele ca să cooperez cu ei”, a spus el. „Mă durea foarte mult, mă loveau cu sălbăticie.”

Bărbatul a adăugat că polițiștii i-au spus că, dacă nu mărturisește, va fi acuzat de „alte 35 de violuri” și că i s-au refuzat cererile privind hrana și somnul. Nu i s-a pus la dispoziție o persoană de sprijin care să-l ajute să înțeleagă interogatoriul, deși în fișele poliției se nota că avea dificultăți de învățare.

Întrebat de ce ar fi mărturisit o crimă pe care nu a comis-o, Sullivan a spus: „Tot ce pot spune este că bullying-ul m-a forțat să cedez, pentru că nu mai puteam să suport.”

Documentele Curții de Apel confirmă că prima sa „mărturisire” nu a fost înregistrată și niciun avocat nu era prezent. Alte interogatorii au fost înregistrate.

Cum răspund polițiștii

Poliția din Merseyside a spus că anterior nu a știut despre acuzațiile de bătaie sau de amenințări privind alte infracțiuni și că documentele din acea perioadă nu conțineau detalii.

De asemenea, instituția a menționat că ghidurile privind „persoanele de sprijin” au fost consolidate după 1986.

Poliția a acceptat că asistența juridică a fost inițial refuzată, adăugând că ofițerii se temeau să nu dezvăluie părți ale investigației unui avocat, de teamă că probele ar putea fi distruse.

Sullivan a spus că în timpul unui interogatoriu i s-a cerut să marcheze pe hartă unde și-a lăsat hainele pe Bidston Hill. Când a indicat locul greșit, un detectiv i-ar fi spus: „Hai, Peter, știi mai bine decât atât”, sugerând apoi locul „corect”.

Chiar dacă ulterior și-a retras mărturisirile, poliția și procuratura s-au bazat pe dovezi controversate, cum ar fi analiza urmelor de dinți, o metodă acum larg contestată.

Cazul, judecat înainte ca testele ADN să fie disponibile pe scară largă, a convins juriul de vinovăția sa, iar pe 5 noiembrie 1987, de la „hoț mărunt”, Sullivan a devenit condamnat pentru crimă.

Sullivan așteaptă despăgubiri de 1,3 milioane de lire

Detenția a fost extrem de dificilă, fiind bătut în închisori. Coșmarul său s-a încheiat în 2023, când probele ADN au fost retestate, iar procuratura nu le-a contestat. În mai 2025, Curtea de Apel i-a comunicat eliberarea, moment care l-a copleșit, lumea exterioară fiind complet schimbată.

De la eliberare, Sullivan a spus că încă mai are momente în care se așteaptă la apelul unui gardian. El și-a exprimat compasiunea pentru familia victimei, spunând că și ei trebuie să înceapă de la zero în căutarea justiției.

Poliția a spus că, din cauza schimbărilor majore în legislație și proceduri, o revizuire formală a investigației originale ar fi de mare folos.

Cazul este redeschis, dar nu au fost efectuate arestări.

Sullivan așteaptă despăgubirile din partea guvernului, plafonate la 1,3 milioane de lire pentru condamnări greșite. Avocata sa a spus că „nu există o sumă care să fie suficientă pentru a recupera 38 de ani din viața sa”.