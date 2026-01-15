search
Video Un bărbat care a executat 13 ani de închisoare nevinovat, va fi despăgubit de statul german. Câți bani va primi cel condamnat pe nedrept pentru „Crima din cadă”

0
0
Publicat:

Un bărbat din Germania care a petrecut peste 13 ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis‑o, va primi 1,31 milioane de euro despăgubiri din partea landului Bavaria, potrivit publicației Die Zeit, care citează agenția dpa.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Justiției din Bavaria, care a precizat că suma acoperă toate pretențiile legate de condamnarea inițială a bărbatului, perioada de detenție și procedura de redeschidere a cazului.

„Crima din cadă”.  

Manfred Genditzki, în vârstă de 65 de ani, a fost condamnat pe viață, în 2010, pentru uciderea unei pensionare din Rottach‑Egern, după ce s-a crezut că a înecat-o, un dosar cunoscut în presă drept „crima din cadă„

Cazul a șocat Germania

În 2008, Liselotte K., 87 de ani, a fost găsită fără viață în cada locuinței sale, prezentând lovituri la nivelul capului. Genditzki, administrator al imobilului, obișnuia să o ajute pe bătrână cu diverse cumpărături, iar pentru anchetatori a devenit rapid principalul  singurul suspect. Procurorii au susținut că acesta ar fi înecat-o pe femeie în urma unei altercații. Două instanțe și o procedură de recurs la München au validat această versiune, ducând la condamnarea lui, relatează presa germană.

După o prima condamnare, din 2010, o altă instanță a confirmat verdictul în 2012, iar recursul său a fost respins.

Abia în 2023, în urma unui nou proces și a unor expertize actualizate, instanța a stabilit că moartea femeii fusese un accident, iar Manfred Genditzki a fost achitat.

Bărbatul a fost eliberat după 13 ani de închisoare. FOTO captură video YouTube Sat1 Bayern
Bărbatul a fost eliberat după 13 ani de închisoare. FOTO captură video YouTube Sat1 Bayern

Despăgubiri impozabile și datorii de achitat

Autoritățile au subliniat că suma acordată lui Manfred Genditzki va fi impozitată parțial, iar o parte va acoperi cheltuieli precum onorariile avocaților. Prin acordul încheiat, două procese aflate încă pe rol privind despăgubirile au fost închise amiabil.

Citește și: Un condamnat pe nedrept, exonerat după 48 de ani. Povestea tulburătoare a bărbatului care a stat închis o viață

Schimbări în sistemul judiciar bavarez

Cazul a determinat și unele măsuri interne în justiția bavareză: dosarele de redeschidere au fost concentrate în departamente specializate ale parchetelor, selecția experților și aplicarea legislației privind revizuirea sunt discutate mai riguros, procedurile de redeschidere au fost incluse în programele de formare profesională, iar pentru persoanele eliberate după condamnări nedrepte a fost creat un program de sprijin post‑detenție.

Genditzki primește 1,3 milioane de euro despăgubiri. FOTO captură video YouTube Sat1 Bayern
Genditzki primește 1,3 milioane de euro despăgubiri. FOTO captură video YouTube Sat1 Bayern

Ministerul Justiției cere modificarea legislației federale

Cazul scoate în evidență necesitatea reformării legislației  în ceea ce privește despăgubirile pentru erori judiciare, potrivit autorităților bavareze. Ministerul german al Justiției consideră inacceptabil faptul că, în prezent, costurile de hrană și cazare din perioada detenției sunt deduse din compensații.

De asemenea, Ministerul propune majorarea indemnizației zilnice pentru fiecare zi de detenție nejustificată de la 75 la 100 de euro, pentru a reflecta mai bine ideea de reparație morală.

Este o idee intolerabilă pentru orice persoană să fie condamnată pe nedrept la închisoare", a subliniat  Ministerul Justiției.

